ВДОВА КЛИКО ПРОТИВ «САНКЦИЙ»

Игристое вино добиралось до российского стола с «приключениями». Вопреки расхожему мнению, оно попало в страну не из Франции.

На Дону вина с пузырьками изготавливали еще в первых веках нашей эры. Однако постепенно французские вина стали вытеснять отечественные.

Еще в 1793 году Екатерина II ввела «санкции» и запретила ввоз в страну французского шампанского, назвав его предметом роскоши.

В 1814 году русские войска взяли Париж. Солдаты и офицеры побывали не только в столице Франции, прошлись и по провинции. В том числе и в виноградниках вдовы Клико. На правах победителей они опустошали ее запасы. Но хозяйка была спокойна. «Путь пьют, они еще заплатят!» – заявляла она.

И оказалась права. Стоило российским воинам вернуться домой, как вслед за ними с партией вин мадам Клико отправились корабли. Они везли легендарное шампанское «Вино кометы» урожая 1811 года. Несмотря на то, что первые поставки были по сути контрабандой, бутылки раскупали по завышенным ценам. «Вино кометы» пил сам император Александр I, а вскоре он и вообще отменил запрет на импорт французских вин.

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы