В Конгрессе заговорили о санкциях против Иванишвили

Конгрессмен-республиканец Стив Рассел предложил ввести международные антикоррупционные санкции в отношении грузинского правительства, так как грузинская сторона часто нарушала условия контактов с американскими инвесторами.

Предлагается раз в полгода проводить проверку этих контрактов. Конгрессмен считает, что от коррупции правительства страдают не только иностранные предприниматели, но и простые грузинские граждане. «Я поддерживаю грузинский народ в борьбе против коррупционной практики в правительстве Грузии. Я поддерживаю их также в борьбе против внешних сил и олигархов, в том числе бывших должностных лиц, которые стараются помешать стремлениям грузинского народа к демократическому управлению», – подчеркнул конгрессмен. При этом он остро раскритиковал основателя правящей партии «Грузинская мечта» олигарха Бидзину Иванишвили, который «является проводником российской политики в Грузии». В этом контексте конгрессмен предложил заморозить активы Иванишвили в США.

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: политикаАвтор: Из Интернета