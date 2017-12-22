БОЛЬШЕ ВСЕГО ГРУЗИН ДЕПОРТИРОВАЛА ТУРЦИЯ

За 11 месяцев 2017 года из разных стран было депортировано 3645 граждан Грузии, сообщило грузинское телевидение.

При этом лидером по изгнанию граждан Грузии со своей территории стала Турция, откуда в течение года был депортирован 1651 человек. Второе место занимает Израиль (413 человек), на третьем – Германия (395 человек), на четвертом – Россия (228 человек).

В большинстве случаев депортация была произведена в рамках соглашения о реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства).

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: политикаАвтор: Из Интернета