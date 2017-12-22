МОДА НЫНЕШНЕЙ ЗИМЫ И БУДУЩЕГО ЛЕТА

Отличительные черты – потертость одежды и свободные силуэты. Хитом сезона стали теплые, уютные свитера: однотонные в полоску, со скандинавскими узорами.

Сохраняется в лидерах джинсовая одежда, в том числе и укороченные брюки. Станет стильно носить топы с вышивкой в африканском стиле.

Майки с надписями различных брендов как всегда остаются при любых сезонах вне конкуренции.

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.