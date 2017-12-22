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22.12.2017
Номер: 137
Выпуск: 3598
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
МОДА НЫНЕШНЕЙ ЗИМЫ И БУДУЩЕГО ЛЕТА
Отличительные черты – потертость одежды и свободные силуэты. Хитом сезона стали теплые, уютные свитера: однотонные в полоску, со скандинавскими узорами.
Сохраняется в лидерах джинсовая одежда, в том числе и укороченные брюки. Станет стильно носить топы с вышивкой в африканском стиле.
Майки с надписями различных брендов как всегда остаются при любых сезонах вне конкуренции.
Номер: 137
Выпуск: 3598
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.