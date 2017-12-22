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МОДА НЫНЕШНЕЙ ЗИМЫ И БУДУЩЕГО ЛЕТА 22.12.2017

МОДА НЫНЕШНЕЙ ЗИМЫ И БУДУЩЕГО ЛЕТА

Отличительные черты – потертость одежды и свободные силуэты. Хитом сезона стали теплые, уютные свитера: однотонные в полоску, со скандинавскими узорами.

Сохраняется в лидерах джинсовая одежда, в том числе и укороченные брюки. Станет стильно носить топы с вышивкой в африканском стиле.

Майки с надписями различных брендов как всегда остаются при любых сезонах вне конкуренции.


Номер:  137
Выпуск:  3598
Рубрика:  общество
Автор:  Соб. инф.

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