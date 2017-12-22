ТАКОЙ ПОЛЕЗНЫЙ ВРЕДНЫЙ КОФЕ

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Кофемания стала настоящим атрибутом современности. Для многих людей новый день начинается с чашечки этого бодрящего напитка, обладающего незабываемым вкусом и приятным ароматом. Однако врачи предупреждают некоторых пациентов, что употребление кофе им противопоказано, так как может нанести непоправимый ущерб здоровью. И вообще, споры о том, полезен или вреден этот напиток, не утихают в ученом мире многие десятилетия. К единому мнению наука до сих пор не пришла.

О чем говорит статистика

Долгое время ученые сомневались в полезных свойствах кофе. По традиционным взглядам, человек, постоянно употребляющий этот напиток, может впасть в зависимость от него сродни наркотической. Кофе оказывает возбуждающее действие на организм и повышает кровяное давление. Как следствие, бессонница, а у гипертоников увеличивается риск инсульта.

Однако сейчас отношение к кофе меняется. Ученые обнаружили, что в ряде случаев он влияет на здоровье положительно. Так, в июле этого года были опубликованы результаты самого масштабного за последнее время изучения свойств бодрящего напитка. Оно проводилось совместно Оксфордским университетом, Имперским колледжем Лондона и Международным агентством по изучению рака (IARC) в рамках EPIC (Европейского перспективного исследования рака и питания) и охватило 521 330 человек в возрасте от 35 лет, проживающих в 10 странах Европы: Дании, Франции, Германии, Греции, Италии, Голландии, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. На протяжении почти двух десятилетий добровольцы регулярно заполняли опросники, посвященные их питанию. Одновременно они проходили биохимические тесты.

Есть обратная связь между употреблением кофе и заболеваниями сердечнососудистой системы, печени и органов пищеварения, раком у женщин, самоубийством у мужчин. У тех, кто выпивал по три чашки кофе в день и более, риск смерти от всех этих причин был ниже, чем у людей, которые не пили его вовсе.

Всего исследование охватило 185 855 человек. По его результатам ученые пришли к выводу, что для людей, которые пили одну чашку кофе в день, опасность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака была на 12% меньше по сравнению с теми, кто вообще его не пил. А для тех, кто пил от двух до трех чашек в день, вероятность смерти была меньше на 18%. Более низкая смертность отмечалась независимо от того, употреблялся обычный кофе или без кофеина.

Кафестол против диабета

В результате исследований ученые доказали, что регулярное потребление кофе существенно снижает риск развития диабета второго типа (инсулиннезависимого), которым страдают около 30 миллионов американцев. Предотвратить или хотя бы отсрочить возникновение этого заболевания помогает кафестол – химическое соединение, содержащееся в кофе. Кстати, именно оно придает горечь этому напитку. Кафестол увеличивает секрецию инсулина в клетках поджелудочной железы, когда они подвергаются воздействию глюкозы. Он так же эффективно увеличивает поглощение глюкозы в мышечных клетках, как и назначаемые врачами антидиабетические препараты.

Вместе с тем кафестол может быть не только полезным, но и вредным. Оказывается, он подавляет механизмы, которые отвечают за регулировку уровня холестерина, способствует повышению его уровня в крови. Это наиболее сильнодействующее соединение из всех повышающих холестерин веществ, которые содержатся в продуктах питания. Известно, что регулярное потребление натурального кофе увеличивает уровень холестерина в крови на 8% у мужчин и на 10% у женщин, что грозит такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как, например, стенокардия, атеросклероз, инфаркт миокарда.

Если хотите похудеть

Самым активным ингредиентом кофе является кофеин. В различных сортах кофе его содержится от 0,6 до 2,7% от общего состава. В июне журнал Nature Communications (Великобритания) опубликовал результаты исследования китайских ученых и обнаружили, что кофеин способствует высвобождению окситоцина – гормона гипоталамуса, который является мощным регулятором энергетического метаболизма, т.е. обмена веществ. Так что для склонных к ожирению людей кофе полезен. Суточная норма кофеина для взрослого человека не должна превышать 400 миллиграммов в день, а для подростка – 100 миллиграммов.

Напиток для пожилых

Ученые установили, что умеренное употребление кофе уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера, которой страдает более 30 миллионов людей старше 65 лет. Кофеин способен предотвращать возникновение необратимых нарушений деятельности человеческого мозга, свойственных для больных этим недугом. Проанализировав данные 1,5 тысячи человек в возрасте от 65 до 84 лет, итальянские исследователи выяснили, что умеренное употребление кофе уменьшает вероятность развития когнитивных нарушений (снижения памяти, умственной работоспособности и т.д.). Но пить много этого напитка в пожилом возрасте не стоит.

Американские ученые установили, что у женщин, пьющих много кофе, наблюдались значительно более высокие показатели потери костной массы позвоночника, чем у пациенток с низким потреблением этого напитка.

С другой стороны, согласно исследованию британских ученых из Университета Ковентри, кофеин увеличивает мышечную силу у пожилых людей. А это, в свою очередь, может защитить их от падений и переломов.

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Согласно статистике, по количеству потребляемого кофе на душу населения на первом месте находится Финляндия, на втором – Соединенные Штаты, на третьем – Великобритания, а на четвертом месте – Россия.

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы