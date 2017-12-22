Главная
СТАРАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ
Копилка житейского опыта
• Не изводите себя из-за того, что вы не можете изменить. Концентрируйтесь на том, что вам по силам.
• Стремитесь к исполнению своих желаний. Не тратьте жизнь на воплощение чьей-то чужой мечты.
• Как бы ни было плохо (или хорошо) в данный момент – всё меняется. Примите этот простой факт, как данность.
• Не бойтесь ошибиться. Учитесь на своих ошибках, посмейтесь над ними и двигайтесь дальше.
• Сделайте, постройте, создайте что-то, чем вы сможете по-настоящему гордиться перед собой. Не забывайте и о маленьких победах – отмечайте их, смакуйте.
• Даже если вам кажется, что вы на 100% правы в чём-то, всегда оставляйте место для мысли, что это может быть для кого-то не так.
• Растите над собой, но не спешите вырастать, и не забывайте своё детство и юность.
Номер: 137
Выпуск: 3598
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы