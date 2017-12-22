ЛИДЕР НА DUBAI MOTOR SHOW-2017

Дубайский международный автосалон – мероприятие достаточно камерное, но богатое диковинными экспонатами и просто дорогими автомобилями. Случились на нынешней выставке в Объединенных Арабских Эмиратах и мировые премьеры. Одна из наиболее заметных – обновленный внедорожник Infiniti QX80, внешность которого привели в соответствие с действующими корпоративными стандартами Infiniti QX80

От округлых форм дизайнеры японской фирмы постарались перейти к ясно очерченным линиям. На капоте и пятой двери обновленного QX80 появились четкие подштамповки, изменились декоративные элементы в передних крыльях, решетка радиатора стала шире. В боковых прорезях на переднем бампере размещены компактные «противотуманки», изменились задние фонари и фары. Небольшие изменения произошли и в интерьере – к примеру, увеличился бокс в центральном подлокотнике. Ну и, разумеется, в отделке применяются самые качественные материалы. Внешне флагманский внедорожник смотрится чуть более подтянуто, хотя, справедливости ради, его общая монументальность никуда не делась. С точки зрения техники все нам знакомо – под капотом Infiniti QX80 трудится бензиновый атмосферный V8 рабочим объемом 5,6 л, который выдает 400 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. До «сотни» эта махина способна ускориться за 7,5 с. На мировом рынке QX80 предлагается не только в полноприводном, но и в заднеприводном исполнении.

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы