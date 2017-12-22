ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ – ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

20 декабря Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба обратился с ежегодным Посланием Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия

Уважаемые депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия!

Уважаемые граждане Республики Абхазия!

В соответствии с Конституцией Республики Абхазия обращаюсь к вам с Посланием о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Мы собираемся для того, чтобы подвести итоги работы за год и, что более важно, обозначить цели и поставить задачи на предстоящий период.

В первую очередь хочу подчеркнуть, что наши основные цели остаются неизменными. Они связаны со сбережением ресурсов общества и государства, с ростом экономики и развитием человеческого капитала, с укреплением правового государства, с повышением уровня и качества жизни наших граждан и обеспечением консолидации общества на основе созидательной повестки дня.

Элементы этой повестки были сформулированы в предыдущем Послании, и они сохраняют актуальность. Отмечу, что 2017 год мы в целом завершаем благополучно, продемонстрировав способность, прислушавшись к голосу разума, не допускать внутренней дестабилизации.

Как и ранее призываю всех к совместной работе на благо народа и государства. Не объединившись, не достигнув согласия хотя бы по основным параметрам нашего настоящего и будущего, мы обрекаем свое государство на деградацию и ослабление.

Правовой порядок и политическая стабильность являются необходимым условием для развития. Существующие в обществе расхождения по политическим позициям не должны становиться основой для экстремальных форм политической борьбы.

В уходящем году политическая конкуренция развивалась в цивилизованных рамках. Выборы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия дали различным политическим силам конституционную возможность быть представленными в законодательном органе. Избирательная кампания носила конкурентный характер, но при этом соблюдался главный принцип: равенство возможностей для каждого гражданина быть избранным в законодательный орган. В этом – подтверждение демократического характера прошедших выборов, их стабилизирующей роли в общественно-политической жизни страны.

С деятельностью вновь избранного Парламента граждане связывают надежды на укрепление широкого общественного и политического диалога, активизацию работы по законодательному обеспечению позитивных изменений в экономике и социальной сфере, продолжение реформирования конституционных институтов.

Рассчитываю на плодотворное сотрудничество между законодательной и исполнительной ветвями власти. Готов к постоянному диалогу с депутатами Народного Собрания – Парламента, к оказанию всемерной поддержки полезным и здравым идеям и инициативам. Только совместная работа ради успешного развития Абхазии может принести результаты.

Поэтому хочу призвать всех нас именно к результативной работе, а не к состязанию амбиций и бесплодным препирательствам. Иначе ни одна стратегическая цель не будет достигнута, и пострадает от этого не только и не столько действующая власть, а все наши граждане.

Уважаемые коллеги!

Считаю, что нам нужно меньше вспоминать прошлое и говорить о совершённых ранее ошибках. Да, эти ошибки были, но лучше смотреть в будущее, добиваться, чтобы все – властные структуры, предприниматели, граждане – остро чувствовали свою ответственность перед страной.

Что означает эта ответственность сегодня?

В первую очередь это строжайшее исполнение закона, что должно стать осознанной необходимостью для всех граждан Абхазии. Наша страна не будет развиваться, если мы не защитим права собственности, не снимем искусственные барьеры в отношении экономической деятельности, не обеспечим приток инвестиций. Люди должны иметь возможность работать и зарабатывать – без страха лишиться собственности, своего дела, без давления криминала и коррумпированных чиновников.

Ответственность – это и понимание того, что изменения должны начинаться с каждого из нас. Здесь уместно процитировать одно известное выражение: «Если хочешь перемену в будущем — стань этой переменой в настоящем». Каждый из нас должен понять, что если мы не будем исправляться сами – в повседневной жизни, в профессиональной деятельности, в отношении к людям и законам, – то ничего в стране не изменится. Всем надо начинать с себя – в этом залог успеха.

Ответственность состоит и в здоровом патриотизме, который черпает гордость не из осознания собственной исключительности, а из личного вклада в общее дело – процветание своей страны. Именно так мы должны проявлять любовь к Абхазии: много и честно работать, приносить пользу людям, думать об общественном благе, а не только о личных интересах.

Ответственное общество остро и живо реагирует на несправедливость, является действенным заслоном против негативных социальных и политических явлений, придирчиво, но конструктивно реагирует на государственные решения.

Уважаемые депутаты!

Наступающий год – это год 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и 10-летия признания Россией Абхазии как суверенного и независимого государства. Эти основополагающие события связаны общей исторической логикой, являются высшими проявлениями торжества исторической справедливости.

Моим распоряжением создана комиссия по подготовке празднования этих важнейших дат.

Эти события – еще один повод оценить пройденный нашим народом путь и утвердиться в стратегических целях и задачах на будущее. Главное, что мы можем с уверенностью сказать, что жертвы, принесённые нашим народом во имя свободы и независимости, оказались не напрасными. Народ Абхазии обладает собственной суверенной государственностью, которая недоступна многим народам мира. Добившись консолидации интеллектуальных сил, соединив усилия общества, веря в свои возможности, мы сможем приумножить имеющиеся ресурсы и выстоять в сложных условиях международной конкуренции и борьбы интересов.

Уважаемые коллеги!

За истекший год в международном контексте не произошло очевидно благоприятных для Абхазии изменений. При этом можно отметить активность нашей внешнеполитической деятельности, нацеленной на отстаивание национальных интересов, обеспечение безопасности народа Абхазии, открытость к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Как и ранее, мы придаем основополагающее значение укреплению и активизации абхазо-российского союзничества и стратегического партнерства, достижению широкого международного признания, установлению новых контактов, участию в процессах евразийской интеграции, созданию необходимых внешних условий для социально-экономического и гуманитарного развития.

В 2017 году Российская Федерация продолжила оказывать нам значительную поддержку и содействие в сфере обороны и безопасности, экономического развития, решения социальных вопросов. Растут и крепнут культурные и гуманитарные связи между нашими народами, создавая еще более прочную основу для политического и иного взаимодействия.

Активно укрепляется договорно-правовая база абхазо-российских отношений, отражающая взаимные интересы наших стран. Последовательно реализуется Договор о союзничестве и стратегическом партнёрстве, в развитие которого в текущем году был подписан ряд двусторонних соглашений. Особо отмечу подписание соглашения о сотрудничестве в области медицинского страхования, предусматривающее оказание бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации жителям Абхазии, имеющим российское гражданство.

Ратифицировано соглашение об информационно-координационном центре органов внутренних дел двух государств – важном инструменте в борьбе с преступностью. В настоящее время абхазской стороной готовится проект абхазо-российского соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Особое значение для развития абхазо-российских отношений, безусловно, имеют контакты на высшем уровне. Такие контакты осуществляются регулярно. Так, 8 августа 2017 года на нашей встрече с Президентом России Владимиром Путиным состоялось доверительное и обстоятельное обсуждение широкого круга вопросов с выходом на конкретные результаты.

Открытие нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии в апреле 2017 года и приуроченный к этому визит в Сухум министра иностранных дел России С.В.Лаврова – еще одно яркое свидетельство особого характера абхазо-российских отношений.

В 2017 году продолжилось углубление межгосударственных отношений с нашими партнёрами – Республикой Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республикой. Нашу страну посетили с официальными визитами президенты двух стран, а также мы принимали с рабочим визитом Президента Науру. Проведенные переговоры на высшем уровне с нашими союзниками и партнерами позволяют надеяться на активизацию взаимовыгодного сотрудничества.

Укрепляются связи и контакты с республиками Северного Кавказа. Стали регулярными наши визиты в эти субъекты России, активно развивается официальный диалог. Конечно, наши связи должны развиваться не только на уровне официальных встреч, обменов правительственными делегациями, контактов добровольческих союзов и объединений, но и в формате совместных научных конференций ученых, студенческих форумов, фестивалей, молодежных лагерей, спортивных состязаний.

Сегодня активно прорабатываются возможности для установления разноуровневых контактов в государствах Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Карибского бассейна. Состоялся визит нашей делегации в Сирийскую Арабскую Республику, налажены контакты с высшим руководством этой страны. Предпринимаемые в настоящее время шаги должны в дальнейшем привести к более интенсивному и результативному взаимодействию.

Работа по налаживанию контактов с внешним миром должна продолжаться при учёте национальных интересов Абхазии и наших международных обязательств. Работу по выстраиванию контактов с аккредитованными в Москве дипмиссиями проводит Посольство Абхазии в России. Мы стремимся к прямым контактам с государствами, международными организациями, бизнес-сообществами, представителями экспертных кругов. Но диалог не может быть эффективным и взаимовыгодным, если наши потенциальные партнёры будут продолжать полностью игнорировать существующие политические реалии. Мы настроены на равноправный и взаимоуважительный диалог. Уверен, что только такой подход может способствовать взаимному доверию и более активному развитию международных контактов.

Важным направлением внешнеполитической деятельности Абхазского государства остается содействие объективному восприятию нашей страны в мире. Информационная составляющая в деятельности нашего государства, всех министерств и ведомств должна возрастать количественно и качественно. Абхазия должна более широко присутствовать в международном информационном пространстве. Обеспечение достоверной, объективной информации о событиях в Абхазии, достижениях в государственном строительстве и развитии экономики – это вопрос не только международного имиджа, но и национальной безопасности Республики Абхазия.

Уважаемые депутаты!

Абхазии нужен постоянный экономический рост, и на это должна быть ориентирована наша экономическая политика. Только развитие собственной экономики позволит нам прочно стоять на ногах, наполнит реальным содержанием суверенитет и независимость нашего государства.

Мы постоянно говорили о том, что нужно переходить от политики освоения средств к политике развития. За последние годы немало было сделано в этом направлении. Однако довольны ли мы результатами? Конечно же, нет. Экономические проблемы Абхазии, накопленные за многие годы, никуда не делись. Но мы откровенно говорим о них и стараемся системно их решать.

Три года назад Российская Федерация, а следовательно и Абхазия, которая тесно связана экономически с Россией и находится с ней в одном валютном пространстве, столкнулись с серьезными вызовами. Торможение роста российской экономики и сокращение финансовых возможностей, выразившееся в снижении финансирования Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, общее сокращение спроса резко ударили по нашей экономике.

В то же время, главные причины слабого экономического роста кроются, прежде всего, в наших внутренних проблемах. Часть из них носит внеэкономический характер. Помимо политической нестабильности, затрудняющей средне- и долгосрочное планирование, не избавились мы и от структурных и институциональных недостатков. Сильно тормозят экономическое развитие неэффективное госуправление, значительная доля «теневого сектора» в экономике, ограниченная доступность кредитных ресурсов, слабая защищенность частной собственности, проблемы безопасности, недостаточная эффективность судебной системы, непрочность «правил игры» для предпринимателей и инвесторов. Усугубляют ситуацию социально-психологические и иные факторы, такие как иждивенчество, коррупция, безответственность и бесхозяйственность.

В результате в настоящее время наблюдаются дефицит инвестиционных ресурсов, профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата.

2017 год в целом оказался непростым для нашей экономики ввиду форс-мажорных и иных объективных обстоятельств. Государству пришлось понести значительные незапланированные расходы по ликвидации ряда стихийных бедствий, а также чрезвычайной ситуации, имевшей место в пик курортного сезона в селе Приморское. Огромный ущерб экономике страны нанесли вредители сельхозкультур. В целом значительно просели показатели по туристическому сезону.

Однако, несмотря на все сложности, у нас нет невыполненных обязательств по выплате заработной платы и социальных пособий. Финансирование иных значимых бюджетных расходов осуществлялось ритмично и системно с учётом приоритетных направлений.

Уважаемые коллеги!

Существующие трудности не должны становиться непреодолимым препятствием к экономическому развитию. Напротив, они должны подталкивать к поиску более эффективных путей обеспечения роста экономики и повышения уровня жизни граждан, способствовать более эффективному и рациональному использованию ресурсов, оптимизации фискальной политики и другим системным мерам.

Правительству необходимо выработать конкретные меры по поддержке эффективных, конкурентоспособных отраслей экономики. Концептуальная основа у нас уже есть. Это утверждённая «Стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года». Но для её реализации необходимы среднесрочные и отраслевые программы, направленные на достижение требуемого результата. Главная роль в решении этих вопросов отведена отраслевым министерствам, которые на данный момент всё ещё не обеспечили выполнение поставленной мною задачи.

В этой связи, поручаю Кабинету Министров организовать разработку требуемых программных документов и представить их на рассмотрение в 2018 году.

В феврале текущего года была презентована программа «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года». Она разработана российской консалтинговой компанией по инициативе Министерства экономики и при содействии ряда членов Совета по экономическому развитию и реформам при Президенте. Эта программа дополняет и развивает существующие стратегические планы. Она уже направлена мною в Парламент для обсуждения на профильных комитетах и выработки соответствующих предложений.

Уважаемые депутаты!

Начатый в 2015 году курс государственной политики, направленный на повышение собственных доходов бюджета, будет продолжен и в 2018 году, так как движение к созданию эффективной бюджетной системы жизненно необходимо.

В рамках реформы бюджетной системы необходимо продолжить процесс по переходу на программно-целевой метод бюджетного планирования. Мы уже начали его использовать в некоторых сферах. В предстоящем году Министерству финансов необходимо разработать систему оценки эффективности реализации целевых программ.

Продолжается реализация мер, направленных на повышение бюджетной дисциплины. С 1 июля 2016 г. все органы государственного управления, включая местные органы власти, переведены на казначейскую систему исполнения бюджета, а с 1 января 2017 г. на эту систему переведены внебюджетные фонды, а также все спецсчета органов госуправления и госучреждений. Таким образом, мы резко сокращаем возможности для нецелевого и коррупционного использования государственных средств.

Одним из основных приоритетов бюджетной политики было и остается безусловное финансовое обеспечение социальных обязательств по выплате заработной платы, социальных пособий и компенсаций. Эти и другие публичные нормативные обязательства государством выполняются в полном объеме.

В то же время нам нужно искать пути эффективного сокращения бюджетных расходов, и эта задача поставлена перед Министерством финансов. Мы должны ежегодно снижать издержки и неэффективные траты бюджета. Подчеркну, что оптимизация государственных расходов не будет сказываться на уровне социальной поддержки граждан.

«Жить по средствам», то есть расходовать эффективно и создавать стимулы для роста – именно этот лозунг должен стать основой философии бюджетной политики.

Хочу подчеркнуть, что мы своевременно обслуживаем внешний долг, который тяжелой ношей висит на нашем бюджете. Если с 2011 по 2014 гг. мы выплачивали только проценты по кредиту, то в 2015 г. выплатили уже 26,7 млн тела кредита, а в 2016 г. – целых 263 млн. Представляете, сколько острых социально-экономических проблем мы бы решили, имея в распоряжении эти средства?

С 2017 г. сумма выплаты по телу кредита должна была возрасти до 273 млн руб., а с 2018 по 2020 гг. – до 333 млн руб. ежегодно. Понятно, что такая ситуация подорвала бы основы нашего развития, поставила бы под вопрос способность государства выполнять социальные обязательства.

Нами были проведены переговоры с российской стороной, и мы достигли договоренности о реструктуризации основного долга по железнодорожному кредиту по схеме, предусматривающей удлинение периода возврата кредита до 2029 г. и снижения таким образом уровня ежегодных платежей. Такая схема поможет нам сэкономить за три предстоящих года порядка 710 млн руб., которые будут направлены на развитие экономики и социальные выплаты.

Уважаемые коллеги!

Повышение доходной части бюджета – объективная необходимость, но достигнутые темпы роста не могут нас устраивать. Мы будем продолжать мероприятия, направленные на повышение качества налогового и таможенного администрирования. Акцент нужно делать не на увеличении фискальной нагрузки на законопослушных налогоплательщиков, а на выявлении тех предпринимателей, которые, используя «бреши» в законодательстве, применяя коррупционные схемы, уходят от справедливого налогообложения и создают нездоровую конкуренцию добросовестным предпринимателям.

В то же время мы прекрасно понимаем, что одним лишь администрированием эту проблему не решить. Необходимы налоговые реформы, адаптированные к местным условиям ведения бизнеса. Эти реформы требуют времени и взвешенных решений, они должны быть адаптивными и гибкими, нацеленными на максимально точную настройку системы налогообложения.

Реформа налоговой системы уже начата. Одним из первых её шагов стало введение в действие новой редакции Закона «О налоге на добавленную стоимость». В дальнейшем внесены отдельные изменения и дополнения в Закон «Об основах налоговой системы в Республике Абхазия». В первом чтении приняты проект Закона об изменениях по спецналогу, а также проект Закона «О патентной системе налогообложения». Прошу депутатов ускорить принятие этих важных законов.

Актуальным остается вопрос отмены или модернизации «неэффективных» налогов, сокращения их численности, введения упрощенного режима налогообложения.

Мнений по характеру и содержанию реформ налоговой сферы много, зачастую они разнятся, поэтому в этих вопросах необходимо соблюдение принципа «не навреди». Все решения должны быть выверенными и результативными.

Новые предложения по реформированию налогового законодательства должны быть направлены, прежде всего, на систематизацию и оптимизацию налоговых режимов, простоту исчисления и уплаты налогов, предоставления налогоплательщику права выбора наиболее оптимального налогового режима.

Поручаю Правительству завершить работу над концептуальными основами реформирования налоговой системы и представить свои предложения к концу второго квартала 2018 года.

Уважаемые депутаты!

Очевидно, что основой абхазской экономики должно стать малое и среднее предпринимательство – класс собственников, или средний класс. В Абхазии должны быть созданы самые благоприятные условия для развития малого бизнеса. Каждый, кто честно ведёт свое дело, должен чувствовать, что государство на его стороне. Людям надо дать возможность свободно работать и зарабатывать – тогда они принесут доход не только себе, но и государству.

Министерству экономики следует продолжить работу по поддержке малого предпринимательства, в том числе за счёт субсидирования затрат, льготного кредитования; приложить дополнительные усилия к стимулированию экспорта и поддержки экспортоориентированных предприятий.

Вновь хочу подчеркнуть: количество проверок предпринимателей должно быть сокращено, но при этом повышена их результативность. Никаких лишних искусственных коррупциогенных проверок быть не должно.

Самое главное – двигаться по пути улучшения качества предоставления государственных услуг, в частности, по принципу «одного окна», снижать административное давление на бизнес, добиваться создания благоприятной институциональной среды для развития предпринимательства.

В настоящее время разрабатываются дополнительные законодательные меры по поддержке малого и среднего предпринимательства, утверждена трехлетняя целевая программа поддержки экспортоориентированных предприятий, начала работать целевая программа «Инвестиции в человеческий капитал-2017», предусматривающая организацию обучения начинающих предпринимателей основам ведения бизнеса в современных условиях.

На предварительной стадии проработки находится проект Закона «О налоговых каникулах, льготах по налогообложению и преференциях для субъектов предпринимательской деятельности».

Запущен механизм реализации Закона «Об инвестиционной деятельности».

В целях более тесного взаимодействия с предпринимательским сообществом по моему поручению при Министерстве экономики создан Общественный экспертный совет с участием представителей предпринимательской среды, работа которого направлена на сближение позиций государства и бизнеса, выработку совместных инициатив и решений.

Это далеко не полный перечень мер, осуществляемых государством в целях поддержки бизнеса, перелома негативных ожиданий, обеспечения снижения экономических, политических и правоприменительных рисков предпринимательской деятельности. Способность государства выполнить взятые на себя обязательства должна стать фактором предсказуемости и роста доверия к нему со стороны предпринимателей. Высока также роль СМИ в создании позитивного образа предпринимательской среды Абхазии, формировании ценностной поддержки обществом предпринимательской деятельности.

Уважаемые коллеги!

Экономическое развитие невозможно без обеспечения доступного финансирования деятельности в сфере малого и среднего бизнеса, реализации значимых инвестиционных проектов. В непростых финансовых условиях государство старается находить возможности для расширения предложения кредитных ресурсов населению, стимулирования внешнего и внутреннего инвестирования.

Реализуется программа инвестиционной поддержки среднего и крупного предпринимательства, финансируемая уполномоченными банками Российской Федерации. По этой программе одобрено к реализации и финансируется уже 10 крупных проектов с общим объемом инвестиций около 1 млрд руб. из согласованных 1,2 млрд руб. В результате реализации этих проектов мы рассчитываем создать порядка 350 рабочих мест к концу 2018 года, а расчётные налоговые поступления, с учётом льготных периодов, составят более 150 млн руб. в год.

Для привлечения инвестиций необходимо развивать сотрудничество с регионами Российской Федерации, приглашать крупные бизнес-структуры, готовить и предлагать проекты, принимать активное участие в форумах, выставках и других имиджевых мероприятиях, чтобы о нашей стране и её возможностях знали как можно больше.

У нас достаточно привлекательное законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность, существует система налоговых льгот и преференций, тем не менее инвесторы к нам не торопятся. И мы прекрасно знаем почему. У нас все ещё недостаточно обеспечены гарантии прав собственности, имеет место не лучшая криминогенная обстановка, нет механизмов страхования инвестиций, слаборазвиты правовые институты. Эти причины следует устранять без промедления. Время работает против нас.

Новым и эффективным предложением для потенциальных инвесторов может стать создание территорий опережающего развития, индустриальных парков и технопарков. Эти формы привлечения инвесторов хорошо себя зарекомендовали и существуют практически во всех странах мира. Географическое положение должно стать нашим преимуществом.

Уважаемые депутаты!

Позитивные изменения в экономике и других сферах невозможны без укрепления институтов государства, повышения исполнительской дисциплины, контроля за реализацией государственных решений, устранения недостатков правоприменения.

Необходимо совершенствовать работу Кабинета Министров, выводить на качественно новый уровень практику и нормативные механизмы взаимодействия министерств и ведомств, а также администраций районов и г. Сухум.

Сегодня многие законы у нас не работают из-за отсутствия подзаконных актов. Правительству необходимо в кратчайшие сроки на основе составленного плана провести необходимую работу по устранению пробелов в нормативном обеспечении законодательных механизмов в полном объёме. Это задача первостепенной важности.

Недостаточный контроль и безответственность ведут к систематическим нарушениям сроков исполнения принятых решений, а иногда и попросту к их неисполнению. Такое ощущение, что для некоторых это стало нормой.

Государственным чиновникам, управленцам высшего звена необходимо повысить уровень исполнительской дисциплины. Убежден в необходимости внедрения системы критериев оценки деятельности руководителей высшего звена. Соответствующее поручение уже дано, и, уверен, эта методика даст свои результаты.

Необходимо создание государственного резерва управленческих кадров, готовых к решению задач сегодняшнего дня и отвечающих современным требованиям.

В управлении государственными предприятиями (РУПами и МУПами) и учреждениями налицо примеры неэффективного менеджмента, бесхозяйственности в сочетании с некомпетентностью. При одинаковых условиях хозяйствования одни достигают позитивных результатов и показывают прибыль, а другие влачат жалкое существование.

В результате государство становится неэффективным собственником основных фондов, не только не приносящих никакой прибыли, но требующих дотаций из бюджета на свое содержание. От неэффективной государственной собственности следует избавляться путем разгосударствления с целью последующего вовлечения этих активов в экономический оборот более эффективным собственником. Этот процесс должен строго регулироваться вступившим в силу с 1 января 2017 года Законом «О приватизации республиканской и муниципальной собственности». Госкомимуществу и главам администраций следует довести до конца инвентаризацию находящегося в государственной собственности имущества и подготовить предложения по его дальнейшему эффективному использованию.

Уважаемые коллеги!

Ключевые отрасли нашей экономики – туризм и сельское хозяйство – вместе с поддерживающими их секторами, такими как банковская сфера, торговля, энергетика и транспорт, должны стать драйверами роста национальной экономики. Вместе с тем туристический потенциал Абхазии задействован недостаточно. Отдых в Абхазии все ещё ассоциируется с пляжным туризмом при минимальном предложении других туристических продуктов и направлений – оздоровительного, культурно-познавательного, горного, религиозного, гастрономического и так далее.

В 2017 году мы столкнулись со значительным падением показателей по туристическому сезону – на 35-40 % в сравнении с предыдущим годом. Неудачный летний туристический сезон, помимо объективных факторов, связанных с открытием турецкого направления для российских туристов, в большей степени вызван нашими собственными недостатками и недоработками. Низкая конкурентоспособность, неуклюжая ценовая политика объектов размещения, неприспособленность к быстро меняющимся условиям спроса, невыгодное соотношение цены и качества, несоблюдение санитарных норм, пробелы в обеспечении безопасности туристов – все эти переходящие из года в год недостатки могут в перспективе разрушить туристическую отрасль страны.

Для обеспечения роста туристического потока и устранения указанных недостатков необходима совместная слаженная работа Правительства, отраслевого министерства, администраций районов и городов, туристических компаний, объектов размещения, средств массовой информации.

Поручаю Правительству взять под особый контроль положение дел в туристической отрасли, продумать комплекс действенных и, главное, реализуемых мер по повышению её эффективности.

Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. В 2016 году ими было уничтожено до 60 % урожая ореха фундука, а в этом году – свыше 70%. Почти на 50 % упала урожайность цитрусовых. В 2017 году из бюджета выделено 8 млн руб. на приобретение химических препаратов для борьбы с вредителями, а в 2018 году будет выделено ещё 10 млн руб.

Соответствующим службам необходимо распространить эти препараты среди населения и провести разъяснительную работу. В то же время обращаю внимание Министерства сельского хозяйства и специализированных служб на запущенность ситуации с распространением вредителя и непринятие своевременных мер (включая профилактические), направленных на недопущение усугубления ситуации.

Развитие сельского хозяйства – это обеспечение собственной продовольственной безопасности и экспортного потенциала страны. Развитие тепличных овощеводческих комплексов, плодоводство, животноводство и поддержка личных подсобных хозяйств должны стать ключевыми направлениями развития отрасли.

В уходящем году государству удалось за счёт бюджетных средств организовать проведение весенней пахоты, выделить небольшие кредиты отдельным сельхозпроизводителям, провести в ряде сёл водопровод и отремонтировать дороги, однако этих объёмов помощи недостаточно для полноценного развития села.

Особо отмечу, что в результате достигнутых договоренностей Российской Федерацией в 2018 году будет дополнительно выделено 200 млн руб. на приобретение сельхозтехники. Благодаря этому мы должны достичь качественного роста сельскохозяйственного производства в ближайшие годы.

В настоящее время положительная динамика наблюдается в сфере овощеводства с использованием современных технологий агропроизводства. В Абхазии функционирует четыре крупных овощных тепличных хозяйства, на стадии ввода в эксплуатацию ещё одно. Общий объём производства данных предприятий составляет до 8 тыс. тонн овощной продукции в год.

Увеличение объёмов производства сельхозпродукции должно быть тесно увязано с её переработкой и производством товаров с высокой добавленной стоимостью.

Уважаемые депутаты!

Для достижения экономического роста необходимо продолжать активное развитие банковской системы.

Проводимая Банком Абхазии денежно-кредитная политика направлена на обеспечение финансовой стабильности и укрепление надёжности национальной банковской системы. В 2017 году произошёл существенный рост ресурсной базы коммерческих банков, достигнутый за счёт средств, полученных ими от Банка Абхазии, а также роста остатков средств на счетах юридических и физических лиц.

Несмотря на дефицит ликвидности, вызванный более поздним началом финансирования Инвестпрограммы, а также выплатой Банком Абхазии 116,7 млн руб. по банковскому кредиту от 2010 года, активы кредитных организаций с начала года увеличились на 12 % и составили 10,5 млрд руб., а кредитный портфель банковской системы вырос на 155 млн руб.

Наряду со стандартными механизмами рефинансирования Банк Абхазии предоставлял коммерческим банкам ресурсы в виде субординированных кредитов, кредитов на подкрепление корреспондентских счетов, на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сохраняется устойчивая тенденция роста депозитов физических лиц. Общая сумма вкладов населения впервые в истории банковской системы страны превысила 1 млрд руб., при этом 70% всех депозитов – долгосрочные вклады.

Продолжалась работа по развитию национальной платёжной системы «Апра». На сегодняшний день свыше 80 тыс. человек являются держателями карт «Апра», развивается платёжная инфраструктура. Объём операций в терминальной сети приближается к 10 млрд руб., из которых более 1 млрд – операции по безналичной оплате товаров и услуг.

Близок к завершению процесс интеграции системы карт «Апра» с национальной системой платёжных карт Российской Федерации «Мир», что позволит расширить платёжный функционал наших банковских карт, выработать механизмы взаимодействия с другими платёжными системами.

Национальному банку Абхазии совместно с Правительством необходимо продолжить работу по дальнейшему развитию программ кредитования малого и среднего бизнеса, стремиться к уменьшению процентных ставок и повышению доступности кредитных ресурсов для бизнеса, увеличению доли безналичных расчётов и платежей, а также наращиванию объёмов потребительского кредитования держателей карт «Апра».

В ноябре 2017 г. Банком Абхазии приняты решительные меры по выводу системообразующего государственного банка – Сбербанка Абхазии – из бедственного положения, в котором он оказался в результате многолетнего неэффективного менеджмента. Все прошедшие годы Сбербанк не имел прибыли, а объём накопленных убытков составил более полумиллиарда рублей. В целях обеспечения финансовой устойчивости кредитной организации, защиты сбережений вкладчиков, повышения доверия к банку отстранено от работы руководство Сбербанка и введена временная администрация. Банком Абхазии разработан комплекс мероприятий по оздоровлению ситуации в Сбербанке, что позволяет надеяться на вывод банка в зону прибыли уже в 2018 г. Первые позитивные изменения видны уже сегодня. Кроме того, Банком Абхазии предложен набор новых банковских продуктов для клиентов Сбербанка.

Рассчитываю, что в 2018 году Банк Абхазии продолжит работу по укреплению и повышению прибыли банковской системы страны, росту положительного влияния банковской системы на экономику Абхазии.

Уважаемые коллеги!

В связи с вступлением в силу нового Трудового Кодекса разрабатываются нормативные документы в области занятости, безопасности и охраны труда. Эта работа должна быть в значительном объёме завершена уже в 2018 году.

Также в настоящее время поставлена задача по разработке Концепции совершенствования системы пенсионного и социального обеспечения в Республике Абхазия и проектов законов «Об обязательном пенсионном страховании» и «О государственном пенсионном обеспечении». В процессе разработки находится проект закона «Об основах социального обслуживания граждан Республики Абхазия».

Последовательный переход на страховые принципы пенсионной системы будет иметь самые благоприятные последствия для каждого пенсионера. Определение размера пенсий будет более справедливым и сбалансированным, а оптимизация финансирования пенсий позволит в дальнейшем повысить размеры данных социальных выплат. Новая система выведет из тени доходы граждан, так как лица, не достигшие пенсионного возраста, будут заинтересованы показывать свои доходы, получать «белую зарплату», ведь только в этом случае будут осуществляться страховые отчисления.

Принятие и реализация этих мер должны проходить одновременно с введением индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования. Речь идёт об открытии на каждого гражданина лицевого счета, содержащего сведения о его стаже и заработке. Пенсии будут назначаться уже по сведениям персонифицированного учёта. Такая зависимость должна положительно повлиять на бюджет государственной пенсионной системы, поскольку она создаёт заинтересованность плательщиков в своевременной и полной уплате страховых взносов.

Необходимо признать, что нам пока не удалось составить модель реформирования системы внебюджетных фондов и сведения всех отчислений в Единый социальный налог. Однако этот вопрос не снят с повестки дня, и работа над ним должна быть завершена в 2018 году.

Сложившаяся система управления обязательным социальным, медицинским и пенсионным обеспечением граждан, проживающих в Республике Абхазия, не отвечает критериям эффективности и современным реалиям.

В целях повышения эффективности системы социального и пенсионного обеспечения предлагаю рассмотреть возможность объединения существующих внебюджетных социальных фондов в Единый фонд.

Формирование Единого государственного внебюджетного фонда социального и пенсионного обеспечения значительно сократит операционные и административные издержки, повысит качество учёта и прозрачность движения средств, создаст основу для выработки единой базы данных получателей пенсий и пособий, позволит наладить должный контроль за адресностью и эффективностью расходования средств на выплату пенсий и пособий, будет способствовать ускоренному принятию более эффективного социального и пенсионного законодательства.

Эта работа должна осуществляться поэтапно и планомерно, с учётом лучшего мирового опыта и интересов граждан Абхазии.

Уважаемые депутаты!

В наступающем году считаю необходимым продолжить начатую ранее конституционную реформу. Основные усилия будут сосредоточены на реформировании 3 и 4 глав Конституции, а именно на изменении баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти. Данные изменения предполагают, в частности, наделение Парламента правом давать согласие на назначение Премьер-министра, что сбалансирует полномочия Президента и Парламента, создаст более эффективную систему сдержек и противовесов и будет способствовать совершенствованию взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти.

В случае реализации указанных изменений Премьер-министр будет являться представителем политических сил, обладающих большинством депутатских мандатов в Парламенте, а само Правительство будет нести ответственность как перед Президентом, так и перед Парламентом.

Наделение законодательного органа такими полномочиями в свою очередь предполагает предоставление Президенту права в случаях, предусмотренных Конституцией, распускать Парламент и назначать досрочные выборы.

Также полагаю, что в ближайшее время мы сможем достичь с Парламентом согласия по кандидатуре пятого судьи Конституционного суда и, таким образом, окончательно сформировать важнейший для нашей страны орган конституционного контроля.

Уважаемые коллеги!

Очевидно, что данные конституционные преобразования не могут быть осуществлены без эффективного реформирования избирательной системы.

Парламентские выборы 2017 года показали, что наши совместные усилия по совершенствованию избирательного законодательства не прошли даром. Вместе с тем законодательство о выборах содержит в себе ещё немало пробелов, а существующая в стране мажоритарная избирательная система неэффективна с точки зрения задач качественного развития политической системы. Прошу народных избранников вернуться к рассмотрению принятых предыдущим созывом Парламента в первом чтении конституционных поправок, касающихся изменения избирательной системы.

В 2019 году в стране состоятся президентские выборы. В связи с этим предлагаю Народному Собранию создать совместную рабочую группу с привлечением представителей общественно-политических сил по совершенствованию законодательства о выборах Президента. Изменения в выборное законодательство необходимо принять в спокойной политической обстановке в течение 2018 года, чтобы потом не менять «правила игры» по ходу самой избирательной кампании.

Уважаемые депутаты!

Тема реформирования и модернизации государственного управления звучит как никогда актуально, поскольку проведение эффективной государственной политики и развитие государства во многом предопределяется качеством организации и работы системы органов государственной власти.

Существующая система государственного управления не выполняет в полной мере своих функций. Дальнейшее социально-экономическое развитие Абхазии немыслимо без повышения эффективности госуправления, формирования целого класса управленцев с необходимыми и достаточными навыками и компетенцией, без оптимизации государственного аппарата, роста престижа государственной службы.

При приеме и продвижении на госслужбе должно быть устранено влияние непотизма и кумовства, а приоритет – отдаваться личным заслугам, образованию, профессиональной подготовке, иным объективным и неоспоримым критериям, позволяющим претендовать на государственную должность, в том числе и на конкурсной основе.

К сожалению, сегодня отсутствует система контроля за тем, как происходит подбор и назначение людей на государственные должности, а госслужащие не несут персональной ответственности за допущенные ошибки при решении кадровых вопросов. Отсутствует принцип открытости при подборе кадров.

Нормативным закреплением принципов и механизмов подбора кадров, а также законодательной базой для комплексного совершенствования системы госуправления должно послужить принятие закона Республики Абхазия «О государственной службе». Считаю необходимым в кратчайшие сроки приступить к непосредственной разработке данного законопроекта. Поручаю органам исполнительной власти оказывать всестороннюю помощь недавно созданной Народным Собранием рабочей группе.

Еще раз отмечу, что если мы не предусмотрим два основных элемента в реформировании системы госслужбы – конкурсный отбор на государственные должности и декларирование доходов государственных служащих – мы не достигнем успеха. Так и будем маяться с «бедными чиновниками», у которых слишком много «богатых родственников».

Нужно также продолжить начатый в 2015 году курс на оптимизацию структуры и штатной численности государственных органов. Следует выявлять и сокращать не только двойные ставки и «мертвые души» в штатных расписаниях, но и существующие лишь на бумаге госучреждения, которые при этом исправно финансируются из госбюджета. Поручаю Кабинету Министров представить дополнительные предложения по обеспечению эффективности этой работы.

Уважаемые коллеги!

Обеспечение общественной безопасности и борьба с преступностью – одна из ключевых задач государства. Граждане и гости нашей страны нередко буквально на себе ощущают последствия малоэффективной работы правоохранительной системы.

Следует признать, что структура органов внутренних дел, которая за исключением небольших корректировок не менялась все послевоенные годы, и законодательство, регламентирующее деятельность милиции, не отвечают существующим вызовам и реалиям. Система управления правоохранительных органов громоздка и неэффективна.

Поручаю Министерству внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными органами, депутатами и общественностью разработать и представить проект нового закона о милиции. Новый закон должен обеспечить более надежную защиту прав граждан, их собственности, интересов общества и государства, способствовать формированию в общественном сознании нового облика сотрудника милиции.

Необходимо провести переаттестацию личного состава МВД, оставить на службе достойных сотрудников, которые могут и хотят работать на благо общества и государства.

Достаточно остро стоит вопрос повышения материально-технического обеспечения органов внутренних дел, денежного довольствия и социальной защиты сотрудников милиции. Мы возлагаем определенные надежды на соответствующее абхазо-российское соглашение, заключение которого предусмотрено Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Вместе с тем, в первую очередь мы сами должны сделать жесткие и решительные шаги в этом направлении. Существующее штатное расписание МВД раздуто, оно неэффективно, поэтому поручаю Министерству внутренних дел представить предложения по его оптимизации, подчеркну, существенной оптимизации. Высвобожденные в результате оптимизации средства мы направим на дополнительное финансирование основной деятельности органов внутренних дел.

Серьезная проблема правоохранительной системы состоит в необъективности показателей её работы, искажении уголовно-правовой статистики. Нужно уходить от ставшей уже традиционной практики «лакировки» состояния дел в сфере преступности. Одна из первоочередных задач МВД – регистрировать все преступления. Не нужно гоняться за статистикой, в основе оценки деятельности МВД более не должны лежать лишь формальные основания.

В предыдущем Послании Народному Собранию я говорил о необходимости системного подхода к борьбе с организованной преступностью, о разработке соответствующего законодательства. Скажем честно, это поручение не было выполнено, проект закона о борьбе с организованной преступностью «затерялся» в лабиринтах межведомственных согласований. Наконец-то, уже сегодня мы имеем этот документ, и я надеюсь на поддержку Народного Собрания.

В уходящем году немало сделано в сфере борьбы с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ. Но этого недостаточно. К ответственности привлекаются в основном распространители наркотиков, а те, кто организует наркобизнес, остаются на свободе.

Одними лишь усилиями правоохранителей эту опаснейшую для общества и будущего нашей страны проблему не решить. Только совместными усилиями всего общества, каждого человека можно добиться положительных результатов. Поручаю Министерству внутренних дел совместно с Министерствами здравоохранения, образования и науки, культуры и охраны историко-культурного наследия, государственными комитетами по молодежной политике и физической культуре и спорту разработать и представить комплекс мер по борьбе с наркоманией не только как с незаконной деятельностью, но и социальным явлением.

Традиционно большое внимание уделяется вопросам обеспечения боеспособности Вооруженных сил. Работа по формированию единого оборонного контура Абхазии и России активно продвигается, это связано как с перспективами образования Объединенной группировки войск, так и с задачами модернизации Абхазской армии при содействии Российской Федерации.

Убеждён в том, что в ближайшей перспективе целесообразно начать разработку концепции и программы военной реформы в Абхазии. Наша задача – сформировать небольшую, но мобильную и боеспособную армию, которая будет эффективно решать задачи обеспечения обороноспособности страны. Таким образом мы можем оптимизировать расходы на оборону и безопасность, повысив при этом эффективность и боеспособность наших Вооруженных сил.

Необходимость такой реформы осознается руководством Министерства обороны и Генерального штаба, поэтому рассчитываю на проработку и обсуждение её основных параметров в течение 2018 года.

Уважаемые депутаты!

Нашей основной задачей является обеспечение населения качественной, высококвалифицированной и доступной медицинской помощью, внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

В рамках Инвестиционной программы завершены восстановительные работы в Республиканском противотуберкулёзном диспансере. Начата работа по реконструкции Ткуарчалской центральной районной больницы. Её завершение и полное оснащение планируются в 2019 году.

Наши лечебные учреждения, к сожалению, пока ещё не в состоянии обеспечить необходимые объём и качество медицинской помощи, в которой нуждаются люди. В первую очередь речь идёт о специализированной и высокотехнологичной медпомощи. Поэтому государство продолжает брать на себя обязательства по финансированию лечения наших граждан за рубежом – в Российской Федерации. По состоянию на 1 ноября 2017 года на лечение наших граждан за пределами Абхазии выделена значительная сумма – свыше 46,5 млн руб.

Продолжается укрепление системы здравоохранения, о чем в частности говорилось в предыдущем Послании. В 2016 году был принят Закон «О здравоохранении», на данный момент идёт разработка соответствующей нормативно-правовой базы. Ведётся работа по подготовке проектов постановлений Кабинета Министров об утверждении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, о платной медицинской помощи, о лицензировании фармацевтической деятельности и частной медицинской деятельности. В соответствие с мировыми образцами приводятся стандарты и протоколы лечения больных.

Как мы говорили ранее, нужно планомерно переходить к международной практике оплаты за оказание медицинской помощи. Граждане должны иметь право выбора: пользоваться бесплатными или частично оплачиваемыми услугами государственного здравоохранения либо прибегать к возможностям частных медучреждений.

В уходящем году более 11,5 млн руб. было выделено на приобретение машин «скорой помощи» для медучреждений. На стадии разработки Положение о единой службе «скорой помощи», предполагающее централизацию этой службы в масштабах всей страны.

Поручаю Министерству здравоохранения в 2018 году завершить работу по нормативно-правовому оформлению реформирования системы здравоохранения.

В стадии завершения масштабная работа по диспансеризации и профилактическим осмотрам населения Абхазии. В настоящее время мероприятия по диспансеризации проводятся в Гудаутском и Гагрском районах, после чего в течение 2018 года должны быть подведены итоги по всей стране и создана база данных здоровья населения. Полученная информация поможет организации здравоохранения, значительно повысит возможности ранней диагностики и предупреждения заболеваний.

Продолжают осуществляться государственные программы по бесплатному обеспечению граждан Абхазии лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Несмотря на объективную нехватку финансирования, государство старается выполнять свои обязательства. При этом большие надежды мы возлагаем на запуск механизма оказания бесплатной медпомощи в рамках системы обязательного медицинского страхования России, что предусмотрено соответствующим абхазо-российским Соглашением.

Уважаемые коллеги!

Вопросам образования мы традиционного уделяем особое значение. Инвестиции в образование – это инвестиции в будущее.

Одной из основных проблем остается материально-техническая база учреждений образования, необходимость проведения строительных и ремонтно-восстановительных работ в школах и детских садах. В 2017 году мы завершили работы по восстановлению Сухумской средней школы №3, детского сада в г. Пицунде. В 2018-2019 гг. должны быть произведены строительные и ремонтно-восстановительные работы в школах и садах Гагры, Гудауты, Очамчыры, Нового Афона, в селах Лыхны и Тхина.

В Абхазии всё еще остро ощущается нехватка квалифицированных преподавательских кадров, а также методистов и организаторов образования. Особенно эта проблема ощущается в сельских школах, при этом 2/3 всех школ Абхазии являются именно сельскими, и в них обучается примерно половина наших детей. Поэтому поддержка сельских учителей является приоритетной задачей. В 2016 году был запущен пилотный проект по оказанию дополнительной материальной поддержки сельских учителей, которые показывают высокие результаты в работе. В 2016 году более 80 педагогам было выплачено поощрение в объёме 2 млн руб. В уходящем году эта практика была успешно продолжена.

Немало было сделано для частичного снятия проблемы обеспечения школьников учебниками и учебными пособиями. В 2017 году мы вдвое увеличили финансирование на издание учебников – с 5 до 10 млн. руб. Было выпущено 18 видов учебников и пособий – всего 77 тыс. экземпляров.

Вызывает интерес многофункциональная единая информационная система в сфере образования, созданная отечественными разработчиками по заказу Министерства. Эта информационная система призвана содействовать значительному повышению качества управления образованием в стране.

Важнейшую роль в регулировании и повышении эффективности системы образования, определении стратегических параметров развития образования призван сыграть закон «Об образовании». Поручаю Министерству образования и науки в установленном порядке разработать и представить проект закона «Об образовании» не позднее второго квартала 2018 года.

Подчеркну, что задачей образования в первую очередь школьного образования является не только предоставление знаний, но и разностороннее развитие личности, воспитание нравственного человека. Поэтому только лишь учебных часов в школе для этого явно недостаточно. Нужно знакомить детей с театрами и музеями, но делать это нестандартно, избегать обязаловки, стараться развивать реальный интерес школьников к культуре, истории и литературе. Вообще в школе нужно развивать творческое начало, способность учеников самостоятельно мыслить, не бояться трудностей, уметь ставить и достигать высоких целей.

Учителям нужно на собственном примере учить детей морали и нравственности, здоровому патриотизму и уважению к людям. Именно от учителей, от их примера во многом зависит система ценностей, которой будет руководствоваться человек во взрослой жизни. В этом колоссальная ответственность учительской профессии, и важно всем эту ответственность осознавать.

В целом наша задача состоит в том, чтобы образование в Абхазии было качественным, формирующим современного, нравственного и конкурентоспособного человека, способного расти и развиваться на протяжении всей жизни.

Такая же задача стоит перед средним специальным и высшим образованием. К сожалению, наши граждане зачастую пренебрегают возможностью получения рабочих, трудовых специальностей в средних специальных учебных заведениях, ориентируясь исключительно на так называемые престижные профессии экономического или юридического направления в высших учебных заведениях. Если так пойдет и дальше, то в стране будет некому работать и создавать реальный продукт. В современном мире статус создается не красивым дипломом, а наличием профессиональных навыков в конкретной, зачастую максимально узкой сфере деятельности. Поэтому мы должны быть больше ориентированы на практику, на конкретный результат, и, исходя из этого, помогать в выборе профессии молодежи.

Прикладной характер должны иметь и научные исследования, и разработки. Наука должна помогать развитию экономики, а также принятию политических решений. Решение любых ответственных государственных задач в современных условиях требует глубокого анализа, выверенной экспертной оценки и прогнозов.

В государственной политике в сфере науки по-прежнему приоритетной остаётся задача поэтапного внедрения грантовых инструментов поддержки научной деятельности. Требует значительного улучшения материально-техническое состояние институтов, входящих в систему Академии наук Абхазии. Следует уделять ещё больше внимания интенсификации связей между научными и образовательными учреждениями Абхазии и России.

Важно развивать университетскую науку – эту задачу ставит и руководство Абхазского государственного университета, флагмана высшего образования страны.

Уважаемые депутаты!

В 2017 году была продолжена системная работа по развитию культуры в Абхазии. Хочу отметить, что несмотря на имеющиеся сложности в культурной сфере наблюдаются отчетливые позитивные процессы. Это особенно отрадно в свете того, что мы позиционируем Абхазию как важный культурный центр всего Кавказского региона.

Особое внимание стало уделяться менеджменту культуры. Актуальной становится задача выработки критериев эффективности работы учреждений культуры с опорой на международный опыт и наши особенности как государства.

В сфере культурного менеджмента уже есть позитивные изменения. Самый яркий пример – это прорыв Государственного русского театра драмы имени Ф.А.Искандера, который при весьма скромном государственном финансировании добился высоких результатов как с точки зрения качества и востребованности спектаклей, так и способности привлекать зрителя и самостоятельно зарабатывать средства. Этот положительный опыт надо использовать и при организации деятельности других учреждений культуры страны.

В целом культура становится более востребованной, появился феномен «культурных очередей», отмечается всё больший спрос на качественный культурный досуг. Наблюдается рост посещаемости театров и музеев. В Абхазии проходят фестивали международного значения: «Хибла Герзмава приглашает…», «Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера», «Шедевры московской сцены», «Международный фестиваль органной музыки».

Расширяется международное культурное сотрудничество. Министерства культуры Абхазии и России подписали Программу сотрудничества до 2020 года, а также план мероприятий на 2018 год. Абхазия выступает активным участником этого процесса, нам есть что предложить аудиториям в других странах. Совместно с Российской Федерацией реализуются программы обменных гастролей театральных, хореографических и музыкальных коллективов. Успешными и содержательными были Культурные сезоны России и Абхазии в 2017 году, вселяют оптимизм совместные планы двух стран на будущий год.

Важным шагом в укреплении национальной культуры и сохранении музыкального наследия стало создание оркестра народных инструментов Абхазии, что было предусмотрено Концепцией развития культуры, утвержденной в 2016 году. Задаче встраивания Абхазии в мировой культурный контекст должна служить работа по оцифровке музейных фондов страны.

Хочу подчеркнуть, что каким бы стилистическим тенденциям, влияниям и поветриям не было подвержено наше искусство, оно должно сохранять свой облик, свою духовную и эстетическую самобытность. Мы интересны окружающему миру во многом своим национальным характером, колоритом, умением вносить в общемировую культурную сокровищницу свою лепту, свой неповторимый почерк.

В уходящем году велась активная работа и в сфере охраны историко-культурного наследия Абхазии. Мы не раз говорили, что сохранение культурного наследия имеет определяющее значение для нашей идентичности, а также для статуса и роли Абхазии в международном культурном контексте. Наше культурное наследие – здания, храмы, исторические памятники – определяет особый облик Абхазии, поэтому варварское отношение к историко-культурному наследию всегда направлено против национальных интересов.

Продолжается реализации Государственной целевой программы «Инвентаризация объектов историко-культурного наследия». В 2017 году выявлено дополнительно 211 объектов культурного наследия.

Необходимо продолжать постоянный мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия, выявлять нарушения и добиваться реагирования правоохранительных органов. То же касается незаконного строительства в природных заповедниках и других охраняемых территориях. Совсем недавно мы прекратили незаконное строительство в Пицунда-Мюссерском заповеднике, но таких случаев немало, и каждый из них требует обязательного реагирования.

Уважаемые коллеги!

Думаю, все согласятся, что без серьезных усилий по сохранению и развитию абхазского языка, укреплению его реального статуса, значительного расширения коммуникативных возможностей мы не сможем обеспечить прочную идеологическую и культурно-ценностную основу государственного развития.

Государство будет всемерно поддерживать работу вновь созданного Государственного комитета по языковой политике и других госучреждений, деятельность которых направлена на развитие и укрепление абхазского языка. Уже начата работа над проектами, связанными с использованием абхазских шрифтов в компьютерных системах. Министерство образования и науки уделяет особое внимание усилению дисциплины изучения языка в школах. Вызывает оптимизм работа по обучению государственному языку, проводимая Госкомитетом по репатриации. Курсы абхазского языка для госслужащих должны получать должную поддержку со стороны администраций городов и районов и Кабинета Министров.

Для того чтобы родители были заинтересованы отправлять детей в абхазские школы, процесс обучения языку должен строиться на современных методиках, способствующих развитию интереса и любви к предмету. Здесь у Министерства образования и науки ещё немалый резерв работы. Но самое главное – говорить на абхазском языке с детьми дома, прививать ребёнку любовь к языку с детства.

Недопустимы многочисленные ошибки, встречающиеся в текстах наружной рекламы. Происходит грубое искажение норм литературного языка. За этим внимательно должны следить главы администраций городов и районов.

Уверен, что при должном подходе мы сможем достичь ощутимого прогресса в деле укрепления позиций государственного абхазского языка во всех сферах жизни общества.

Уважаемые депутаты!

Определённую обеспокоенность вызывает демографическая ситуация в стране, все ещё остра проблема восстановления генофонда нации, на котором негативно отразились разрушительные последствия войны. Сохраняет высокую значимость вопрос возрождения национальных ресурсов, сохранения, развития и сближения абхазо-абазинского этноса, что лежит в основе нашей национальной идеи.

Духовная, историческая, языковая, идеологическая консолидация нашей зарубежной диаспоры – это чрезвычайно важная, напряженная, неустанная работа. Процесс репатриации предполагает создание необходимых социально-экономических условий для обустройства людей, возвращающихся на историческую родину, их психологической адаптации к новым условиям и непривычному образу жизни. Этими вопросами обязан заниматься не только Госкомитет по репатриации, но и другие органы государственного управления, администрации городов и районов. Только от слаженной работы всех госструктур зависит успешность и результативность реализации долгосрочной программы репатриации наших соотечественников на землю предков.

Возвращающиеся соотечественники должны понимать, что, становясь гражданами Абхазии, включившись в полнокровную созидательную жизнь, они перестают быть репатриантами. Мы должны сами перестать отделять бывших репатриантов от остального общества, не допускать их групповой изолированности, способствовать их максимальному включению в жизнь абхазского общества.

Одной из важных и полезных инициатив, способствующих улучшению демографической ситуации, укрепления положения абхазской семьи стало создание общественного фонда «Азхара». Посильный вклад каждого, кто располагает материальными возможностями, в работу Фонда содействовал бы более масштабной реализации намеченной программы.

Уважаемые коллеги!

Всё, о чём было сказано в нынешнем Послании, вопросы стратегической повестки и планы на ближайшую перспективу не должны оставаться лишь декларациями – они должны исполняться в полном объёме. В этом состоит задача государственной власти, в том числе и этим мы подтверждаем свою государственную состоятельность и эффективность.

Однако мы не достигнем существенных результатов, если не будем реализовывать эти планы вместе – законодательные, исполнительные и судебные органы, власть и оппозиция, государство и гражданское общество, все наши граждане. В этом и выражается чувство ответственности за страну и народ, о чём я говорил в самом начале Послания.

С каждым годом мы всё отчетливее понимаем сложность и масштаб существующих проблем. Однако неизбежные ошибки и неудачи на пути развития не должны нас останавливать, лишать созидательной энергии и энтузиазма. Победы или неудачи – это бесценный опыт, которым нужно правильно распорядиться.

Давайте все вместе, объединившись на основе осознания ответственности за страну, изменим самих себя, общество и всю нашу жизнь. Этот призыв – не просто слова, а руководство к действию. Из наших общих успехов в настоящем сложится успешное и благополучное будущее для наших детей, нашей любимой Апсны.

Хотел бы завершить Послание словами основоположника современного Абхазского государства Владислава Григорьевича Ардзинба: «На долю нашего поколения выпало много испытаний, но именно нам выпало счастье осуществить самую заветную мечту нашего народа – мечту о свободе, о возможности самостоятельно определять свою судьбу. Это – наше самое главное завоевание. И мы не имеем права не воспользоваться предоставленным нам историческим шансом».

Спасибо за внимание!

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия