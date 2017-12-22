КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА – УЯЗВИМОЕ МЕСТО СТОЛИЦЫ

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Идея написать эти заметки пришла мне в день, когда на нашей улице имени Георгия Дермановского, расположенной в районе Турбазы, соседи, закупив по собственной инициативе несколько мешков бетона, «латали» выбоины на асфальте. Мало кто помнит, но когда-то и на нашей улице был ровнехонький асфальт… Сейчас это трудно представить. А после сюрпризов нынешнего лета, после ливневых гроз, неоднократно превращавших наши улицы в реки, мостовая настолько «изрезана» потоками, что в некоторых местах уходит вниз на полметра, и ходить и ездить стало совершенно невозможно. Накануне на углу нашей улицы была ликвидирована очередная протечка в водопроводной трубе, и мы надеялись, что какое-то время сможем жить спокойно.

Стала замечать, что такие вот «латки» на дорогах появляются и на других улицах города.

Решила поинтересовалась у начальника Коммунального управления Дмитрия Ахуба, как относятся к такой инициативе в Администрации города Сухума.

– У нас в городе еще немало улиц с разбитыми мостовыми, по которым и ходить и ездить сложно, – ответил Д. Ахуба. – Так что если коммуникации в относительном порядке, нет протечек, и люди, которые собираются проводить подобного рода ремонт, ставят нас об этом в известность, мы не возражаем. Безусловно, жители и сами понимают, что это непрофессиональный ремонт на недолгое время.

– Что же касается нашей плановой работы, – продолжил начальник Управления, – то только водоводов в уходящем 2017 году Администрация города заменила сотни метров. В частности, в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии в четвертом квартале года была осуществлена перекладка 300 метров труб диаметром 315 мм по улице Дзидзария, на давно требующем замены участке – от здания военной прокуратуры до реки Адзапш, и два километра водопроводной трубы диаметром 160 мм – от улицы Адыгейская до поселка Яштхуа. После завершения работ специалисты МУП «Водоканал» аннулировали прежнюю линию водовода и подключили новую. Введено в строй и ответвление – труба диаметром 160 мм, выведенная из этого участка водовода и ведущая по Адыгейской к Яштхуа.

Завершены работы по прокладке нового водопровода на улице Красномаяцкая. Выполнила задачу служба Коммунального управления МУП РСУ во главе с начальником Дауром Пачкория. На этом участке водопровод был настолько изношен, что часть жителей, махнув рукой на технический прогресс, вернулись к забытым было колодцам на участках. Уложено 275 м труб диаметром 63 мм, к новой линии подключены 40 домовладений. Работы на этом объекте были инициированы лично главой Администрации города в ответ на коллективное письмо жителей улицы.

В прессе уже писали, что силами того же подразделения был переложен один из центральных участков городской канализационной сети на пересечении улицы Инал-ипа с улицами Джонуа, частично Басария, Бубновой и 4 Марта, а также установлены три канализационных колодца.

Глава Администрации г. Сухума Адгур Харазия держит проблемы коммунальной сферы под особым контролем. В Администрации подготовлено и принято Распоряжение, регламентирующее правила эксплуатации канализационных сетей. На рабочих совещаниях руководители Администрации требуют отчета по мониторингу на участках – отслеживается сброс в сточные воды жиросодержащих жидкостей, которые способствуют засорению труб. В наших условиях, когда большая часть сухумских канализационных сетей проложена давно и нуждается в перекладке, жиросодержащие вещества откладываются на стенках труб, и это для труб особенно губительно.

А прошедшим летом нас не раз «баловали» природные катаклизмы, в результате которых и водопроводные линии и канализационные сети буквально «трещали» по швам. Помимо аврального ремонта, зачастую в экстремальных условиях, такие аварии оборачиваются еще и оттоком средств, которые приходится направлять на устранение аварий.

К числу причин аварийных протечек, которые, по словам специалистов коммунальных подразделений, случаются едва ли не ежедневно, относится не только солидный «возраст» коммуникаций в столице в сочетании с сюрпризами погоды, но и несанкционированные земляные работы, которые нет-нет да и позволяют себе некоторые предприимчивые сухумчане.

К Сухуму при его столичном статусе и у жителей, и у гостей – особые требования. Но при этом большинство из нас рассматриваем себя не в качестве активных граждан, для которых дело чести помочь городским властям изменить ту или иную ситуацию (да в той же коммунальной сфере!) к лучшему, а больше как потребители услуг.

Между тем в истории разных стран и городов немало примеров, когда именно жители становились инициаторами важных позитивных изменений. Пора и нам объединить усилия со службами Администрации. У нас ведь общая задача – чтобы город был комфортным для всех.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА