ПЛЕНУМ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РА

В Сухуме прошел очередной пленум Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия. В повестке дня стояли вопросы социально-экономического характера и ряд других актуальных тем.

С отчетом об итогах работы ФНП выступил председатель Федерации Азарет Айба. Он отметил, что Федерация независимых профсоюзов Республики Абхазия, как и международное профсоюзное движение, защищая неотъемлемые права и интересы народа, руководствуется принципами солидарности и справедливости, социальной, экономической и политической демократии. Азарет Айба напомнил, что идеологической основой деятельности ФНП республики является положение Конституции РА об Абхазии как социальном правовом государстве, где есть равенство всех перед законом. Федерация несёт ответственность перед членами профсоюзов, входящих в её состав. Она независима от политических партий и движений, общественных организаций, органов местного самоуправления и не приемлет их давления на принятие решений. Участие в политической жизни общества является для неё средством более эффективного выполнения своего общественного предназначения. Однако профсоюзный лидер подчеркнул, что основным вызовом времени является угроза социальной стабильности из-за неустойчивого экономического роста, высокого уровня безработицы, неформальной занятости. Поэтому социальное развитие попадает в зависимость от текущего состояния экономики. Такая модель развития государства ведет к углублению неравенства и социальным волнениям. Азарет Айба возмущён тем, что люди чувствуют себя брошенными, поскольку интересы бизнеса сегодня ставятся выше интересов простого народа. А преодолевать кризис за счёт выходных пособий при увольнении работников, экономя на фонде оплаты труда, противоречит принципам профсоюзов, и они никогда не согласятся с подобными «инновациями», даже под максимально жёстким давлением. Увольнения профсоюзных активистов, прямое нарушение законодательства, манипулирование общественным сознанием – вот неполный набор используемых методов. Принцип солидарности был и будет основой профсоюзной деятельности. Качественное усиление отраслевых профсоюзов, дисциплина выполнения совместно принятых решений – путь, который должны пройти абхазские профсоюзы в ближайшее время.

Председатель ФНП РА говорил на пленуме о распространении на профсоюзы Абхазии права на конституционную, государственную и судебную защиту их законных, в том числе имущественных интересов и прав. Не получив поддержки в республике, он обратился к руководству России.

– Мы с пониманием и благодарностью восприняли от Администрации Президента РФ, от Совета Федерации, Государственной Думы, Кабинета Министров РФ сообщение о том, что наше Обращение было не только принято к сведению, но ему дан ход для рассмотрения в ФНП России. Однако, к сожалению, руководитель этой организации господин Шмаков Михаил Викторович проигнорировал наше Обращение. Он сослался на тот факт, что еще в 1992 году собственность профсоюзов СССР в виде недвижимости, расположенной на территории Республики Абхазия, передана Грузии, так как Абхазия является ее частью. Такой подход ставит под удар общее дело статусной профсоюзной собственности – к её неадекватным реалиям, произволу в её разделах и переделах, длящихся у нас как раз с 1992 года.

Сегодня в республике на нас просто не обращают внимания. Отобрали почти все имущество. Никто не решает нашу проблему с собственностью. Мы постоянно поднимаем этот вопрос, поскольку считаем, что профсоюзное имущество было национализировано незаконно. Мы постоянно обращаемся в суды. Недавно обратились и в Парламент Абхазии, чтобы народные избранники помогли нам в решении наших проблем. Однако воз и ныне там.

Сегодня наша страна переживает трудные времена. Нашему народу постоянно нужно принимать решения в различных политических процессах. Ведь мы все будем в ответе перед нашим будущим поколением.

Азарет Айба вынес на обсуждение вопрос о возврате ФНП РА здания Дома врача, где сегодня располагается Комитет по репатриации РА.

Затем на пленуме выступили руководители отраслевых профсоюзов. На заседании были решены организационные и кадровые вопросы.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ