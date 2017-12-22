Минздрав Абхазии и Российская медакадемия договорились о сотрудничестве

Документ подписали министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и ректор Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО), доктор медицинских наук, академик РАН Лариса Мошетова.

Соглашение предусматривает последипломное непрерывное образование абхазских врачей всех специальностей, прохождение курсов ординатуры и аспирантуры, двустороннее научное сотрудничество, проведение совместных научных форумов, мероприятий и конференций.

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс