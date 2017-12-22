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22.12.2017
Номер: 137
Выпуск: 3598
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Минздрав Абхазии и Российская медакадемия договорились о сотрудничестве
Документ подписали министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и ректор Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО), доктор медицинских наук, академик РАН Лариса Мошетова.
Соглашение предусматривает последипломное непрерывное образование абхазских врачей всех специальностей, прохождение курсов ординатуры и аспирантуры, двустороннее научное сотрудничество, проведение совместных научных форумов, мероприятий и конференций.
Номер: 137
Выпуск: 3598
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс