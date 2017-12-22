Абхазия и Россия подписали межправительственное Соглашение о признании образования

Документ подписали министр образования Республики Абхазия Адгур Какоба и министр образования Российской Федерации Ольга Васильева.

На церемонии подписания присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РФ Игорь Ахба.

В Соглашении отмечено, что документы об образовании и квалификации, выданные в Абхазии, признаются наравне с подобными документами РФ.

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс