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22.12.2017
Номер: 137
Выпуск: 3598
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Абхазия и Россия подписали межправительственное Соглашение о признании образования
Документ подписали министр образования Республики Абхазия Адгур Какоба и министр образования Российской Федерации Ольга Васильева.
На церемонии подписания присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РФ Игорь Ахба.
В Соглашении отмечено, что документы об образовании и квалификации, выданные в Абхазии, признаются наравне с подобными документами РФ.
Номер: 137
Выпуск: 3598
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс