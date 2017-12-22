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22.12.2017

Абхазия и Россия подписали межправительственное Соглашение о признании образования

Документ подписали министр образования Республики Абхазия Адгур Какоба и министр образования Российской Федерации Ольга Васильева.

На церемонии подписания присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РФ Игорь Ахба.

В Соглашении отмечено, что документы об образовании и квалификации, выданные в Абхазии, признаются наравне с подобными документами РФ.


Номер:  137
Выпуск:  3598
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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