25 ЛЕТ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА

Президент РА Р. Хаджимба посетил торжественное мероприятие, посвященное этому юбилею, состоявшееся в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.

Он поздравил ветеранов и сотрудников СГБ с праздничной датой:

«Уважаемые друзья!

Сегодня мы торжественно отмечаем 25-летие создания Службы государственной безопасности! За этой датой стоит достойная предыстория.

Ваша профессия непосредственно связана с обеспечением национальных интересов нашего государства и суверенитета Абхазии. В Службе госбезопасности работают люди, которые не боятся рисковать собой, выполняют сложные, зачастую опасные задания.

Невозможно переоценить роль военнослужащих СГБ в обеспечении безопасности на пограничных территориях в неспокойное послевоенное время. Самоотверженность и готовность до конца выполнять свой долг не понаслышке знакомы сотрудникам наших органов госбезопасности.

Мы выражаем признательность и слова благодарности ветеранам, чей боевой и профессиональный опыт позволил выстроить основы деятельности по обеспечению безопасности государства.

Служба в органах госбезопасности требует не только определенных навыков, но и высоких моральных качеств.

В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто сложил головы, выполняя свой долг по защите Отечества.

Хочу пожелать успехов всем, кто находится на этой ответственной и государственной работе, кто честно и преданно служит народу Республики Абхазия.

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс