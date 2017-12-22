ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА Р.ХАДЖИМБА

Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия заслушали ежегодное Послание Президента Рауля Хаджимба. Это произошло 20 декабря с.г. на расширенном заседании осенней сессии шестого созыва высшего законодательного органа страны. На заседание были приглашены члены исполнительной и судебной ветвей власти, руководители и представители силовых структур, государственных организаций и предприятий, городских и районных администраций и собраний, интеллигенция, работники средств массовой информации.

Объявляя заседание сессии открытым, Спикер Парламента Валерий Кварчия приветствовал Президента Абхазии, депутатов, всех приглашенных.

Присутствовавшие в зале (конференц-зал Кабинета Министров) стоя заслушали Государственный Гимн Республики Абхазия.

В соответствии с повесткой дня, утвержденной депутатами, Спикер В.Кварчия предоставил слово Президенту Р.Хаджимба. Его Послание парламентариям о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства печатается на 3 – 6 страницах этого номера газеты «Республика Абхазия».

Следует отметить, что Послание Президента впервые звучало на государственном абхазском и русском языках.

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После короткого перерыва парламентарии продолжили работу, но уже в своем зале заседаний. Они внесли (в первом, потом втором и окончательном чтении) изменения в Закон РА «О Республиканском бюджете на 2017 год». Этот законопроект вынес на обсуждение парламентариев вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков. Если в прошлом году, так же в конце года, вносились изменения в бюджет, но в сторону уменьшения, то нынешние, наоборот, связаны с увеличением, а это 150 млн рублей из российской финансовой помощи РА, которые направлены в Резервный фонд Президента Абхазии 2017 года для ликвидации последствий стихийных бедствий. Хотя этот вопрос не обошелся без дискуссий, особенно со стороны оппозиционной части парламентариев. В итоге в окончательном чтении за него проголосовали 23 депутата – при 2-х голосах «против» и 1-м «воздержавшемся». На главный возникший вопрос: «Сумеют ли освоить 150 миллионов до конца этого года?» было сказано, что строители в селе Приморском Гудаутского района для устранения последствий взрыва на складе боеприпасов работали в долг, и на эти работы требуется до 200 млн рублей. Всего в Приморском пострадало 228 объектов. Это дома, подсобные помещения, коровники и т.д., которые надо восстанавливать, а 13 домов надо возводить заново, с нуля. На сегодня освоена сумма примерно в 120 млн рублей, в неё входит и стоимость стройматериалов. Экспертиза по оценке ущерба здесь ещё не закончена.

В окончательном чтении депутатами были внесены изменения в Закон РА «О Контрольной палате Республики Абхазия». В соответствии с ними утверждается, что КП является не только «постоянно действующим» контрольным органом страны, но и «высшим». Также в соответствии с изменениями в Законе сотрудникам предусматриваются ежемесячные денежные вознаграждения в размере установленных должностных окладов и различные премии, благодарности, ценные подарки и грамоты.

Парламентарии своим Постановлением определили и сумму средств на содержание Контрольной палаты РА в 2018 году, она равняется 26283,7 тыс. руб.

При этом на заседании сессии депутаты решили возможным неизрасходованные Контрольной палатой средства на 2017 год перевести благотворительному фонду по демографии «Асаара», а это более одного миллиона рублей.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА