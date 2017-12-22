НАГРАДЫ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Накануне новогодних праздников Президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил государственную награду – ордена «Ахьдз-Апша» – выдающимся деятелям Абхазии.

Приветствуя присутствующих, глава государства сказал:

– Сегодня в этом зале собрались люди, чьи заслуги, знания и опыт получили широкое признание в нашей стране. Все ваши достижения и успехи являются серьезным вкладом в развитие государства.

Сегодня мы чествуем достойных представителей научной, социально-экономической и общественно-политической сферы, сельского хозяйства, энергетики, спорта, экологии, культуры и искусства. Результаты вашего неутомимого и плодотворного труда имеют большую общественную и государственную значимость, а вы сами служите примером высокого профессионализма, трепетного и ответственного отношения к избранному поприщу. Своими добрыми деяниями вы воодушевляете тех, кто вас окружает, и, самое главное, являетесь верным ориентиром для подрастающих поколений. На таких примерах и вырастает молодежь, которая понимает, что для серьёзных достижений нужно немало трудиться. Ваши жизненные и профессиональные пути ярко и убедительно свидетельствуют, что вы неустанно, с большим желанием и при любых обстоятельствах продолжаете заниматься любимым делом, снискав тем самым уважение коллег и общества в целом.

Позвольте выразить вам слова искренней благодарности за плодотворную деятельность и пожелать крепкого здоровья, всего самого доброго! Пусть в наступающем Новом году ваши замыслы и намерения увенчаются новыми успехами и свершениями!

За высокий профессионализм, активную общественно-политическую деятельность, плодотворную работу орденами «Ахьдз-Апша» III степени были награждены 22 человека. Орден «Ахьдз-Апша» II степени был вручён Лили Дугужевне Бганба за вклад в укрепление и развитие финансовой системы Республики Абхазия, долголетнюю и плодотворную работу и высокий профессионализм.

Р. БАРГАНДЖИЯ

Номер: 137Выпуск: 3598Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ