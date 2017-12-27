ПРОТИВ МЕЧА – ПЕРО

Школьная жизнь

Приморская средняя школа №2 Гудаутского района – одна из лучших армянских общеобразовательных учреждений Абхазии. На днях здесь состоялся очередной литературно-художественный вечер, подготовленный учащимися нескольких классов, в ходе которого собравшимся родителям, преподавателям и гостям был представлен жизненный путь, пройденный гениальным Месропом Маштоцем (361-440) – создателем армянского алфавита (начало V века) и основателем армянской письменности, первым переводчиком, первым учителем и основоположником армянской школы.

Вечер открыл директор школы Алек Сеферян, более 22 лет руководящий этим очагом образования. Он отметил, что педагоги школы стремятся привить воспитанникам любовь к родному языку, литературе и истории, к земле родной – Абхазии, в которой посчастливилось им родиться.

Затем звучали стихи, посвященные Учителю армянского народа:

Среди сынов великих Айастана,

Его поэтов, зодчих, мудрецов,

Ты, подвиг свой свершавший неустанно,

Назваться волен первым из творцов.

Учащиеся представили собравшимся стихотворения и абхазских авторов на армянском языке: Д.Гулиа, Б.Шинкуба, И.Когония, Ш.Цвижба, И.Тарба.

Один из руководителей армянской общины Абхазии Хачик Минасян, кстати, выпускник школы и ее бывший завуч, отметил, что этот прекрасный праздник еще более украшает присутствие выпускников школы, покинувших ее стены 50 лет назад – в 1967 году.

Затем выступил председатель Совета республиканской армянской общины, Герой Абхазии Галуст Трапизонян. Он поздравил присутствующих с прекрасным праздником и от имени Министерства диаспоры Армении вручил преподавателю Жанетте Сеферян грамоту, подписанную министром Грануш Акопян.

Затем на сцену вышли малыши, армянская декламация которых покорила всех, а песню Мартина Йорганца «Айб, бен, гим» подхватил весь зал.

Вечер закончился. И мы еще раз убедились, что упорным и целеустремленным трудом можно достичь желанного результата – дать армянским детям национальное образование и воспитание и за пределами исторической родины.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 138Выпуск: 3599Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН