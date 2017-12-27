ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляю жителя г.Сухума, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., старшего товарища и друга Гарри Ирадионовича Григолия с 75-летием и наступающим Новым, 2018 годом.

Дорогой Гарри Ирадионович! 75 лет – это большой жизненный путь. Пройдя его, Вы стали опытным и мудрым человеком, знающим, как поступить в той или иной сложной ситуации. Вы также наделены умением посоветовать человеку, как не совершать поступков, о которых в будущем придется пожалеть. Вы душой болеете за Абхазию и ее народ, искренне надеетесь, что в нашей республике будут мир, процветание и благополучие. В день Вашего юбилея желаю Вам кавказского долголетия, бодрости духа и просто человеческой радости.

Вячеслав ГОНИЧЕНКО

Номер: 138Выпуск: 3599Рубрика: обществоАвтор: Вячеслав ГОНИЧЕНКО