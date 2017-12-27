«ПАМЯТЬ СТАНОВИТСЯ ВЕЧНОЙ, КОГДА ЕЕ ПЕРЕДАЮТ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ»

Гость редакции

(Окончание. Начало в № 136, 137)

В августе 2014 года мы предприняли экспедицию на Клухорском направлении – поднялись через село Омаришара к Южному приюту и выше. Там проходит государственная граница с Российской Федерацией, поэтому во избежание инцидентов было принято решение не выходить на седловину перевала. Больно резанул глаза расстрелянный из автомата памятник погибшим на Клухоре и Нахаре красноармейцам – к сожалению, такую неприглядную картину пришлось впоследствии наблюдать неоднократно.

В июне 2015 года вместе с директором фонда «Горная Абхазия», неутомимым популяризатором гор Тенгизом Тарба было совершено групповое восхождение в урочище Бешта, за которое в сентябре 1942 г. шли ожесточенные бои. Из числа участников похода выделил бы внучатых племянников уроженца села Абгархука, лейтенанта Шамиля Шамба, погибшего именно на этом месте, Шамиля Таркил и Тамару Гицба. Девушка, специально приехавшая для этого из Москвы, призналась, что одновременно с горечью она испытала какое-то светлое волнение и облегчение. Теперь она узнала, как и где именно погиб ее прадед, подробно расскажет родным, как молодежь Абхазии чтит память героев войны…

В августе того же года мы предприняли первую, можно сказать, ознакомительную экспедицию на Марухский перевал. Ребята прошли по позициям германских и советских войск, прочувствовали, каково было нашей пехоте подниматься по очень крутым склонам, нести на себе оружие, боекомплект, провиант. У слияния рек Южный Марух и Ацгара мы увидели мемориальную плиту на братской могиле солдат 808-го стрелкового полка, расстрелянную из автомата какими-то нелюдями. Та же постыдная картина, что на Клухоре, Доу и в некоторых других местах! Поэтому спустя год, в августе 2016-го, практически в том же составе вернулись на это место и установили аналогичную плиту взамен оскверненной, заодно облагородили само захоронение и водрузили Знамя Победы над Марухским перевалом. Такие моменты дорогого стоят…

– Коля, нам всем очевидно, что тема увековечения памяти о Героях Великой Отечественной войны стала делом вашей жизни, – уточнила Заира Цвижба. – Для меня как человека, в семье которого много ветеранов той войны, это очень важно. Спасибо и за публикации в нашей газете. Особенно за одну из них – о погибшем солдате Ионове. Там есть строки, которые невозможно читать без слез и содрогания. Чтобы так написать, все это нужно было прочувствовать… Насколько тяжело далась эта публикация?

– Я написал это после второго дня работ на перевале. Лагерь наш находился в низине, у озера, а останки бойцов – наверху, но не близ тропы, а на осыпи, несколько западнее от перевальной седловины. В советский период через перевал прошли тысячи людей, но влево и вправо, видимо, никто не заходил, поэтому местонахождение останков десятилетиями оставалось неизвестным. Каждое утро после короткого завтрака мы поднимались, работали и спускались в лагерь до наступления темноты. В очередной вечер я, как и все, вернулся с наполненным человеческими костями рюкзаком и с мешком простреленных черепов. Некоторые имели характерные пулевые отверстия в лобной части – раненых просто добивали. Отправившись в палатку, под влиянием увиденного и пережитого за день, немного неожиданно для самого себя написал рассказ от имени погибшего Неизвестного солдата – в тот вечер его имени никто не знал, так как два медальона были найдены спустя день. Один медальон, который удалось прочитать, явился ключом ко многим судьбам, поскольку стали известны имена сослуживцев Александра Ионова, погибших и все эти годы лежавших рядом с ним…

Пользуясь случаем, благодарю Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и главу Комиссии при Президенте Даура Аршба за организацию экспедиции и помощь во всех вопросах. Нам активно помогали СГБ, МЧС, Министерство обороны РА, администрации Сухумского района и села Псху. Важно, чтобы все осознали, что оставлять останки в горах ни в коем случае нельзя. Тем более теперь, когда известно, что их там немало – это двойной грех. Может быть, найдутся еще медальоны. Конечно, ситуация осложняется тем, что в отличие от России, где поисковики могут работать и в зимний период, нам не позволяет этого большой снег в горах. Попасть туда возможно лишь с середины июля. Нам очень помогло, что рядом встали профессионалы из «Поискового движения России» и Института археологии РАН, которые вместе с опытнейшим судмедэкспертом Геннадием Бобуа и молодым перспективным археологом Шандором Кайтан трудились, не покладая рук. Надеемся, что в следующем году удастся собрать останки там, где мы уже знаем, и определить новые районы поиска.

– А есть ли недоступные места, например, расщелины? Не боитесь? – спросила Лейла Пачулия.

– На этот и другие случаи присутствуют спасатели МЧС, для которых расщелина – не беда. Кроме того, они обеспечивают безопасное передвижение группы по скалам, осыпям, осуществляют страховку при пересечении водных преград, помогают при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и так далее. Без них любая экспедиция была бы заранее обречена на провал.

– Где вы планируете еще вести поисковые работы, кроме Санчарского перевала? – спросил Юрий Кураскуа.

– Например, на Клухорском направлении, где основной удар наносила знаменитая дивизия «Эдельвейс». Понятно почему, ведь именно через Клухор проходит Военно-Сухумская дорога, кратчайший путь к побережью. Кроме того, немало можно обнаружить и на Марухском направлении. Оно являлось для гитлеровцев вспомогательным, но это не отменяет высокой интенсивности шедших там боев. В отличие от других участков высокогорного фронта, туда лучше добираться вертолетом. Уже поступают сигналы от многих людей на предмет возможного нахождения незахороненных останков солдат и офицеров 808-го и 810-го стрелковых полков, в которых, кстати, доблестно сражалось немало абхазов и вообще уроженцев Абхазии. Будем надеяться, что следующим летом горы будут благосклонны и позволят перевернуть очередную страничку истории, приоткрыть завесу над пеленой неизвестности по отношению к тем, кто ценой своих жизней спас мир от фашистской чумы…

Вопросы задавали Юрий КУРАСКУА, Лилиана ЯКОВЛЕВА, Заира ЦВИЖБА, Лейла ПАЧУЛИЯ, Русудан БАРГАНДЖИЯ и Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 138Выпуск: 3599Рубрика: обществоАвтор: Вопросы задавали Юрий КУРАСКУА, Лилиана ЯКОВЛЕВА, Заира ЦВИЖБА, Лейла ПАЧУЛИЯ, Русудан БАРГАНДЖИЯ и Юлия СОЛОВЬЕВА