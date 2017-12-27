ПРИХОДИТ БЕДА – НАДО БИТЬ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА

Дети и наркотики

Это зло может коснуться любой семьи. И не важно, какая она – благополучная или нет, как живет, какие принципы исповедует. Зло проникает в дом и разрушает, уничтожает все.

Тот, кому приходилось столкнуться с ним, знает, как невыносимо тяжело противостоять ему, как больно, когда твой родной горячо любимый человек – сын, дочь, муж или брат – меняется на глазах, постепенно деградируя, и с каждым прошедшим днем до него все труднее достучаться. И мало сказать, что человек превращается в растение. Он жив, но по сути его уже нет. И виной всему этому – наркотики. Самое страшное, что эта беда уже не обходит стороной даже детей. Если раньше мы и представить себе не могли, что у нас в стране появится проблема наркомании среди детей, то теперь это уже никого не удивляет и каждый боится за своего ребенка. Зло наркотиков коснулось не только нас, но к нам оно пришло гораздо позже, чем во всем мире. С ним давно пытаются бороться, но дело в том, что только пытаются, ведь ситуация нисколько не меняется в лучшую сторону.

По российской статистике, – среди подростков в этой великой стране «наркотики в настоящее время потребляют 45 % мальчиков и 18% девочек». По официальным данным, «средний возраст подростка, начинающего употреблять наркотические вещества, – 15-17 лет, но в последние годы все больше становятся наркоманами в возрасте 9-13 лет. Есть даже случаи употребления наркотиков 6-7-летними детьми, которых подсаживают на иглу родители-наркоманы. За последние годы смертность от наркотиков выросла в 10 раз, а детская смертность по этой же причине – в 42 раза». Наверное, каждый скажет, что, прежде всего, надо остановить приток наркотиков и их распространение. Не правда ли, есть над чем задуматься? Нам всем. Нельзя сказать, что общество не тревожит проблема наркомании в стране. Например, как известно, в Общественной палате РА с момента ее создания в каждом созыве действовала группа по этой проблеме. Несколько лет назад высказывались и делали совместное заявление ветераны Отечественной войны народа Абхазии, входящие в организации «Аруаа» и «Амцахара». В нем в частности говорилось, что они «придерживаются линии борьбы с лицами, причастными к распространению наркотических веществ», что «понимают, с какими «подводными камнями» приходится сталкиваться в процессе борьбы с наркодиллерами, и готовы стать активными участниками различных акций по блокированию любых возможностей и каналов наркотрафика, оказывать государственным органам поддержку в борьбе с наркопреступностью».

Какая же работа проводится сегодня соответствующими структурами? В чем видят решение проблемы граждане Абхазии, в том числе столкнувшиеся с ней лично? Пусть они об этом расскажут сами.

Альбина Григолия, начальник подразделения по делам несовершеннолетних УВД г. Сухума:

– Я работаю с трудными подростками почти 20 лет и могу сказать, что прежде даже в тяжелое послевоенное время у нас такой проблемы с наркотиками не было. Бродяжничали, сбегали с уроков, хулиганили, но чтобы употребляли наркотики?! Нет, мы этого себе даже представить не могли. Особенно в последние три-четыре года эта проблема стала масштабной. В настоящее время на нашем участке поставлены на учет за употребление наркотиков четверо подростков. Было больше, но они уже стали совершеннолетними, и теперь мы их не контролируем. Обычно подростки обкуриваются марихуаной или спайсом. О трех из них мы узнали через больницу, куда они попали в тяжелом состоянии, обкурившись марихуаной, и еще одного выявили во время профилактических рейдов. Мы обратили внимание на его неадекватное поведение, вызвали родителей и, получив от них согласие, провели освидетельствование на наличие в организме наркотических веществ. К сожалению, не у всех родителей есть понимание, как важно вовремя пресечь интерес ребенка к наркотикам, остановить его, помочь ему найти свое место в жизни, принять соответствующие меры. Это необходимо во имя его спасения. Но есть родители, которые делают вид, что с их ребенком ничего плохого не происходит. Возможно, из-за того, что не желают неминуемой огласки. Ведь как бы мы ни старались не разглашать случившееся, информация все равно просачивается. И все же лучше вовремя принять меры, чем потерять ребенка. Не стоит стыдиться того, что в твой дом пришла беда. От этого не застрахован никто. Любой, у кого есть дети, может оказаться в такой ситуации. Значит, надо просто думать сообща, как преодолевать беду. Без согласия родителей мы не можем отправить ребенка на освидетельствование, а есть такие, кто отказывается. Только в том случае, если ребенок попал в больницу, уже никто мнения родителей не спрашивает. А тех подростков, которые уже стоят на учете, мы имеем право в присутствии родителей периодически направлять на освидетельствование, если возникает такая необходимость. Та же ситуация у нас и с психологической помощью. Иногда мы видим, что ребенку необходимо наблюдаться у психолога, а у нас его нет. Приходится дела подростков выносить на комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы по решению этой комиссии направить их к психологу. У нас были такие случаи. Наличие штата психолога облегчило бы и ускорило нашу работу. Обсудив с руководством, мы нашли такой выход из ситуации: совместить должность инспектора и психолога, то есть инспектор-психолог будет заниматься психологической помощью. Вообще, дети сегодня совсем другие, их психика изменилась в худшую сторону. Раньше детей, даже трудных, сдерживало присутствие взрослых, они не хамили, не грубили. Сегодня чувствуется отсутствие воспитания. Лишь в редких случаях видим по глазам ребенка, что он стыдится, сожалеет о случившемся. В таком случае мы особенно стараемся помочь.

Вообще, работа нашего подразделения профилактическая. Подразделение по делам несовершеннолетних не должно находиться на территории милиции, ведь это не надзирательный орган. Возможно, если бы мы находились отдельно, родители и подростки воспринимали бы нашу работу более спокойно и положительно.

Обговорив с руководством УВД, мы разработали план мероприятий, направленных на то, чтобы оградить детей от негативного влияния улицы, уберечь их от наркотиков. В первую очередь постоянно в учебное время и не только проводим рейды на набережной, в парковых зонах, в компьютерных залах. Если выявляем подростков, уклоняющихся от учебы, ставим в известность родителей и педагогов. Кроме того, проводим беседы в школах по различным актуальным темам: как правильно переходить дорогу, какой вред наносит курение организму, о поведении учеников в школе, о вреде наркотиков. Раньше это были лекции, но дети не воспринимали их, чувствовалось, что работа наша не достигает желаемой цели, и мы решили перейти на беседы. И действительно, так легче найти контакт с детьми. Видно, что эти беседы вызывают у них интерес, ибо они задают много вопросов. В свое время мы такие мероприятия о вреде наркотиков «Я выбираю жизнь» провели и совместно с УКОН МВД РА в ряде сухумских школ и в государственном лицее-интернате. Беседы сопровождались показами слайдов, и дети были потрясены увиденным, тем, что происходит с человеком, начавшим употреблять наркотики, поняли, что даже таблетки приводят к привыканию.

Вообще, меня, так же как и моих коллег по ПДН, глубоко волнует все, что происходит с подростками, ведь у меня самой есть сын. Как мать я понимаю, насколько тяжело родителям, чьи дети попали в непростую ситуацию, совершили преступление или начали принимать наркотики, но ведь из любой ситуации должен быть выход. И он есть. Надеюсь, что когда-нибудь в обществе поймут это.

Елена Вартикян, врач Республиканского наркологического диспансера и химик-эксперт:

– В 2016 году было 12 случаев, когда к нам доставляли несовершеннолетних детей с наркотическим опьянением, в этом году – один. Сейчас среди подростков распространены «лирика», спайс. Они считаются легкими наркотиками, но их употребление чревато последствиями. Это – зависимость, ломки, нарушение психики, депрессия. Есть дети, которые употребляли дешевый бронхолитин – сироп от кашля, в котором содержится кодеин. Кодеин – это наркотик, который провоцирует ощущение беззаботности, мнимого счастья, эйфории. В интернете легко можно найти много рецептов наркотиков. Среди взрослых наркоманов пользуется спросом метадон, но он стоит дорого. Его не так легко достать, тем более детям.

Когда к нам поступает несовершеннолетний, мы, безусловно, оказываем ему обязательную медицинскую специализированную помощь, приводим его в чувство. Однако стационар у нас на добровольной основе. Будет ли ребенок наблюдаться у нас, зависит от родителей. И за дальнейшим поведением ребенка следят родители, а не мы. Правда, поначалу никто из родителей не думает, что это может закончиться зависимостью, любой считает, что это в первый и последний раз. Однажды ко мне привезли парня 17 лет. Школьник ехал с матерью на машине, был рейд, сотрудники ГИБДД остановили машину. Им не понравилось неадекватное поведение мальчика, и его доставили к нам, в наркодиспансер. Экспертиза показала, что он употребил метаморфин и марихуану. Мать его была в шоке, мол, этого не может быть. Мы подняли ему руки, и увидели следы от уколов. Когда показали матери, она упала в обморок. Родители до последнего не хотят верить в проблему с наркотиками. Однако к нам обращаются за помощью. Возможно, потому, что в последнее время стало больше информации. Родители должны следить за своим ребенком, обращать внимание на то, в каком состоянии он находится. Если они видят, что он чрезмерно веселый, глаза у него красные или стеклянные, или находится в депрессии, сразу необходимо проверить, не принял ли он наркотики. Мамы и папы уже начинают волноваться и привозят детей в неадекватном состоянии в наркологический диспансер. Лучше вовремя обратиться к нам, чем потом потерять своего ребенка.

Как я вижу решение проблемы наркомании среди детей? Еще раз хочу подчеркнуть: родителям необходимо быть бдительными, вовремя обращаться к специалистам за помощью. Все думают, что их ребенок самый лучший, но надо знать, в какой среде он вращается. Совсем искоренить наркотики сложно. Необходимо больше информировать детей, говорить им, что наркотики – это зло. Возможно, надо ввести отдельный урок в школах, чтобы дети получали необходимую информацию и им показывали наглядно, к каким последствиям может привести употребление наркотиков.

Мила Сабекия, психолог Сухумской второй средней школы им. А.С.Пушкина:

– С наркотиками в школе ни я, ни другие учителя, слава Богу, не сталкивались. Однако хотелось бы отметить, что наша школа раз в год проводит мероприятия, посвященные проблемам наркомании, алкоголизма и курения. Мы читаем лекции и показываем документальные фильмы, чтобы дети знали, к чему приводит употребление наркотиков. После просмотра они вступают в дискуссии, их интересует, как помочь таким людям. Мы объясняем, что существуют наркологические клиники, врачи-психиатры, что общество должно сочувственно относиться к наркоманам, но ни в коем случае не поддерживать их. Дети говорят, что никогда в жизни не будут употреблять наркотики. Нынешнее поколение понимает, что это плохо, видит, к каким последствиям это приводит: к деградации личности, к депрессии, к авариям на дорогах, к преступлениям. Они рассказывают, что были свидетелями, как их знакомые, соседи или родственники употребляли наркотики.

Кроме того, в школе мы проводим тестирование детей. Тест-опрос показывает отношение детей к наркотикам. Хорошо ли употреблять наркотики или же это плохо? Когда человек в стрессовой ситуации, может ли ему помочь наркотик или это добавит дополнительную проблему? Оказывает ли курение расслабляющее действие или нет? Уровень детей, положительно относящихся к наркотическим веществам, крайне низок – 2-3%. И эти дети считают, что есть медицинские наркотики, которые полезны. Видимо, начитались в интернете. Мы пытаемся им объяснить, что наркотические средства имели место и в древности, но они должны носить исключительно медицинский характер. Любые наркотики действуют пагубно на организм человека.

В моей практике не было такого, чтобы родители обратились ко мне за помощью, поняв, что их дети употребляли наркотики. В нашем обществе эту проблему скрывают, утаивают до последнего.

Я думаю, что подростки тянутся к наркотикам, потому что у них масса свободного времени. Уязвим также ребенок, переживший какой-то стресс или же попавший в плохую компанию. Причиной может стать и наследственный фактор, и вседозволенность, и когда родители утаивают проблему ребенка и пытаются закрыть глаза на все. Есть специалисты: наркологи, психиатры, психологи, специализированные клиники, которые могут помочь наркозависимым. Но наркоманы, как правило, не считают себя таковыми. Они думают, что у них нет проблемы, они в любой момент смогут отказаться от наркотиков. Но отказаться от них, а вылечиться тем более, могут лишь единицы. Зависимость – это болезнь, ее надо лечить как психологически, так и физически.

Главное – родители должны обращать внимание на то, с кем проводит время их ребенок, чем он интересуется, обращать внимание на его состояние. Если он принимает какие-либо наркотики – это видно. У него зрачки расширены, перепады в настроении: то беспричинно приподнятое, то повышенная раздражительность. То есть любой родитель может заметить это у ребенка и должен предпринять соответствующие меры.

Камма Гопия, исполнительный директор благотворительной общественной организации «Киараз»:

– Если говорить о семьях, которым помогает наша организация, то мы сталкивались с единичными случаями употребления подростками наркотиков, но так как у нас нет возможности заниматься реабилитацией наркоманов, мы несколько раз направляли их в соответствующие структуры. Например, есть организация «Айтаира», которая занимается реабилитацией наркозависимых и алкозависимых людей. И с ее стороны была огромная поддержка в этом направлении. Был у нас и 17-летний подросток, который употреблял наркотики, в основном курил. Говорят, я не знаю, насколько это правда, что он перевозил наркотики. Его даже посадили, сейчас он отбывает срок в России. И мы ничего не можем сделать. Этому ребенку мы очень хотели помочь. Он одинокий, у него никого нет, и сам к тому же болен. Как человек он хороший, просто плохие люди рядом с ним оказались, и мы не смогли убедить его в том, что употреблять наркотики – это плохо. Мы пытались проводить с ним беседы, привлечь его в качестве волонтера к мероприятиям, которые проводит «Киараз», но не успели ему помочь. Он иногда звонит мне и говорит: «Надо было тебя слушаться». Бывают случаи, когда родители курят коноплю, марихуану, мы работаем с ними и объясняем им, что они подают плохой пример своим детям. У нас был случай, когда не только отец, но и его сын-подросток употребляли наркотики. На этой почве у мальчика появились проблемы с психикой. На тот момент он уже закончил школу. Ему было 16 лет. Мы его отправили в психиатрическую больницу, долго работали с ним. Отец в итоге покончил жизнь самоубийством. В настоящее время юноша ничего не делает, бездельничает. Пообщаешься с ним, вроде бы все понимает, а потом вновь может какую-нибудь гадость принять. И это видят его маленькие сестрички.

Проблеме наркотиков мы постоянно уделяем большое внимание, общаемся с детьми. Мы говорим им: «Не курите, не употребляйте наркотики и алкоголь, ведите здоровый образ жизни!» Я думаю, в умах и сердцах детей что-то остается. Я очень надеюсь, что дети, с которыми мы обсуждаем проблему наркотиков, понимают, какое это зло.

Когда у нас был осенний лагерь, подопечные нашего фонда написали письма человеку, который употребляет наркотики. И знаете, дети удивили меня. До глубины души тронули, например, такие слова: «Не делай этого», «Ты вредишь своему здоровью», «Я тебя понимаю, тебе сложно в жизни!», «Если ты все-таки перестанешь это делать, спасибо, спасибо, спасибо!» и так далее. Хочется, чтобы трудные подростки понимали, что надо жить лучше, надо развиваться, трудиться и быть хорошими людьми. Я очень надеюсь, что плоды нашей работы мы увидим через 10-20 лет. Дай Бог, чтобы дети всегда выбирали правильный путь.

Ксения, сестра парня, погибшего от передозировки:

– Вы не представляете, какая невыносимая боль терзает мое сердце! Мой братик все время стоит перед глазами. И я виню себя за случившееся. Мы рано остались без родителей, и я смотрела за ним, была в ответе за него. Это я где-то проглядела, что-то упустила, не взялась за него вовремя. Я делала вид, что ничего не происходит, потому что не хотела верить в плохое, боялась даже себе признаться в том, что брат попал в страшную беду – зависимость от наркотиков. Я боялась огласки, а в результате потеряла брата. Пусть никто не повторяет моих ошибок.

Если заметили в поведении и состоянии близкого человека неладное, надо срочно принимать меры, обращаться за помощью к специалистам, бить тревогу, во имя его спасения.

Адамыр, 12 лет:

– Ну, да. Пробовал я наркотики. Несколько раз курил марихуану. Если честно, я и пробовать ее не хотел. Меня от обычных сигарет мутит. Но предложили поймать «кайф» мои друзья, которые старше на несколько лет. Я не смог отказаться. Они подумали бы, что я какой-то лох, никаких понятий у меня нет. Мне хотелось доказать им, что я тоже крутой. Так попробовал первый раз. Родители даже и не заметили. Я думаю, что если бы меня на «скорой помощи» не увезли в больницу, когда я обкурился в очередной раз, никто бы ничего не узнал. Буду ли курить дальше? Решил для себя, что нет. Мне родители показали фильм о том, что происходит с наркоманами, как они мало живут и в каких муках умирают. И в милиции тоже со мной много разговаривали. Теперь я дружу с другими ребятами, нормальные пацаны. Они советуют мне заниматься каратэ, разным приемам учат. Говорят, у меня получается. Пока мои родители не могут платить за занятия каратэ, но ребята говорят, что тренер классный мужик и так можно заниматься. Может быть, и решусь.

Вот такие мнения разных людей. Словом, проблема наркотиков непростая, ее не решить комплексными мероприятиями. Она требует повседневного упорного труда, в первую очередь труда души. Важно помнить, что это проблема не только личная, отдельно взятого человека, это всеобщая проблема, государственного масштаба, ибо, как справедливо замечают отдельные депутаты нашего Парламента, она несет в себе угрозу национальной безопасности страны. Словом, когда приходит беда, надо бить во все колокола, чтобы преодолеть ее.

Лейла ПАЧУЛИЯ, Эсма АРДЖЕНИЯ

P.S. Письма подопечных благотворительного фонда «Киараз».

Саид, 13 лет.

Привет, если ты читаешь это письмо....Я тебя понимаю! Решиться поменять свою жизнь может далеко не каждый человек, поэтому твои сомнения естественны. Но если ты читаешь эти строки, то желание прекратить безумие, которое происходит с тобой, твоей жизнью, берет верх. Может, ты делал уже какие-то попытки бросить употреблять наркотики? Но снова возвращаешься туда, откуда пришел? Почему? Потому что наркотик разбавляет все твои чувства, и ты становишься ненастоящим и совершаешь поступки, диктуемые наркотиком. Зачастую, проспавшись, удивляешься тому, что натворил из-за наркотика…

В остальных письмах имена детей не указаны.

13 лет

Привет, если ты читаешь это...

Перестань губить себя, пожалуйста, и в этой стране ты можешь изменить все, что сможешь, и я тебе желаю удачи, и не употребляй наркотики.

И если ты не будешь употреблять наркотики и все разные гадости, которые губят тебя, то СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО!

И кстати, занимайся спортом и не бросай родных. Ещё раз спасибо!

15 лет

Привет, если ты читаешь это....

Я хочу обратиться к тебе и сказать, что наркомания – это очень плохо. Она губит людей, твоих близких. Наркоман может подойти к тебе и предложить таблетку, но ты не должен соглашаться. Если ты один раз попробуешь, то не остановишься, ты привыкнешь к ним и будешь пить таблетки, колоться и много чего. Ты будешь думать, что это хорошо и очень полезно, но ты будешь не прав, потому что это очень плохо.

Наркотики губят много жизней, наркоманы из-за любой мелочи становятся агрессивными, злыми. Я еще раз хочу обратиться к тебе, что наркомания – это очень плохо.

Береги себя от наркомании!

Номер: 138Выпуск: 3599Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ, Эсма АРДЖЕНИЯ