АУРЭЛИЕН ДЭ СЕНТ БЛАНКАРД: Я ОТКРЫЛ ДЛЯ СЕБЯ ЭТУ НЕИЗВЕДАННУЮ И ПОТРЯСАЮЩУЮ СТРАНУ!

С 4 по 9 декабря по приглашению Торгово-промышленной палаты РА в Абхазии находился владелец и руководитель туристической фирмы «Adventours» из Бельгии г-н Аурэлиен дэ сент Бланкард. Целью его визита было знакомство с туристическим потенциалом Абхазии, ее курортно-туристическими объектами и достопримечательностями, с экскурсионными маршрутами для последующей организации туров франкоязычным туристам из Бельгии.

Первое знакомство Аурэлиена дэ сент Бланкарда с Республикой Абхазия состоялось в марте 2016 года в Париже (Франция) на международной туристической выставке «Salon Mondial du Tourisme a Paris». Наша республика была представлена там Торгово-промышленной палатой. Ее стенд пользовался огромным успехом. Участники выставки и ее гости с удовольствием дегустировали абхазские сыр, копченое мясо, алкогольную продукцию и другие вкусности, проявили большой интерес и к печатной продукции.

– Я узнал об Абхазии из взятых на выставке буклетов. Уже позже я более подробно изучил материалы о вашей республике и, в буквальном смысле этого слова, влюбился в нее. И тогда я твердо решил для себя, что в скором времени приеду в Абхазию и обязательно организую тур для европейцев, желающих, как и я, открыть для себя эту неизведанную и потрясающую страну! – говорит Аурэлиен дэ сент Бланкард.

Сотрудники ТПП РА в течение всего визита сопровождали гостя и знакомили его с городами Абхазии, ее достопримечательностями. Аурэлиен дэ сент Бланкард посетил Гагру, где ознакомился с работой отелей – «Вэлнэс Парк Отель Гагра», «Boutique Hotel Apsuana» «Континент Гагра», «Alex Beach», Гранд-отель «Гагра», «Абаата», а также попробовал кухню ресторанов «Махито» и «Гагрипш». В Пицунде гость побывал в пансионате «Сосновая роща», в Сухуме – в «Karakas Spa Hotel», «Гостевом Замке», «Атриуме-Виктория», в ресторанах «Дольче-Вита», «Нартаа», «Rina» и «Адзыхь».

Из достопримечательностей гость посетил дачу Сталина, озеро Рицу, Новоафонские монастырь и пещеру, одно из самых почитаемых христианами мест – Каман, а также побывал на абхазском застолье в селе Дурипше.

По итогам визита Аурэлиен дэ сент Бланкард дал пресс-конференцию, которая прошла в такой непринужденной обстановке, что была больше похожа на общение за круглым столом. На нее были приглашены не только журналисты, но и руководители, представители гостиниц и отелей – «Атриум-Виктория», «Рица», «Леон», «Диоскурия», «Амра», «Wellness park hotel Gagra», «Гора Баграта», «Маяк-Т», «Интер-Сухум», экскурсионных фирм – «Национальная туристическая компания», «Ацетук-Трэвэл», «Гаруда», «Дильберт-тур», «Апсуа-тур», «Апснытур», экскурсионного обслуживания «Шлара», а также руководители Гильдии отельеров Абхазии и общественной организации Некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма», учредителем которых является Торгово-промышленная палата Абхазии.

Начальник Управления по туризму ТПП РА Инара Даурова отметила, что Торгово-промышленная палата в силу своих возможностей содействует развитию туризма в Абхазии.

– Нас часто упрекают за участие в разного рода международных выставках, других мероприятиях и задают вопрос: «Для чего вы это делаете?». Приезд туроператора из Бельгии для знакомства с Абхазией является подтверждением того, что это необходимо делать с целью популяризации нашей республики за рубежом, – подчеркнула И. Даурова.

Аурэлиен дэ сент Бланкард напомнил участникам пресс-конференции, что он познакомился с Абхазией заочно в Париже на международной туристической выставке, посмотрев брошюры и каталог, затем подробно изучил страну по материалам в интернете. Итогом этого изучения и стало решение посетить Абхазию и открыть ее для франкоязычных туристов.

– Приезд в вашу республику – это мой первый шаг. Второй – это формирование групп туристов, которые в будущем заинтересуются Абхазией и примут решение ее посетить, – сказал далее бельгийский туроператор. При этом он подчеркнул, что вопрос не только в том, чтобы туристы просто приехали, сделали определённое количество фотографий и вернулись обратно. Это должен быть полноценный отдых на курортах нашей республики и посещение ее туристических достопримечательностей.

Наш гость из Бельгии считает, что иностранным туристам лучше останавливаться в столице – Сухуме, потому что отсюда намного проще добираться до других объектов. Что касается планов на ближайшее время, то туроператор уже готов собирать группу франкоговорящих туристов, желающих посетить Абхазию, причем он это делает не только в Бельгии, но и по всему миру. В дальнейшем возможно привлечение к турам и англоговорящих туристов, но пока ставка делается на франкоговорящих.

Отвечая на вопрос: «Готов ли он организовать туры для туристов из Абхазии, желающих посетить Брюссель и Бельгию?», Аурэлиен дэ сент Бланкард ответил:

– Конечно, будет замечательно, если у жителей Абхазии появится желание посетить Бельгию. Моя фирма существует больше года, естественно, есть что улучшить в ее работе. И эту мысль надо взять на заметку.

Президент общественной организации Некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма», гендиректор ООО «Ацетук – Трэвэл» Анна Калягина приветствовала Аурэлиена дэ сент Бланкарда от имени своей организации и выразила благодарность ТПП за организацию этой встречи. Вопросы ее к гостю были чисто профессиональными:

– В какое время года туроператор намерен организовывать туры и какой продолжительностью? Сколько человек будет в группе и какой звездности отели их интересуют? Примет ли он помощь абхазских турагентств, готовых организовать экскурсии для иностранных туристов? Я и мои коллеги готовы конкретно обсуждать все эти вопросы и представить свои предложения.

Аурэлиен дэ сент Бланкард сообщил, что намерен организовывать туры продолжительностью 5-6 дней, максимум – неделя. Он считает, что этого пока вполне достаточно, а потом будет видно.

– Неделя моего нахождения в Абхазии была посвящена изучению здешнего рынка. Я должен был увидеть все своими глазами, чтобы затем написать программу тура. Турист должен иметь четкое представление о том, куда он едет и что увидит, и уже потом решать, когда он хочет приехать в вашу страну. Конечно же, у каждого туриста есть свой любимый сезон: кто-то выберет осень или лето, кто-то весну или зиму. Что касается количества туристов в группе, то приблизительно это будет около 20 человек, – сказал бельгийский туроператор.

Он не смог назвать точные сроки приезда первой туристической группы, но предполагает, что это случится следующей весной.

– Когда мы будем готовы, то обязательно заранее сообщим, – подчеркнул он.

Представители абхазских турагентств интересовались, знают ли в Европе об Абхазии, о том, какой это красивый и благодатный край.

Аурэлиен дэ сент Бланкард согласился с тем, что лучше, чем местные турагентства, никто не сможет предоставить ему полную информацию о республике. В дальнейшем он надеется на поддержку ТПП Абхазии и турагентств.

Он добавил, что и его приезд в нашу страну способствует тому, чтобы об Абхазии больше узнали за рубежом. По его мнению, за 20 последних лет Абхазия сильно изменилась, но информации о ней по-прежнему мало. Поэтому нужно сделать многое, чтобы информация о нашей стране стала доступной жителям других государств.

– Я постараюсь изменить мнение об Абхазии и сделать ее не просто узнаваемой, а хорошо узнаваемой страной в Европе. Я не обещаю сделать это во всем мире, но сделаю это в Бельгии, где находится моя туркомпания. Это для меня огромный вызов, как, впрочем, и для вас, – считает Аурэлиен дэ сент Бланкард.

Анна Калягина отметила важность миссии бельгийского гостя.

– Вы будете представлять нашу республику за границей. Таких турагентств, которые предлагали бы Абхазию как туристическую страну, очень мало за границей. Туризм должен быть вне политики, любой человек имеет право путешествовать по всему миру, и никто ему не должен в этом препятствовать. Со своей стороны мы готовы приветствовать и встречать в Абхазии граждан любой страны, чтобы они как можно больше узнавали о нас. Если вы станете таким проводником, то огромное вам за это спасибо, – подчеркнула она.

Руководитель экскурсионной фирмы «Шлара» Аида Дбар высказала свое видение проблемы:

– Если мы будем сотрудничать с вами, то должны заранее знать, когда к нам приедет группа туристов из Бельгии, чтобы целенаправленно подготовить кадры: франкоговорящего и англоговорящего экскурсоводов, которые должны знать не только языки, но и историю, культуру, обычаи абхазского народа.

– По каким критериям или отзывам клиентов вы будете подбирать партнеров? Или вы намерены работать только с одной турфирмой? – интересовались руководители других экскурсионных фирм Абхазии.

Аурэлиен дэ сент Бланкард подчеркнул, что хотел бы сотрудничать с местными компаниями. Что касается выбора партнеров, то профессионализм здесь будет играть очень важную роль.

– В Абхазии много положительных моментов для того, чтобы стать привлекательной страной для туристов. Меня очень впечатлила культурная часть Абхазии, особенно храм в Новом Афоне. Привлекательна она и в том плане, что сюда не так сложно и не далеко добираться из Западной Европы. Более того, здесь нет никаких заболеваний, и это все способствует положительному имиджу Абхазии. Сегодня самое главное – это работать над тем, чтобы о вашей республике узнали за рубежом, – считает руководитель туристической фирмы «Adventours». В то же время он признал, что в Абхазии есть то, что нужно было бы исправить – разрушенные здания, плохие дороги. Но он понимает: нужно время, чтобы привести в порядок республику и ту красоту, которая у нее есть.

Руководитель гостиницы «Интер-Сухум» Лев Павлов спросил у гостя, знает ли он, что в Абхазии проходят международные форумы, спортивные соревнования и турниры.

Гость подтвердил, что ему многое известно о нашей республике. Он сообщил, что кроме Абхазии побывал в разных странах на Кавказе, а до поездки в нашу республику посетил Россию, потому что хотел бы создать комбинированные туры с посещением Абхазии и России.

Представители абхазских турфирм считают что турфирме «Adventours» неплохо было бы иметь своего представителя в Абхазии, который станет собирать для туроператора полную информацию о стране.

Аурэлиен дэ сент Бланкард поблагодарил сотрудников ТПП за теплый прием и знакомство с Абхазией, а также за организованную пресс-конференцию.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 138Выпуск: 3599Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА