Распоряжение

О запрете заготовки елей и пихты для проведения новогодних праздников в 2017 году

В целях сохранения деревьев хвойных пород от уничтожения, в связи с исчерпанием возможностей заготовки елей для проведения новогодних праздников:

1. Запретить:

– на территории Республики Абхазия заготовку елей и пихты для проведения новогодних праздников;

– ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

2. Государственному управлению лесного хозяйства Республики Абхазия, Государственному комитету Республики Абхазия по экологии и охране природы, Министерству внутренних дел Республики Абхазия усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации. К нарушителям применять предусмотренные Законом меры.

3. Рекомендовать Администрациям районов и г. Сухум использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.

4. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» довести данное Распоряжение до сведения населения.

5. Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы, Министерство внутренних дел Республики Абхазия и Государственный таможенный комитет Республики Абхазии.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум,

14 декабря 2017 г.,

№ 513-р

Номер: 138Выпуск: 3599Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия