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27.12.2017
Номер: 138
Выпуск: 3599
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со ст. 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-с:
Назначить Кишмахова Казбека Мухадиновича первым заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия.
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Назначить Кварацхелия Левана Сергеевича заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия.
Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
Номер: 138
Выпуск: 3599
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия