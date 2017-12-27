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27.12.2017

НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-с:

Назначить Кишмахова Казбека Мухадиновича первым заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия.

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Назначить Кварацхелия Левана Сергеевича заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия


Номер:  138
Выпуск:  3599
Рубрика:  политика
Автор:  Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

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