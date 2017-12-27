Указ Президента Республики Абхазия

О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

В целях упорядочения налично-денежного обращения на территории Республики Абхазия, активизации процесса безналичных расчётов, достижения прозрачности осуществляемых финансовых операций и предотвращения неучтённого оборота при ведении хозяйственной деятельности, а также высвобождения достаточного объёма наличных денежных средств, используемых гражданами в качестве средств платежа за товары (работы, услуги), до принятия соответствующих законов, регулирующих денежное обращение на территории Республики Абхазия:

1. Установить, что расчёты между организациями, между организациями и индивидуальными предпринимателями, а также между индивидуальными предпринимателями на территории Республики Абхазия (за исключением индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные системы налогообложения) сверх установленного обслуживающими их кредитными организациями (далее – «банки») лимита остатка наличных денег в кассе осуществляются в безналичном порядке.

2. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны хранить свои денежные средства сверх установленного лимита остатка наличных денег в кассе, на действующих банковских счетах.

3. Разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям расходование поступивших в их кассы наличных денежных средств за реализованные ими товары, выполненные работы или оказанные услуги, включая выдачу материально-ответственным лицам денежных средств под отчёт, в пределах лимита остатка наличных денег в кассе.

4. Установить, что лимит остатка наличных денег в кассе определяется организациям и индивидуальным предпринимателям расчетным путём обслуживающим их банком.

В случае отсутствия у организации или индивидуального предпринимателя лимита остатка наличных денег в кассе, он признаётся установленным и равным нулю.

5. Организации открывают банковские счета в кредитных организациях, расположенных за пределами территории Республики.

Организации обязаны уведомлять Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия об открытии банковских счетов и об изменении реквизитов банковских счетов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких банковских счетов, расположенных за пределами территории Республики Абхазия, по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия.

6. Наличные расчёты организаций и индивидуальных предпринимателей, включая выплату заработной платы, другие выплаты социального характера, оплату по договорам аренды, выдачу денежных средств под отчёт на командировочные расходы и (или) приобретение материальных ценностей (в том числе товаров и (или) сырья и т.д.) за пределами Республики Абхазия осуществлять за счёт наличных денежных средств, поступивших в кассу, после их снятия с банковского счета по денежным чекам или банковскими картами.

7. Установить, что предельный срок, на который организациями, индивидуальными предпринимателями и банками могут быть выданы наличные денежные средства под отчёт, составляет 2 месяца, за исключением случаев выдачи наличных денежных средств на приобретение материальных ценностей (в том числе товаров и (или) сырья и т.д.) за пределами Республики Абхазия, а также направления работников в командировку за пределы Республики Абхазия, но не более чем на 6 месяцев.

8. До принятия законодательства о валютном регулировании установить, что организации, индивидуальные предприниматели и банки, вывезшие из Республики Абхазия наличные денежные средства на приобретение материальных ценностей (в том числе товаров и (или) сырья и т.д.), обязаны в течение 6 месяцев, с момента выдачи из кассы денежных средств на указанные цели, завезти в Республику Абхазия материальные ценности (в том числе товар и (или) сырьё и т.д.) на эту сумму либо вернуть денежные средства на свой банковский счёт.

При вывозе из Республики Абхазия материальных ценностей (в том числе товаров и (или) сырья и т.д.), оплата которых не произведена через банковский счёт, организации, индивидуальные предприниматели и банки обязаны в течение 3 месяцев с момента их таможенного оформления завезти в Республику Абхазия денежные средства, эквивалентные стоимости, указанной в таможенной декларации, либо материальные ценности (в том числе товар и (или) сырьё и т.д.) на эту сумму.

Министерство экономики Республики Абхазия по письменному согласованию с Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия вправе продлить вышеуказанные сроки до 3 месяцев, но не более одного раза.

9. Лица, нарушившие порядок работы с денежной наличностью и порядок ведения кассовых операций, несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Абхазия.

10. Государственный таможенный комитет Республики Абхазия обязан ежемесячно предоставлять в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия и Национальный банк Республики Абхазия сведения по согласованной с ними форме о вывозе за рубеж и ввозе в Республику Абхазия организациями и индивидуальными предпринимателями материальных ценностей (в том числе товаров и (или) сырья и т.д.), а также наличных денежных средств.

11. За несвоевременное зачисление поступивших на счет клиента денежных средств или невыполнение распоряжений клиента о выдаче или перечислении со счета денежных средств банки несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Абхазия.

12. Действие настоящего Указа не распространяется на осуществление платежей по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых в бюджеты бюджетной системы Республики Абхазия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

13. Национальному банку Республики Абхазия:

– привести в соответствие с настоящим Указом свои нормативные правовые акты, регулирующие порядок работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций организациями и индивидуальными предпринимателями, включая установление лимита остатка наличных денег в кассе;

– до 1 января 2019 года создать технические условия и при необходимости принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие возможность внесения денежных средств организациями и индивидуальными предпринимателями на свои банковские счета с использованием банкоматов или иных соответствующих электронных устройств;

– в целях создания плательщикам налогов благоприятных условий для своевременного исполнения налогового обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей, взимаемых в бюджеты бюджетной системы Республики Абхазия, осуществить анализ и представить Президенту Республики Абхазия в срок до 1 апреля 2018 года предложения по созданию и внедрению в банках механизма приема платежей в бюджеты бюджетной системы Республики Абхазия через банкоматы или иные электронные устройства;

– ежемесячно предоставлять в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия сведения по согласованной форме о перечислении организациями и индивидуальными предпринимателями денежных средств через корреспондентские счета банков в Республику Абхазия и за её пределы;

– ежеквартально представлять Президенту Республики Абхазия информацию о нарушениях банками действующего законодательства Республики Абхазия с указанием предпринятых Национальным банком Республики Абхазия мер по устранению выявленных нарушений.

14. Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия:

– в срок до 1 января 2018 года разработать и утвердить форму уведомления об открытии банковских счетов и об изменении их реквизитов в соответствии с пунктом 5 настоящего Указа;

– в срок до 1 февраля 2018 года разработать и представить в Кабинет Министров Республики Абхазия предложения и финансовые расчёты по созданию и внедрению электронной системы онлайн-передачи данных с контрольно-кассовой техники, применение которой при расчетах с покупателями является обязательным, в единую базу данных налоговых органов для осуществления контроля и выполнения фискальных функций.

15. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

16. Пункты 13 и 14 настоящего Указа вступают в силу со дня официального опубликования.

17. С момента вступления в силу настоящего Указа признать утратившими силу:

– Указ Президента Республики Абхазия «О мерах по упорядочению денежного обращения в Республике Абхазия» от 30 мая 2002 года, УП-26;

– Указ Президента Республики Абхазия «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Абхазия «О мерах по упорядочению денежного обращения в Республике Абхазия» от 21 августа 2002 года, УП-41;

– Указ Президента Республики Абхазия «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Абхазия «О мерах по упорядочению денежного обращения в Республике Абхазия» от 6 августа 2004 года, УП-185;

Указ Президента Республики Абхазия «О мерах по совершенствованию и усилению контроля за налично-денежным обращением» от 21 августа 2014 года, № 154;

– Указ Президента Республики Абхазия «О внесении изменений в Указ Президента Республики Абхазия «О мерах по совершенствованию и усилению контроля за налично-денежным обращением» от 12 сентября 2014 года, № 190;

– Указ Президента Республики Абхазия «О внесении изменений в Указ Президента Республики Абхазия «О мерах по совершенствованию и усилению контроля за налично-денежным обращением» от 30 декабря 2014 года, № 328.

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

19 декабря 2017 года,

№315

Номер: 138Выпуск: 3599Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия