КАКУЮ СОЛЬ УПОТРЕБЛЯТЬ?

В последнее время в нашей республике заговорили о дефиците йода для организма человека. Может быть, и так, но официальных данных при этом никто не оглашал. Например, Россия провела в последние два года обследования, и выяснилось, что почти каждый третий россиянин страдает от нехватки йода в организме. Особенно та категория людей, которая живет далеко от моря. Именно море в умеренной дозе снабжает организм человека этим необходимым микроэлементом.

Зная об этом, миллионы отдыхающих приезжают на Черное море, особенно в Абхазию, чтобы укрепить свое здоровье, подышать морским воздухом, поесть фруктов, насыщенных йодом (хурма, виноград, апельсины, груши, яблоки).

Понятно, что йододефицит у нашего населения существует, так как многое зависит от пищи, образа жизни, состояния нервной системы и многих других составляющих.

Но когда вдруг объявили, что в республику с целью восполнения йододефицита у населения надо завозить йодированную соль в огромных количествах и обязать каждого потреблять ее, многие наши граждане стали сомневаться, правильно ли это. Тем более что наряду с этим прозвучало мнение некоторых депутатов, что соль обыкновенную вообще надо запретить. Здесь надо отметить один главный положительный фактор – государственные чиновники обеспокоены здоровьем населения и, прежде всего, детей. Это хорошо. С другой стороны, не до конца изучив вопрос, запрещать употреблять одни продукты вместо других нельзя. Запретив завоз обыкновенной соли, десятки тысяч человек будут негодовать в адрес инициаторов проекта о том, чтобы применять в республике только йодированную соль.

Такая соль для приготовления первых и вторых блюд не подходит. В процессе термической обработки она тут же теряет все свои свойства. Не подходит она и для изготовления наших знаменитых брендов – аджики, разных пряных, кислых соусов и подлив. Естественно, не подойдет она и для засолки. А в Абхазии, практически, нет такой семьи, которая бы не занималась такими заготовками. Можно только представить, какое мнение будет звучать из их уст.

Редакции стало известно, что какое-то время назад в республику приезжали специалисты из области медицины, которые читали лекции, общались с чиновниками, и они пришли к выводу – Черное море не обладает нужным количеством йода, а значит, для здоровья населения необходимо завозить много йодированной соли, а соль обыкновенную запретить.

Такое предложение, в принципе, не ново. Каждый продвигает свой товар как может. Российские и зарубежные фармацевтические фирмы платят огромные деньги на рекламу, чтобы приучить население к легкому восприятию рекламируемых лекарств. В итоге человек считает, что необязательно идти к врачу за консультацией. Заболел? Посмотри любой ТВ-канал, и будешь знать, какое лекарство купить от боли в горле, сердце, сосудах, суставах и т.д. О том, что любое лекарство необходимо принимать по назначению врача, умалчивается.

Полезная, необходимая, спасительная йодированная соль – тоже лекарство. От того, сколько его применять, когда, в каких случаях – сможет определить только врач после обязательного обследования вашего здоровья и здоровья вашего ребенка.

Вот что рассказала эндокринолог с многолетним стажем работы Елена Ивановна Аршба, врач сухумской городской поликлиники:

– Йод необходим организму как воздух, иначе сразу или со временем могут возникнуть йододефицитные заболевания. Когда в организме йод в норме, щитовидка стимулирует и регулирует интенсивность процесса обмена веществ в организме. Эта эндокринная железа помогает с раннего возраста в умственном развитии и построении костной ткани. Поэтому детям в день необходимо усваивать установленную норму йода – 150 мкг. Живя у моря, человек не может получить целебный йод в норме. Поэтому родители должны следить за тем, чтобы их дети ели морепродукты, хурму, фейхоа, грецкий орех постоянно. Для взрослых дневная норма йода – 200-250 мкг. Тогда щитовидная железа будет функционировать хорошо. Йодированная соль тоже дает положительный результат, когда нужно что-то досолить, например, бутерброд, салат, легкие готовые блюда. Самое главное – профилактика. Чтобы знать, как работает щитовидная железа, нужно проводить медицинское обследование. Особенно детям, ведь у них постоянно растет организм, а значит, и «расходы» внутренних резервов большие. Йод должен быть в постоянной норме.

У взрослых людей, когда снижается работоспособность щитовидной железы, уже одной хурмой и грецкими орехами не поможешь. Приходится проводить медикаментозное лечение. Еще повторю: профилактику делать необходимо, тогда и организм будет здоровей. Детей надо обследовать с дошкольного возраста, затем – по мере взросления.

К сожалению, многие взрослые приходят тогда, когда наступает гипотиреоз (недостаточная функция щитовидки). При этом наблюдается слабость, утомление, вялость, ломкость волос и ногтей. Из-за нарушения обмена веществ увеличивается вес. В организме нередко происходит и повышение йода. Симптомы такие же, как сказано выше, и в этом случае йодированную соль употреблять нельзя.

По моему наблюдению, с 2002 года у каждого третьего школьника наблюдался йододефицит. У них увеличивалась щитовидка, и я рекомендовала йодированную соль. Родители прислушались, и сейчас при обследовании встречаются только единичные случаи.

В школьных столовых должны стоять солонки с йодированной солью. Ее при готовке обедов использовать нельзя. Йод просто разрушается и не приносит пользу.

Срок годности йодированной соли – 5 месяцев, потом она теряет свои свойства.

Хранить ее надо в темном, сухом месте.

Наше побережье буквально пропитано йодом. Здесь в основном растут фрукты, овощи, ягоды, содержащие йод. Мы их едим почти каждый день, поэтому в нашем организме йод есть, а вот в каком количестве – это может показать только медосмотр. Сейчас широко рекламируют препарат «Йодомарин», дескать, принял таблетку, и у тебя все будет хорошо. Совет один: без рекомендации врача не принимать!

***

Когда Бог слепил из глины людей, он спросил у них: «Ну как, всё у вас хорошо, всё нравится?». Те ответили, что да, довольны всем, но вот если чуть-чуть здоровье было бы крепче. Бог дал им остатки глины и сказал: «Берите, оно в ваших руках, лепите».

Ю. КУРАСКУА

Номер: 139Выпуск: 3600Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА