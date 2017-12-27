ВОКРУГ ДА ОКОЛО НОВОГО ГОДА

Народные традиции

Самая торжественная и таинственная ночь года издавна обросла особыми приметами, поверьями и ритуалами. Впрочем, есть как предновогодние, настраивающие на грядущие перемены, так и посленовогодние ритуалы, закрепляющие успех и дарящие ощущение продолжения праздника. И неважно, что Новый год как таковой в одних странах празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января, в других – в марте, апреле, феврале или в ноябре. Суть-то праздника от этого не меняется. А соблюдение древних обычаев и впрямь помогает приманить удачу. Попробуйте!

Счастье из рук в руки

В каждом уголке мира – свои праздничные законы, «фишки». Например, хозяюшки в Голландии 31 декабря (единственный раз в году!) пекут особые пончики с изюмом. Чем больше изюма насыплет женщина в тесто – тем счастливее сложится год, тем больше денег и прочих благ принесет он всем, кто отведал лакомство. Друзей и соседей угощать такими «волшебными плюшками» не принято – все съедается в кругу семьи. И правильно! Нечего счастьем разбрасываться.

А вот французы поступают с точностью до наоборот. То есть стараются передавать счастье по кругу, из рук в руки. Так, до сих пор в городах, где есть источники (фонтанчики с питьевой водой, родники и тому подобное), каждая женщина старается первой после встречи Нового года прийти сюда, набрать воды и оставить сдобную булочку. Вода может долго храниться дома: ею брызгают на стены после ссор, протирают лицо занедужившего члена семьи. А оставленную булочку возьмет та, что поспела к источнику следующей, – как благословение, пожелание удачи. И, в свою очередь, положит пирожок-угощение – кому Бог пошлет. Такая вот круговая порука счастья, цепочка добрых пожеланий.

Свой надежный, веками проверенный способ приманить удачу есть в Иране. Перед Новым годом или через несколько дней после него стараются сменить всю имеющуюся дома глиняную посуду. А старую, оставшуюся с прошлого года, не мудрствуя лукаво, разбивают вдребезги: по поверьям, вместе с осколками рассыпается в прах скопившийся за год негатив.

На семьи, не соблюдающие этот обычай, соседи смотрят косо, как на жмотов или людей легкомысленных, которым доверять опасно. Так и говорят: дескать, в этом доме миски два года не менялись... Кто ж с такими людьми дело иметь захочет?

Прогулки с буратинками

Разноцветные лампочки сияют на дверных проемах, вокруг оконных рам. Иначе удача заблудится, минует твой дом стороной. Освети же ей путь!

Кстати, в некоторых штатах Индии во время новогодних торжеств по закону запрещены любые конфликты, ссоры и перебранки. И полицейские зорко приглядывают за согражданами, прислушиваются к разговорам. Повысил голос на ближнего – плати штраф!

Жители Колумбии перед Новым годом делают больших кукол-марионеток. Есть «главная кукла», которую создают «по госзаказу», есть и куклы поменьше, их мастерят сами жители, они и разгуливают со своими буратинками по улочкам и площадям. Марионетки приветственно машут руками встречным, желают счастья в наступающем году, громогласно благодарят уходящий год за все блага, которые он принес. Такие кукольные гулянья длятся несколько дней и ночей (особо увлекающиеся натуры готовы бродить со своими марионетками до рассвета). В Новый год на центральной площади главная кукла взрывается под восторженные вопли зрителей.

Все, можно брать своего личного буратино в охапку и спешить домой – к новогоднему столу. Кстати, чтобы год сложился успешно, надо как можно скорее съесть гроздь винограда, причем на веточке должно быть ровно 12 ягод – по числу месяцев.

Погадаем?

Поляки считают Новый год не столько поводом от души посидеть за богато накрытым столом, сколько моментом, когда приоткрывается завеса будущего. Поесть всласть можно в любое другое время, а вот узнать грядущее – только на новогодние праздники.

Тут главное – не отсиживаться дома, а отправляться в гости или самому созвать друзей. Девичьи гадания выглядят так. Стол накрывают нарядной скатертью, под которую кладут клок соломы. Незамужние барышни (любого возраста) вытаскивают, не глядя, стебелек. Та, которой попался самый длинный, в наступающем году раньше всех выйдет замуж. Остальные исследуют свою «добычу»: если стебель прочный, упругий – муж будет симпатичным и покладистым, если слишком жесткий, колючий – попадется человек несговорчивый. Трухлявый стебель ничего приятного не сулит: видать, не ваш год...

Одинокие мужчины и женщины в Польше на Новый год, войдя в дом, разуваются и оставляют обувь под дверью. Дальше начинается игра-гадание. Кто-то из присутствующих (по жребию) незаметно переставляет ботинки и туфли, стараясь перепутать пары. Тем, чья обувь оказалась рядом, согласно поверью, в течение года суждено пожениться. Тем же, чьи туфельки или ботинки разместились под самой дверью, лежит дорога во дворец бракосочетаний в ближайшее время.

Номер: 139Выпуск: 3600Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы