ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ. ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

В чем разница между хорошим и великим учителем?

Хороший учитель развивает способности ученика до предела, великий учитель сразу видит этот предел.

Еще одна школа в Гудаутском районе перешагнула 120-летний рубеж. Ту высокую ступень, на которую нужно было подниматься долго и скрупулезно, чтобы сегодня была возможность поделиться своими успехами и вспомнить тот непростой путь, который прошли, и постараться заглянуть в будущее. Бамборская средняя школа с размахом отметила свой юбилей в кругу самых близких и дорогих друзей. Общеобразовательных школ с такой биографией и историей по всей республике не так много, но именно их наличие говорит о том факте, что еще более чем 100 лет назад в абхазских семьях, да и в обществе в целом, придавали большое значение обучению и воспитанию детей. В этом видели свое предназначение учителя, наставники и воспитатели.

Страницы истории

Бамборская школа начала отсчет времени в 1897 году, когда в селе Бамбора при церкви была открыта четырехклассная церковно-приходская школа. Занятия с детьми проходили при церкви (эта церковь сохранилась до сих пор), а преподаватели жили рядом, при сельском магазине. После установления советской власти школа стала восьмилетней, а занятия стали проходить в двухэтажном доме помещика Надточаева. На первом этаже были две классные комнаты, комната секретаря и библиотека, а на втором этаже – кабинет директора и пионерская комната. Было еще одноэтажное здание, в нем также располагались учебные классы, это здание также сохранилось. Лишь в 70-е годы прошлого века было начато строительство новой школы, а инициатива исходила от командира военной части и председателя родительского комитета школы Клавдии Шастун, причем в строительстве фундамента будущей школы принимали участие учителя, учащиеся и родители. Это сотрудничество и единомыслие продолжается сегодня, ведь только в таком тандеме возможны те успехи, которых достигла школа, и те высоты, к которым здесь стремятся.

За 120 лет в Бамборской средней школе, которая носит имя Бориса Тарба, произошло столько событий, что рассказать обо всем нет возможности. Однозначно и бесспорно, что Бамборская средняя школа во все времена была образцовой, собственно какой является и сейчас. Ученики школы уверенно принимают участие в республиканских олимпиадах и также уверенно побеждают. Успехами своих выпускников здесь по праву гордятся. В разное время школу возглавляли опытные руководители, каждый из которых вносил свою лепту в историю школы. Это – Алексей Кадырович Лейба, Надежда Николаевна Светлова, Баграт Антонович Кация, Василий Алексеевич Филатов, Мария Алексеевна Горбунова, Заур Владимирович Малия, Светлана Дмитриевна Сарсания – легенда этой школы. Бессменный директор на протяжении многих лет, ей удалось построить свою работу так, что выпускники вспоминали ее как требовательного директора и тонкого психолога, который всегда поможет найти ответы на возникающие вопросы. С 1983-го по 2013 годы, Светлана Дмитриевна, заслуженный учитель Абхазской АССР, отличник просвещения СССР, ветеран труда, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» ІІІ степени руководила школой. В самые сложные годы, когда шла война, школа под ее руководством ни на один день не прекращала своей работы. Она сама показывала пример безграничной любви и ответственности к своему делу, этого она ждала и от учителей.

Бамборская средняя школа носит имя своего выпускника – Бориса Григорьевича Тарба, учителя, наставника, ученого. Он прошел путь от учителя сельской школы до ректора педагогического института.

А нынешнее поколение педагогов продолжает те традиции, которые по крупицам собирались их предшественниками. Марина Григорьевна Смыр, директор Бамборской средней школы. Для нее, как и для всего педагогического сообщества школы, этот год особенный, юбилейный. Они сегодня так же, как и старшее поколение учителей, пишут историю этой школы, продолжают ее традиции, которые были заложены более века назад:

– Нашей школе исполнилось 120 лет, но мы полны задора и планов на будущее. У нас работает замечательный слаженный, творческий коллектив, продолжающий традиции своих предшественников, чтобы передать их тем, кто будет отмечать последующие юбилеи. Благодаря учителям всех поколений, кто не говорил о добре, а творил его, кто создавал школьные традиции и поддерживает их сегодня, родилась и живет дружная семья Бамборской средней школы. Мы не ищем легких путей, наш девиз – решать самые непростые из них. Наша команда ставит одни и те же цели и идет по одному пути к их достижению. Если просмотреть школьные журналы прошлых лет, то становится понятно, сколько талантливых и целеустремленных ребят вышли из стен нашей школы. Скольким здесь дали самую главную путевку во взрослую жизнь и не ошиблись с поиском любимой на всю жизнь профессии, – рассказывает Марина Смыр.

У каждой школы есть свои достоинства и преимущества. Но всех роднит и объединяет одно – выпускники. То, собственно, ради чего живет школа каждый год, отпуская в большое плавание под названием «жизнь» своих питомцев. За эти годы школу окончили тысячи учеников, по-разному сложились их судьбы. В настоящее время в нашей школе трудятся 52 педагога, четверым из них присвоено высокое звание заслуженного учителя Республики Абхазия.

Асида Дочия, Марина Смыр, Ирина Галитопуло, Нателла Халбад, Эльза Колбая, Изольда Чамагуа, Виолета Махария, Римма Тарба, Анжела Амичба, Тамара Зайцева, Светлана Сарсания – замечательные учителя школы, лучшие из лучших, были награждены почетными грамотами Министерства образования Республики Абхазия. Каждая из них заслуживает отдельного рассказа, столько любви, тепла своих сердец они отдают детям, без которых не представляют своей жизни.

Выпускники школы

Среди них Харлам Симония, мастер спорта международного класса по конкуру, Роман Герия, Герой Абхазии, Михаил Коновалов, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, отец Давид (Руслан Сарсания), иеродиакон, наместник Новоафонского монастыря. Это лишь несколько имен выпускников школы, а их в сотни раз больше – врачей, юристов, строителей, механизаторов. Обращаясь к своим учителям, бывший выпускник школы, наместник монастыря святого апостола Симона Кананита в Новом Афоне иеродиакон Давид поблагодарил своих учителей за тот огромный вклад, который они вносят в образование и воспитание подрастающего поколения. Он преподнес в дар родной школе картину художника З. Ачба с изображением Великой Лавры на Святой Горе Афон и трилогию «Образы Абхазии» А.С.Орлова-Кретчмера.

Для каждого, кто пришел на этот праздник школы, свои воспоминания – о своем классе, первой учительнице, первой пятерке, первой романтической увлеченности. Ведь школа – это практически целая жизнь, только в миниатюре. Робко, неуверенно переступают порог школы, держась за руку родителей, первоклассники. И шаг за шагом, ступень за ступенью учителя ведут их из класса в класс к заветному аттестату зрелости. Той взрослой черты, после которой выпускники уже сами отвечают за свое будущее. Но чтобы они были готовы к взрослой жизни, целая армия учителей несет им знания, передает свой жизненный опыт.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 139Выпуск: 3600Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району