МАХАИД, ЛЕУА, ЩЫМА, ДЕНУАР… СЕМЬЕ АСЛАНДЗИЯ, ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

Есть такая профессия – Родину защищать

В школьном учебнике абхазской литературы есть рассказ Михаила Лакербай «Хыхьча». В нем кавалер Георгиевского креста Шаабан Абаш (его называли абхазский негр, он был знаменосцем абхазской сотни) рассказывает, что Хыхьча переводится дословно, как «берегущий себя», но можно сказать и трусливый, и это была кличка одного из абхазских добровольцев сотни. Он не рисковал, не бросался сгоряча в бой, не подставлялся пуле. И это все видели. Но однажды он вызвался доставить важный документ, при этом, и это было известно, мог подвергнуться смертельному риску. Однако доставил, вернулся живым. Такой поступок удивил его товарищей. Но самое главное, с тех пор он больше ничего не боялся. Всегда находился там, где было особенно трудно. Но пуля все-таки настигла его. Он погиб. В его кармане друзья нашли письмо с Родины от девушки. Она писала, что выздоравливающий после ранения Киазым Абухба рассказал ей о бойце, который из-за своей трусости получил кличку, недостойную воина-абхазца. Этот боец оказался ее знакомым. «Лучше героическая смерть, чем бесславная жизнь», написала ему девушка.

Письмо девушки повернуло жизнь воина. Это очень важно, когда в непростую жизненную минуту рядом окажется кто-нибудь очень понимающий и найдет самые необходимые слова поддержки. Таким нужным и понимающим для всех и всегда был воин Первой мировой войны Махаид (Михаил) Сагясович Асландзия. Даже самый нерешительный становился храбрым рядом с такими, как он.

Родился Махаид в селе Мыку Кодорского участка в 1893 году. Как и многие его ровесники, он в 1914 году ушел добровольцем на войну в составе абхазской сотни. Вернулся в родное село в 1917. Вскоре был избран председателем Мыкуского сельсовета. Когда был создан колхоз, его избрали членом правления этого хозяйства.

Интересный случай рассказали близкие родственники Махаида.

Когда он в составе мыкуских добровольцев уже был готов к отправке на фронт, с ним непременно хотел идти воевать его родной племянник Леуа Асландзия (сын брата). Но парнишка совсем молод – едва исполнилось 15, поэтому и речи не могло быть о том, чтобы включить его в состав добровольцев. Но Леуа упрямился. Тогда отобрали у него коня. А какой абхазец, да еще воин, без коня! Но парень поднял шум, поставил всех на ноги. Тогда решили устроить ему экзамен – испытать как всадника и стрелка, но он и здесь оказался на высоте, испытания прошел достойно. Коня ему вернули, но с собой добровольцы его не взяли, ушли без него. Но Леуа догнал их и два месяца находился в составе всадников вместе со своими односельчанами, которым позже, с трудом, но все-таки удалось вернуть пятнадцатилетнего бойца домой.

Махаид Асландзия прошел и другую войну – Великую Отечественную 1941-45 годов. Когда враг захватил наши горные перевалы и населенный пункт Псху, он не смог спокойно сидеть дома – стал солдатом истребительного батальона в Очамчырском районе.

А что же Леуа? Он окончил четырехклассную церковно-приходскую школу в селе Мыку. В начале 40-х годов работал в структуре НКВД в городе Очамчыре. Когда началась Великая Отечественная война, сотрудникам этого учреждения был дан приказ оставаться в Очамчыре и руководить военными действиями, так как враг уже стоял у ворот Абхазии. Не раз нашим защитникам приходилось сталкиваться здесь с диверсионными группами, а однажды Леуа и его бойцы сошлись в смертельной схватке с вражеским десантом, высадившимся на берег моря. Десант был уничтожен, но Леуа получил тяжелое ранение. За этот подвиг он был награжден боевой наградой – орденом Красной Звезды. После войны Леуа был одним из тех, кто организовывал активную жизнь в родном селе. Он делал все, что было в его силах, чтобы помочь односельчанам в решении их многочисленных проблем. Наш герой к тому же замечательно пел, танцевал, был прекрасным оратором, его слову верили.

На фронтах Великой Отечественной войны воевал и младший брат Леуа – Щыма Асландзия. Ушел добровольно. Трехмесячные ускоренные курсы обучения младших командиров в городе Зестафони, и он уже отправлен на Белорусский фронт. Приходили от Щымы письма домой с рассказами о ходе боевых действий с его участием, о наградах, полученных им. Он прислал даже номер фронтовой газеты, где было написано о его очередном подвиге. Потом письма перестали приходить. Семья очень переживала. Прошло много времени, прежде чем от Щымы пришла весточка, он сообщал, что был ранен в левую руку, но сейчас ему уже лучше. Как только поправится, вернется на фронт. Однако вскоре в дом Асландзия почтовое извещение принесло беду – Щыма пропал без вести.

Всю свою жизнь Леуа искал хоть какую-либо информацию о пропавшем брате. И только в 2016 году семья получила извещение: «Асландзия Щыма погиб при освобождении одного из сел в Белоруссии и похоронен там же в 1944 году. Представлен к высокой награде».

Сын Леуа Асландзия – Денуар родился и вырос в этом же селе Мыку. Он рос очень смышленным ребенком. Уже в четыре года умел читать и писать, причем читал больше книги для взрослых. Иногда его спрашивали, понимает ли он то, что прочитал. К удивлению взрослых, он все пересказывал с пониманием прочитанного. На всю жизнь он сохранил любовь к чтению, книгам, знаниям. Его интересовали история, литература, география, а позже и философия. Он свободно цитировал произведения великих философов, прекрасно разбирался в музыке, писал стихи, любил спорт, особенно футбол, был ведущим игроком команды Очамчыры, хорошим наездником. Играл в шахматы. Словом, талантами Бог его не обделил.

После окончания филологического факультета АГУ Денуар преподавал в одной из школ города Ткуарчала. Он активно участвовал в событиях, происходивших в республике в 1989 году – участник национально-освободительного движения.

14 августа 1992 года. Началась Отечественная война народа Абхазии. Денуар был одним из тех, кто встретил врага на Охурейском посту. Он на себе испытал все тяготы этой страшной войны на Восточном фронте. Был тяжело ранен. Эти раны напоминали ему о себе постоянно. Награжден орденом Леона.

Денуар Асландзия вновь встал на защиту Родины осенью 2001 года, когда банда Руслана Гелаева вошла в Кодорское ущелье. Он и Гиви Шинкуба пошли на разведку ситуации и наткнулись на засаду. Шинкуба сражен вражеской пулей наповал. Денуар тяжело ранен, но успевает сообщить по рации координаты врага. Вторая пуля оказалась роковой и для него.

Тело Гиви Шинкуба было найдено быстро. А погибшего Денуара холодные воды Кодора еще две недели скрывали от поисков.

Полковник Денуар Асландзия – Герой Абхазии. Посмертно.

Его три сына и дочь выросли людьми, достойными имени своего отца. Они гордятся и им, и всеми героями своей семьи.

Людмила ЛАЗБА, заведующая историческим отделом Музея Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба

Номер: 139Выпуск: 3600Рубрика: обществоАвтор: Людмила ЛАЗБА, заведующая историческим отделом Музея Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба