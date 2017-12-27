ЧТО ПОКАЗАЛ ОПРОС

Наркомания. Наркотики. Наркоманы. Наркоторговцы. Наркотрафик. Эти слова мы постоянно слышим с телеэкранов, по радио, видим в интернете, слышим от знакомых. Наркомания – это бич современного человечества. Наркотики, как и алкоголь, разрушают все в организме. Человек, который употребляет их, деградирует, а все начинается с пробы. Сначала это травка, потом более зловещие наркотики. Мало кому удается освободиться от наркотической зависимости. И как вести борьбу с наркоманией, чтобы искоренить ее? Эта проблема существует и в Абхазии. Например, за наркоторговлю в Индонезии, Таиланде, Китае, Вьетнаме предусмотрена смертная казнь. Есть данные, что на Филиппинах 600 тысяч наркоторговцев сдались властям.

В конце ноября Народное Собрание – Парламент РА предложил увеличить сроки наказания за распространение наркотических веществ. Редакция газеты «РА» провела опрос среди жителей республики, чтобы выяснить, как они относятся к предложению Парламента. Будет ли работать в республике подобный закон? Если нет, то, что нужно сделать для того, чтобы борьба с наркотиками в республике была более успешной? В опросе принимало участие небольшое количество людей. Вот их высказывания:

– Верю ли я в то, что увеличение срока сработает? Не верю, потому что не верю в общество, которое будет исполнять закон. Что нужно для решения проблемы? Нужно подготовленное общество, которому, наконец-то, надоест то, что происходит, и тогда оно восстанет против наркоторговцев. Каждый должен защищать свою страну, а не опекать членов своей семьи. Сегодня каждый готов применить закон в отношении кого угодно, пока это не коснется его собственной семьи.

– Мне думается, что увеличение срока наказания за распространение наркотиков никак не изменит ситуации, так как крупные распространители наркотиков всегда сумеют, заплатив любые суммы, откупиться от наказания, как это уже было много раз. Закон должен быть жестким в плане наказания для лиц, распространяющих наркотики. Например, нужны исправительные колонии, принудительные работы, жесткий контроль, ограничение доступа к благам цивилизации для этих людей. Нужно просто наказать наркораспространителей. Многих знаю в лицо по Гудауте. Этих женщин все знают, но их не наказывают. В абхазском обществе, где такой массовый наркооборот, все построено на колоссальных взятках. Вот это должны учитывать законодатели, а увеличение сроков наказания или штрафы будут только способствовать еще большему взяточничеству.

– Законов, запрещающих наркоторговлю, много, а человеческая душа ничего не боится. Наши правоохранительные органы должны усилить работу в этом направлении и дать бой вместе с обществом. Необходимо закрыть врата поступления этой страшной отравы. Основные источники поступления все знают. Нужно наказывать людей, распространяющих наркотики, причем наказывать прилюдно. Нужна агитационная, разъяснительная работа, которая должна вестись прямо с детского сада. В том числе и в школах, колледжах, вузах. Необходимо все чаще и чаще говорить о вреде наркомании. Нужно также писать об этом. Сомневаюсь, что предложение Парламента поможет.

– Увеличат сроки, поднимется и взятка. Больше ничего не изменится.

– Ничего не изменится, пока люди не поймут, что все это происходит из-за каждого из нас, и что начинать нужно с себя! А у нас все друг на друга скидывают ответственность.

– Срок дадут начинающему наркоману, которого нужно лечить, а его семья все средства пожертвует, чтобы его вытащить. Когда он выйдет, какой он уже будет?! Это гибель молодежи.

– Вспомните историю. Ее не обманешь! Никогда повышение сроков наказания не давало положительных результатов. Все эти репортажи с заседаний, круглых столов, где ответственные должностные лица предлагают усилить ответственность, чуть ли не смертную казнь ввести за участие в наркоторговле, не что иное как пиар-акция или пустое забалтывание темы! Загляните в Уголовный кодекс. Там достаточно суровое наказание предусмотрены по статьям 223, 224 и 224. Не нужно уводить народ в сторону, просто нужно ловить и осуждать преступников! Здесь более актуально обеспечить неотвратимость наказания! И очень важно вывести на чистую воду всех, кто из правоохранителей наживается на этом. Далеко не надо ходить. Все мы видели ролики с наркоторговцем Харчилава. Очевидный сбытчик, «благодаря» алчным следователям и прокурорам вдруг волшебным образом оказался обыкновенным наркоманом, который почему-то сам для себя делал закладки! И даже на камеру цену закладки объявил. В итоге приговор – 6 лет общего режима, то есть уже следующим летом он может выйти на свободу! Тогда как должен был быть осужден до 2030 года! Вот где депутатам и политикам надо проявить принципиальность! Если вытащить «за уши» этих мздоимцев, как раз это и будет большим вкладом в борьбу с наркотрафиком! Все остальное пустое…

– Это ничего не изменит, увы. Не хватает слов, чтобы описать жесткость наказания, которое заслуживает распространитель наркотиков.

– Рыба гниет с головы. Сколько не сажали бы распространителей на большие сроки, – это не решит проблемы. Всегда найдется им замена. А все, что сейчас вокруг этой проблемы происходит, – очередная показуха, что власть не оставила без внимания последние события. А как все это будет исполняться, мы все увидим. Как и многие, считаю, что это решение ничего не даст.

– Я не верю, что такая мера поможет. Нам необходимо принимать более жесткие меры. В качестве примера хотелось бы привести опыт Таиланда. Когда в январе 2003 года газеты Бангкока напечатали фрагменты доклада государственного центра по борьбе с распространением наркотиков, правительству стало ясно, что более 5 миллионов (почти 8 %) граждан страны, в первую очередь подростки, употребляют наркотики, в том числе метамфетамин. Согласно выводам экспертов, по масштабам потребления этого наркотика на душу населения Таиланд оказался мировым лидером. Спустя несколько дней тогдашний премьер Таиланда объявил о начале серьезной борьбы с наркоторговлей. Спустя какое-то время появились списки чиновников, которые подозревались в причастности к характерным преступлениям, все они позже были освобождены от занимаемых должностей, а многие – арестованы, причем без предъявления им обвинений. Все газеты Бангкока опубликовали списки имен людей, которых подозревали в связях с наркомафией, с предложением добровольно сдаться властям. В обмен МВД Таиланда обещало полную конфиденциальность и максимально возможное смягчение наказания, а в некоторых случаях – амнистию. Но от такого предложения серьезной реакции не последовало. Спустя время власти повторили акцию. Результат был таким же. Тогда в тайские города пришел ужас по имени «йинг-тинг» – «ночные никто», то есть вооруженные люди в масках. Не причиняя ни малейшего вреда простым людям, они находили нужных им людей, взламывали двери их домов, молча сверяли владельцев жилья с фото и увозили в неизвестном направлении. А утром на городских свалках появлялись трупы людей. Все казненные либо прямо участвовали в торговле наркотиками, либо были причастны к сетям их распространения. Уголовные дела по таким случаям не возбуждали. Позже эти борцы с наркомафией стали появляться на улицах и днем. Поговаривали, что власти, решив, что им не обуздать наркомафию своими силами, создали спецподразделения. Хоть деяния этих карателей были ужасны, но тайская общественность их поддерживала, а многие были сами готовы встать на их сторону. Власти, понятно, все отрицали. Со временем мафиози стали сдаваться властям массово. Некоторые пытались бежать, но безуспешно. Проведя зачистку всех городов, каратели пришли в глубинку. Итого: менее за год было расстреляно более 7 тысяч подозреваемых в связях с наркомафией, около 30 тысяч сдались сами, более 200 тысяч наркозависимых обратились за помощью к медикам, уничтожено более 300 фабрик по производству метамфетамина. Сейчас наказание за распространение наркотиков в Таиланде – смертная казнь.

– Я не верю в исполнение закона. Необходимо принимать другие меры. Например, государство всеми методами должно решить вопрос занятости молодежи. Недавно я занялся страйкболом, у нас есть федерация этого вида спорта, председателем которого является Денис Шашура. Целью этого вида спорта является не только улучшение физических данных человека, но и патриотическое, и духовное воспитание молодежи. Такие сферы необходимо развивать и спонсировать. Молодежь, которая будет занята, будет развиваться во всех отношениях, не захочет употреблять наркотики.

P. S. Опрос был проведен среди пользователей абхазского сегмента Фейсбука. Возраст респондентов – от 20 до 55 лет. Все опрошенные относятся к предложению Парламента отрицательно.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 139Выпуск: 3600Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ