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27.12.2017
Номер: 139
Выпуск: 3600
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями
Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями организовал праздничное мероприятие для своих подопечных в Доме Москвы Сухума.
Советник Президента РА по науке, культуре и образованию Владимир Зантария передал детям новогоднее поздравление от Президента Абхазии: «Дорогие дети, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом лично от Президента страны. Дай Бог вам крепкого здоровья! Рауль Хаджимба передал вам самые теплые пожелания. Президент сообщил, что с первых дней нового года он окажет финансовую помощь Реабилитационному центру. Думаю, этой помощи недостаточно, чтобы решить все проблемы, но если каждый будет вносить свою лепту в ваше развитие и укрепление здоровья, то это будет большим шагом вперед».
Номер: 139
Выпуск: 3600
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс