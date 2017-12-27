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Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями 27.12.2017

Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями

Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями организовал праздничное мероприятие для своих подопечных в Доме Москвы Сухума.

Советник Президента РА по науке, культуре и образованию Владимир Зантария передал детям новогоднее поздравление от Президента Абхазии: «Дорогие дети, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом лично от Президента страны. Дай Бог вам крепкого здоровья! Рауль Хаджимба передал вам самые теплые пожелания. Президент сообщил, что с первых дней нового года он окажет финансовую помощь Реабилитационному центру. Думаю, этой помощи недостаточно, чтобы решить все проблемы, но если каждый будет вносить свою лепту в ваше развитие и укрепление здоровья, то это будет большим шагом вперед».


Номер:  139
Выпуск:  3600
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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