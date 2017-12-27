МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ СПАСАТЕЛЯ РФ

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния принял участие в праздновании Дня спасателя Российской Федерации.

Ежегодно в эти дни в Москве для проведения итогов работы и участия в торжественных мероприятиях собираются российские пожарные и спасатели.

В пригласительном письме главы МЧС России Владимира Пучкова было отмечено, что международное сотрудничество играет очень важную роль в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поскольку оно позволяет обмениваться передовым опытом, развивать национальные спасательные службы и формировать эффективные механизмы взаимопомощи.

Л.Квициния поздравил российских спасателей и подчеркнул, что их помощь в становлении абхазской службы спасения неоценима. Благодаря межведомственному соглашению, Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии продолжает получать неоценимую помощь в техническом оснащении, а также в проведении теоретических и практических занятий российских специалистов с абхазскими коллегами.

Номер: 139Выпуск: 3600Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс