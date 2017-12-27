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МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ СПАСАТЕЛЯ РФ
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния принял участие в праздновании Дня спасателя Российской Федерации.
Ежегодно в эти дни в Москве для проведения итогов работы и участия в торжественных мероприятиях собираются российские пожарные и спасатели.
В пригласительном письме главы МЧС России Владимира Пучкова было отмечено, что международное сотрудничество играет очень важную роль в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поскольку оно позволяет обмениваться передовым опытом, развивать национальные спасательные службы и формировать эффективные механизмы взаимопомощи.
Л.Квициния поздравил российских спасателей и подчеркнул, что их помощь в становлении абхазской службы спасения неоценима. Благодаря межведомственному соглашению, Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии продолжает получать неоценимую помощь в техническом оснащении, а также в проведении теоретических и практических занятий российских специалистов с абхазскими коллегами.
Номер: 139
Выпуск: 3600
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс