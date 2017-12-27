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ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ «ГЕРОЙ АБХАЗИИ» 27.12.2017

ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ «ГЕРОЙ АБХАЗИИ»

Президент РА Р. Хаджимба вручил родственникам ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. медали «Герой Абхазии» (посмертно)

Глава государства отметил, что из Абхазии тысячи молодых ребят и девушек отправились на войну с фашизмом отстаивать не только интересы страны, но и всего человечества.

«К сожалению, так сложилось в судьбе тех людей, которых мы сегодня чествуем, что награды, которые должны были быть вручены им еще при жизни, по тем или иным обстоятельствам не были вручены им», – сказал Рауль Хаджимба.

Президент озвучил заключения из наградных листов на представление к высшей правительственной награде СССР, присвоению звания Герой Советского Союза, полученных из архива Министерства обороны Российской Федерации.

«Горжусь, что мне представилась такая возможность, и мы сегодня сделали все, чтобы историческая справедливость восторжествовала. Никто не должен быть забыт, и память об этих людях должна передаваться из поколения в поколение. Не сомневаюсь, что на таких примерах и должна воспитываться молодежь», – сказал Рауль Хаджимба.

Согласно Указу Президента Республики Абхазия «О присвоении звания Героя Абхазии», за заслуги, связанные с совершением героических подвигов во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоено звание Героя Абхазии посмертно Агрба Киазиму Хотхотовичу, Басария Ушанги Карамановичу, Кварчия Чике Баклановичу, Квеквескири Григорию Басовичу.


Номер:  139
Выпуск:  3600
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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