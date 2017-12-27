ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ «ГЕРОЙ АБХАЗИИ»

Президент РА Р. Хаджимба вручил родственникам ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. медали «Герой Абхазии» (посмертно)

Глава государства отметил, что из Абхазии тысячи молодых ребят и девушек отправились на войну с фашизмом отстаивать не только интересы страны, но и всего человечества.

«К сожалению, так сложилось в судьбе тех людей, которых мы сегодня чествуем, что награды, которые должны были быть вручены им еще при жизни, по тем или иным обстоятельствам не были вручены им», – сказал Рауль Хаджимба.

Президент озвучил заключения из наградных листов на представление к высшей правительственной награде СССР, присвоению звания Герой Советского Союза, полученных из архива Министерства обороны Российской Федерации.

«Горжусь, что мне представилась такая возможность, и мы сегодня сделали все, чтобы историческая справедливость восторжествовала. Никто не должен быть забыт, и память об этих людях должна передаваться из поколения в поколение. Не сомневаюсь, что на таких примерах и должна воспитываться молодежь», – сказал Рауль Хаджимба.

Согласно Указу Президента Республики Абхазия «О присвоении звания Героя Абхазии», за заслуги, связанные с совершением героических подвигов во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоено звание Героя Абхазии посмертно Агрба Киазиму Хотхотовичу, Басария Ушанги Карамановичу, Кварчия Чике Баклановичу, Квеквескири Григорию Басовичу.

Номер: 139Выпуск: 3600Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс