Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон РА «О Республиканском бюджете на 2017 год»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 30 декабря 2016 года № 4322-с-V «О Республиканском бюджете на 2017 год» (газета «Республика Абхазия», № 8 от 1-2 февраля 2017 года) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2017 год

Утвердить общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2017 год по доходам в сумме 10 750 669,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 11 143015,8 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета 392 346,8 тыс. рублей.»;

2) в статье 2:

– части 1-3 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить общий объем доходов Республиканского бюджета на 2017 год в сумме 8 682 671,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону, в том числе финансовую помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в сумме 2 770 500,0 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы в сумме 2 585 980,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем расходов Республиканского бюджета на 2017 год в сумме 9 075018,7 тыс. рублей.

3. Установить размер дефицита Республиканского бюджета на 2017 год в сумме 392346,8 тыс. рублей.»;

– часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. Установить верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2018 года в сумме 1 643 121,1 тыс. рублей».

Приложения к Закону РА о внесении изменений в Закон РА «О Республиканском бюджете РА на 2017 год» читайте на стр. 3,4,5,6

Номер: 139Выпуск: 3600Рубрика: экономикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия