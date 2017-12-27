НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ ТОЛЬКО СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ

Пресс-конференция Президента РА Рауля Хаджимба

Стало традицией незадолго до Нового года говорить о проделанной работе в республике. Надо отметить, что Президент РА в течение года не один раз встречался с журналистами, которые затрагивали различные проблемы. Как правило, разговор на этих встречах ведется свободный и без ограничения «неудобных» вопросов. Спокойные, аргументированные ответы Президента еще раз подчеркивают, что он хорошо знает и положение в стране, и что делать в той или иной ситуации для решения задач. Многие его оппоненты и недруги подвергают его деятельность необоснованной критике, так как у любого руководителя страны свой стиль работы, и всегда найдется то, «за что можно зацепиться». Удивляет и вызывает недоумение не совсем понятная «прозорливость» тех оппонентов, которые еще вчера были на различных руководящих постах, могли и должны были действовать, но только вдруг сегодня стали давать «правильные рецепты» развития республики во всех областях. А что мешало им делать это на своих должностях ранее? Кто-то, например, заявляет о слабом контроле в той или иной сфере. «Может быть, тогда стоит наделить Президента единоличной властью? Чтобы уже в одном лице было собрано все: Закон, Власть, Указ, Решение. Но в таком случае нам не понадобятся такие институты, как Парламент, Конституционный суд, Общественная палата и многое другое. Но это опять вызовет недовольство. Так, чего же мы хотим?»

Нам повезло, что при всех президентах мы смогли сохранить те структуры, которые помогают сообща вырабатывать, в конечном итоге, верные решения по развитию Республики Абхазия.

Нынешний Президент назначил на ответственные и руководящие посты людей и сказал им: «Работайте». Если человек не справляется с порученным делом, его освобождают. Стоит ли цепляться за факт, что в том или ином ведомстве существует большая сменяемость руководства? Это совершенно обыкновенная ситуация, которая сегодня хоть чуть-чуть, но улучшает работу. Были времена, когда должностные лица сидели на одном месте годами, но мы все равно ругали их за преступность, за ДТП на дорогах, за недоделки в строительстве, за недостатки в экономике, сельском хозяйстве, в работе с молодежью, инвалидами, ветеранами войны и т.д.

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Нынешняя пресс-конференция показала, что минувший год в целом, несмотря на определенный негатив в отдельных сферах общества, можно считать неплохим. В сравнении с годами четырех-пятилетней давности сегодняшний бюджет республики, заработанный своими силами, увеличился в два-три раза. Как сказал Президент Р.Хаджимба, иногда приходится применять меры администрирования, требовать усиления собираемости налогов, государственных пошлин, разных других сборов. Но ведь мы хотим жить самостоятельно, решать вопросы сами, быть независимыми. А такой подход позволяет нам решать задачи, которые постоянно возникают, как и положено при построении молодого государства.

Он также отметил, что не все удается сделать сразу и сейчас, некоторые вопросы имеют тенденцию для рассмотрения их в следующем году. Президент подчеркнул, что если Россия в прошлом давала огромные деньги, то теперь стала выделять определенные суммы на конкретные реальные задачи. Например, никто не мог предусмотреть, что в селе Приморском Гудаутского района произойдет такая катастрофа, и для ликвидации ее последствий потребуется огромная сумма из собственного бюджета. А из него необходимо оплачивать и другие социально-экономические потребности страны.

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Подробно Президент рассказал о правильном выборе стратегического партнера – России. В послевоенном становлении Абхазии роль России неоценима, она продолжает и сейчас оказывать ей необходимую помощь, хорошо зная все ее трудности. Р.Хаджимба подчеркнул, что наши граждане все-таки должны понимать, что помощь от нашего северного соседа идет, но не будет постоянной в дальнейшем. А какая это независимость, какая самостоятельность? В постоянном ожидании помощи? Те деньги, которые выделяются сегодня Россией, мы направляем на развитие малого и среднего бизнеса, чтобы наши граждане могли создавать собственную продукцию, рабочие места, зарабатывать, платить налоги и т.д. Как сказал глава государства, раньше, хотя Россией отпускались очень большие суммы, но в итоге они не сказались на развитии экономики и сельскохозяйственной отрасли республики. Сегодня многие объекты, которые возводятся и в дальнейшем обеспечат рабочими местами местных жителей, строятся на собственные деньги и с помощью российских программ. Мы должны учиться зарабатывать сами.

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Объяснил Президент страны ввод в действие в нашей республике криптовалюты. В основном здесь интерес проявляет бизнес. Эта новая цифровая денежная единица на жизнь в нашей республике не повлияет и мешать не будет.

Нам – стране, гражданам, предпринимателям надо зарабатывать реальные деньги в существующих правилах и в рамках закона.

Ситуация со Сбербанком РА показала, что не все согласны с такой постановкой вопроса. В итоге, произошло грубейшее нарушение финансовой дисциплины, и этим стала заниматься прокуратура.

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С нового года произойдут некоторые изменения в области медицины. Обязательное медстрахование позволит нам улучшить лечение наших больных, укрепить здоровье граждан. «Необходимо до конца довести диспансеризацию населения, чтобы точно знать состояние медкарты республики», – сказал Президент.

Ремонт, строительство, которые ведутся в медучреждениях, позволят поднять медицину на качественно новую ступень. Рассматриваются вопросы о необходимости оснащения медстационаров необходимой техникой и аппаратурой.

В республике есть хорошие специалисты-медики, которые не уступают зарубежным. Государство помогает гражданам при необходимости выезжать на лечение в Россию. Но это связано с большими деньгами. Взято направление на совершенствование медицинского обслуживания, чтобы наши граждане могли надежно лечиться у себя дома.

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Президент затронул вопрос торговли через границу по р.Ингур. «Никто не устанавливает торговлю между Грузией и Абхазией на государственном уровне. Но торговля идет давно. Почему мы должны разрешать каким-то группам людей заниматься контрабандой товаров и влиять на цены внутри республики. Необходимо наводить порядок в рамках Закона. Государство должно знать, что там происходит.

Президент ответил и на такие вопросы:

Паспорта. Замена национального документа происходит без проблем и задержек на основании предъявляемых документов. К 2019 году она должна быть закончена. Выдается вид на жительство также в рамках Закона РА. Проговариваем с Россией вопрос о пересечении по этому документу границу с РФ.

МВД. Странно слышать от некоторых граждан, что у нас новый министр ВД – из «бывших, отсидевших в тюрьме». Такого в системе МВД России просто не держали бы. У него большой профессиональный послужной список в чине полковника, многолетний стаж оперативной работы на ответственных должностях в России.

В МВД РА должна быть произведена реформа, направленная на более действенную работу с нарушениями закона, преступностью, наркоманией.

Резервный фонд Президента. Раньше он не был открытым. С 2015 года он стал прозрачным. Через СМИ сообщается, где и как используются его средства. Пополнение фонда также не скрывается, известно сколько собственных средств и сколько за счет России.

Женевские встречи. Это та площадка, где Абхазия может говорить, отстаивать, заявлять. Встречи необходимы. Многое сделано по гуманитарным программам. Для достижения других целей надо продолжать работу, исходя из наших интересов.

Декларирование доходов чиновников. Должна быть прозрачность их заработков и доходов. Над этим вопросом идет работа, разрабатываются соответствующий документ и закон. Процедура декларирования будет введена в 2018-2019 годах.

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Много можно говорить о прошедшем годе. Кто хочет видеть только негативное, тот и увидит, и будет дальше распространять слухи именно в таком ключе. А, может быть, будет радоваться, что отдельные чиновники не справляются с работой. Тот, кто взял такой курс «наблюдателя со стороны», несомненно, не способен понять интересы Республики Абхазия в целом.

Уходящий год был сложным и тяжелым для всех. Главное, что мы большую часть своих проблем, как моральных, так и материальных, решили сами. А этого нельзя не заметить. И ради такой самостоятельности мы напрягаем усилия. А как быстро все получится, зависит от нас, а не только от российских денег, различных программ и проектов Европы.

Работу нынешней власти нельзя назвать успешной. Главное, она сама не скрывает этого, прямо заявляет о своих проблемах и предлагает всем оппонентам разговаривать, предлагать и слышать друг друга. А лейтмотив для этого один – наша Республика Абхазия. Наш общий дом мы должны строить, укреплять сообща. И не делать ставки на клановость, на родственные связи, на симпатии к тому или иному чиновнику.

Президент Рауль Хаджимба на пресс-конференции сказал о многом, но главные слова его были: «Нельзя жить только сегодняшним днем». А это значит, что наступающий год будет не из легких, но Абхазия все равно еще на несколько шагов продвинется вперед, и, что главное, прежде всего своими собственными усилиями и возможностями. И это будет лучшим успехом для всех нас к 25-летию Великой Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 139Выпуск: 3600Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА