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29.12.2017
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЫЙ ПРИКАЗ
Во время хлебных беспорядков 1726 года роту мушкетеров под командованием господина де Авежана послали для усмирения бунта с приказом «открыть огонь по этой сволочи», но мысль о расстреле своих соотечественников приводила де Авежана в ужас. Тогда он выстроил мушкетеров, велел им приготовиться к залпу, а сам с приказом в одной руке и шляпой в другой подошел к толпе и объявил:
– Господа! Я получил приказ стрелять по сволочи. Прежде чем это сделать, попрошу всех честных людей удалиться.
Толпа быстро рассеялась.
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы