ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЫЙ ПРИКАЗ

Во время хлебных беспорядков 1726 года роту мушкетеров под командованием господина де Авежана послали для усмирения бунта с приказом «открыть огонь по этой сволочи», но мысль о расстреле своих соотечественников приводила де Авежана в ужас. Тогда он выстроил мушкетеров, велел им приготовиться к залпу, а сам с приказом в одной руке и шляпой в другой подошел к толпе и объявил:

– Господа! Я получил приказ стрелять по сволочи. Прежде чем это сделать, попрошу всех честных людей удалиться.

Толпа быстро рассеялась.

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы