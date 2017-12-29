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ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЫЙ ПРИКАЗ 29.12.2017

ПРАВИЛЬНО ПОНЯТЫЙ ПРИКАЗ

Во время хлебных беспорядков 1726 года роту мушкетеров под командованием господина де Авежана послали для усмирения бунта с приказом «открыть огонь по этой сволочи», но мысль о расстреле своих соотечественников приводила де Авежана в ужас. Тогда он выстроил мушкетеров, велел им приготовиться к залпу, а сам с приказом в одной руке и шляпой в другой подошел к толпе и объявил:

– Господа! Я получил приказ стрелять по сволочи. Прежде чем это сделать, попрошу всех честных людей удалиться.

Толпа быстро рассеялась.


Номер:  140
Выпуск:  3601
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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