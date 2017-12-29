МАРМЕЛАД - ПОЛЕЗНАЯ СЛАДОСТЬ

Кладовая красоты и здоровья

Это лакомство, позволяющее одновременно сохранить стройность и получить удовольствие от сладкого. Мармелад бывает трех видов: фруктово-ягодный – на основе желирующего фруктово-ягодного пюре; желейный – на основе студнеобразователей; желейно-фруктовый – на основе студнеобразователей и желирующего фруктово-ягодного пюре. Желейный мармелад, несмотря на наличие в нем ароматизаторов и красителей, обладает целым рядом полезных свойств для нашего здоровья. Мармелад полезен потому, что это низкокалорийная сладость, не содержащая жир; пектин – настоящий санитар организма, он выводит токсины и радионуклиды, нормализует работу пищеварительной системы, снижает уровень холестерина в крови; агар улучшает работу печени, а также очищает организм от токсинов; желатин оказывает благотворное воздействие на состояние кожи и волос.

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы