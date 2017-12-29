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29.12.2017
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
АФОРИЗМЫ АБХАЗОВ
Добрая слава
Лучше богатства.
***
Рождение и смерть
Не выбирают день.
***
Говорит старший,
Слушает младший.
***
Камень катящийся
Мхом не покрывается.
***
Господин с госпожой ругались,
Слуги тем временем развлекались.
***
Тополь хоть растет высоко,
Никто не видел плодов его.
***
Если арба дров не везет,
Сама на дрова пойдет.
***
Чем мед врага,
Слаще друга вода.
***
У многодетной семьи
Все продукты сладки.
***
Кого Бог хочет наказать,
Тот начинает воровать.
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.