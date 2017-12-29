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29.12.2017

АФОРИЗМЫ АБХАЗОВ

Добрая слава

Лучше богатства.

***

Рождение и смерть

Не выбирают день.

***

Говорит старший,

Слушает младший.

***

Камень катящийся

Мхом не покрывается.

***

Господин с госпожой ругались,

Слуги тем временем развлекались.

***

Тополь хоть растет высоко,

Никто не видел плодов его.

***

Если арба дров не везет,

Сама на дрова пойдет.

***

Чем мед врага,

Слаще друга вода.

***

У многодетной семьи

Все продукты сладки.

***

Кого Бог хочет наказать,

Тот начинает воровать.


Номер:  140
Выпуск:  3601
Рубрика:  общество
Автор:  Соб. инф.

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