РАЗБУДИ МОЗГ

В хмурый день так и клонит в сон. Но работу и учебу никто не отменял – нельзя же уйти в спячку до апреля. Как взбодриться и заставить извилины шевелиться?

1. Наберите в миску холодной воды, добавьте к ней упаковку льда из морозилки. Погрузите туда на минуту кисти обеих рук. Что происходит? В пальцах кровеносные сосуды от мгновенного охлаждения резко сжимаются, зато мозгу достается больше крови. Плюс происходит выброс адреналина. Это еще больше приводит организм в состояние боевой готовности.

2. Физическая нагрузка: например, 5 приседаний или 10 минут быстрых танцев тоже взбодрит. Что происходит? Спазм всех сосудов, кроме сосудов сердца, мозга и мышц. Как показали исследования, физические упражнения приводят к тому, что крови в мозг поступает больше, а количество веществ, погружающих нас в сон, становится меньше.

3. Пообщайтесь с домашними питомцами или несколько минут разглядывайте снимки с котиками, щенками и другими умилительными животными. Что происходит? Японские ученые установили, что в такие минуты человека буквально накрывает волна хорошего настроения. Выделяются гормоны радости эндорфины, которые заставляют извилины шевелиться.

ЧТОБЫ ВЗБОДРИТЬСЯ ЗА МИНУТУ, НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОДНИМИТЕ БРОВИ ВВЕРХ, ВЫПУЧИТЕ ГЛАЗА, А ЗАТЕМ РАССЛАБЬТЕ ЛИЦЕВЫЕ МЫШЦЫ.

УДИВИТЕЛЬНО, НО ЭТО РАБОТАЕТ!

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы