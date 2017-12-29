Шляпа на груди

Японские ниндзя славились своей физической подготовкой. Тренировать их начинали буквально с колыбели. Примерно полугодовалых будущих ниндзя начинали обучать плаванию. Иногда ребенок даже начинал плавать раньше, чем ходить. Дети-«амфибии» способны были нырять на сравнительно большую глубину и по несколько минут оставаться под водой. Другим обязательным пунктом программы обучения были прыжки, в том числе и по деревьям. Также у ниндзя развивали умение «свалиться» с высоты десятка метров и остаться не только целым и невредимым, но и готовым сражаться или убегать. Кроме того, в программу обучения будущих японских ниндзя входил обыкновенный бег.

Начиная с десятилетнего возраста будущий ниндзя обязан был пробегать за день десятки километров. Причем не по ровной дорожке, а по пересеченной местности, на которой учителя могли за ночь вырыть ямы, установить сети, капканы и другие ловушки. А в беге на короткие дистанции в качестве показателя необходимой скорости служила обычная шляпа. Ниндзя-ученик должен был на старте прижать шляпу к груди и бежать с такой скоростью, чтобы она до самого финиша оставалась прижатой к нему потоком встречного воздуха. Впрочем, возможно, это всего лишь легенда, но, согласитесь, красивая.

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы