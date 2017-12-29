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ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ КАТАРАКТА?
Что провоцирует возникновение и развитие катаракты?
• Сахарный диабет, анемия.
• Курение и длительное злоупотребление алкоголем.
• Травмы и ожоги глаза.
• Препараты, относящиеся к группе кортикостероидов.
• Продолжительное воздействие солнечных лучей на глазное яблоко.
• Возраст. Чем старше становится человек, тем больше вероятность появления катаракты.
• Отслойка сетчатки, иридоциклит, хориоретинит, синдром Фукса, глаукома и другие болезни.
• Тяжелые инфекции, например малярия, тиф.
• Кожные болезни, экзема, пойкилодермия Якоби, склеродермия, нейродермит.
• Близорукость высокой степени.
• Наследственность.
• Врожденные катаракты часто возникают, если беременная женщина перенесла тяжелые инфекции, например краснуху, токсоплазмоз, грипп.
• Работа в горячих цехах, где высок риск облучения глаз.
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы