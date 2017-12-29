ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ КАТАРАКТА?

Что провоцирует возникновение и развитие катаракты?

• Сахарный диабет, анемия.

• Курение и длительное злоупотребление алкоголем.

• Травмы и ожоги глаза.

• Препараты, относящиеся к группе кортикостероидов.

• Продолжительное воздействие солнечных лучей на глазное яблоко.

• Возраст. Чем старше становится человек, тем больше вероятность появления катаракты.

• Отслойка сетчатки, иридоциклит, хориоретинит, синдром Фукса, глаукома и другие болезни.

• Тяжелые инфекции, например малярия, тиф.

• Кожные болезни, экзема, пойкилодермия Якоби, склеродермия, нейродермит.

• Близорукость высокой степени.

• Наследственность.

• Врожденные катаракты часто возникают, если беременная женщина перенесла тяжелые инфекции, например краснуху, токсоплазмоз, грипп.

• Работа в горячих цехах, где высок риск облучения глаз.

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы