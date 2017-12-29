Кора от головной боли

Это электронная микрофотография кристаллов аспирина, который в 1950-м был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анальгетик. Жители планеты ежегодно проглатывают 40 тыс. тонн аспирина – 120 млрд таблеток по 300 мг. Природный источник аспирина – точнее, родственного ему салицина – ивовая кора, которую использовал еще Гиппократ. Но салицин раздражал желудок, и вещество обрело мировую славу, лишь когда химики придумали модификации, превращающие салицин в аспирин.

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы