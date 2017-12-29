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Влияет ли Wl-FI на здоровье человека? 29.12.2017

Влияет ли Wl-FI на здоровье человека?

Нет

Согласно официальному заключению Всемирной организации здравоохранения, основанному на анализе почти 25000 исследований, достоверных данных о каком-либо влиянии устройств Wi-Fi на здоровье человека не получено. Нет и теоретических оснований предполагать такое влияние: мощность радиоизлучения, обеспечивающего работу устройств Wi-Fi, чрезвычайно низка и сопоставима с фоном космического радиоизлучения в том же диапазоне частот.


Номер:  140
Выпуск:  3601
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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