Влияет ли Wl-FI на здоровье человека?

Нет

Согласно официальному заключению Всемирной организации здравоохранения, основанному на анализе почти 25000 исследований, достоверных данных о каком-либо влиянии устройств Wi-Fi на здоровье человека не получено. Нет и теоретических оснований предполагать такое влияние: мощность радиоизлучения, обеспечивающего работу устройств Wi-Fi, чрезвычайно низка и сопоставима с фоном космического радиоизлучения в том же диапазоне частот.

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы