Почему стрелки часов движутся слева направо, а не наоборот?

Потому что механические часы созданы в Северном полушарии

До появления механических часов в ходу были солнечные, где роль часовой стрелки играет тень, отбрасываемая шестом. По циферблату она движется в том же направлении, что и Солнце по небу. В Северном полушарии Земли светило перемещается слева направо: с востока через юг на запад. Именно это и стало направлением «по часовой стрелке». В Южном полушарии солнечные часы «идут» в противоположную сторону, и будь механические часы созданы там, стрелки, вероятно, двигались бы в другом направлении. Кстати, астрономы теперь договорились определять север и юг на других планетах по их вращению: северным считается то полушарие, где небо поворачивается по часовой стрелке.

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы