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29.12.2017
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
Почему спички называют шведскими?
Их изобрел швед
С 1830-х годов во Франции и Германии производили спички, головки которых содержали белый фосфор. Это вещество крайне ядовито и химически очень активно, так что спички могли воспламениться от трения прямо в коробке. Профессор шведского Каролингского института Густаф Эрик Паш в 1844 году предложил изъять фосфор из головок и наносить его на специальную терку на коробке. А кроме того, он заменил белый фосфор на красный, менее опасный. Так спички стали «шведскими».
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы