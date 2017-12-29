Почему спички называют шведскими?

Их изобрел швед

С 1830-х годов во Франции и Германии производили спички, головки которых содержали белый фосфор. Это вещество крайне ядовито и химически очень активно, так что спички могли воспламениться от трения прямо в коробке. Профессор шведского Каролингского института Густаф Эрик Паш в 1844 году предложил изъять фосфор из головок и наносить его на специальную терку на коробке. А кроме того, он заменил белый фосфор на красный, менее опасный. Так спички стали «шведскими».

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы