Как вовремя распознать недуг

Симптомы сахарного диабета I и II типа часто похожи.

Их называют «три П»:

– полиурия (выделение более 2 л мочи в сутки);

– полидипсия (жажда, до 5-6 л в день);

– полифагия (повышенный аппетит).

А еще к основным признакам относятся:

* потеря веса;

* запах ацетона изо рта;

* высокая раздражительность, нарушение сна;

* головные боли;

* частые инфекции;

* сухость во рту.

Норма сахара в крови:

– из пальца, натощак – 3,5-5,5 ммоль/л. О сахарном диабете говорят при сахаре выше 6,1.

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы