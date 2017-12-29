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29.12.2017
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
Как вовремя распознать недуг
Симптомы сахарного диабета I и II типа часто похожи.
Их называют «три П»:
– полиурия (выделение более 2 л мочи в сутки);
– полидипсия (жажда, до 5-6 л в день);
– полифагия (повышенный аппетит).
А еще к основным признакам относятся:
* потеря веса;
* запах ацетона изо рта;
* высокая раздражительность, нарушение сна;
* головные боли;
* частые инфекции;
* сухость во рту.
Норма сахара в крови:
– из пальца, натощак – 3,5-5,5 ммоль/л. О сахарном диабете говорят при сахаре выше 6,1.
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы