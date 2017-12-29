ХРАБРАЯ РАНИЯ

Восточная красота

Как палестинка стала королевой Иордании?

Мир Востока знает много разных правителей и правительниц. Большинство спутниц глав стран арабского мира – женщины в хиджабах и закрытых одеждах. От них выгодно отличается королева Иордании Рания, ослепительная красавица в открытых европейских нарядах.

Королева Иордании Рания всегда отличалась независимостью и открытостью. И поэтому многие поборники «традиционных ценностей» ислама косо посматривали на «зарвавшуюся» супругу короля Абдаллы II. Но именно король Иордании целиком и полностью поддерживает свою жену во всех ее, мягко говоря, немусульманских начинаниях.

Бунтарка в мире зависимых

Будущая королева родилась в 1970 году в Эль-Кувейте в семье палестинцев. Ее отец работал педиатром. В семье было всего трое детей – это очень немного для арабского мира. Родители, вполне европеизированные люди, ответственно относились к воспитанию и образованию детей. Рания – второй по счету ребенок – училась в английской школе в Эль-Кувейте. Потом – в Американском университете Каира, где будущая королева получила диплом по деловому администрированию.

О своей жизни в родительском доме Рания позже говорила: «Я выросла в обычной семье, которая делает простые вещи: ходит в кино, тренажерный зал, рестораны. Мы дружили с людьми из разных слоев общества, чему я не перестаю радоваться. Родители привили мне, моим сестре и брату понимание, что труд – ключ к успеху».

В общем, Рания получила образование и воспитание, скажем так, не совсем характерное для женщины Востока.

И амбиции ее, наверное, многим соотечественникам казались странными: «Я изучала бизнес и хотела стать предпринимателем, думала создать собственную компанию или делать нечто подобное. Я была открыта для новых идей».

Семья амбициозной красавицы, как будто сошедшей с обложки модного журнала, в начале 1990-х бежала из Кувейта в Иорданию: власти Кувейта обвинили палестинцев в сотрудничестве с Ираком, пытавшимся захватить страну.

В Иордании Рания поставила перед собой высокие карьерные цели. Она попыталась устроиться на работу в местное отделение компании «Эппл». Но ее не взяли. Девушка горевала недолго. Вскоре она устроилась в «Ситибанк» Аммана, столицы Иордании. Отделение этого банка – одного из крупнейших в мире – принадлежало сестре короля Абдаллы II и ее мужу. Рания подружилась с Айшей – сестрой короля. Та отзывалась о новой подруге так: «Она была грациозна, как лань, и дисциплинированна, как солдат».

Любовь с первого взгляда

Рания – дочь обычного врача – стала вхожа в королевскую семью. На званом обеде у Айши ее и увидел Абдалла.

Король Иордании был сыном от второго брака короля Хусейна. Хусейн получил европейское воспитание и с молодых лет питал страсть к голубоглазым женщинам англосаксонского типа. Матерью голубоглазого принца Абдаллы стала дочь британского офицера. Достаточно цивилизованная, построенная на западный манер жизнь в королевском дворце сделала наследного принца человеком широких взглядов...

Вскоре принц попросил у отца Рании ее руки. Абдалла и красавица-палестинка поженились в июне 1993-го, спустя меньше года после знакомства.

Западные издания с восторгом отзывались о будущей правительнице Иордании. Называли ее и «принцессой из восточных сказок», и «первой красавицей мусульманского мира», и «женщиной с глазами газели».

Даже на собственной свадьбе Рания была без хиджаба и в наряде от британского дизайнера.

После бракосочетания пара стала вести весьма нехарактерный для арабской семьи образ жизни. Они гоняли на джипе, разъезжали на мотоцикле и даже прыгали с парашютом.

Король Хусейн сразу полюбил новую невестку. Образованная и внимательная девушка вскоре стала для него лучшим слушателем и дельным советчиком.

Обычная аристократка

У короля Хусейна было, в общей сложности, 11 детей от четырех жен (женился он последовательно на разных женщинах). Но самым любимым ребенком король считал своего старшего сына Абдаллу. После кончины монарха трон должен был наследовать младший брат Хусейна. Но в начале 1999 года – буквально за месяц до кончины – тяжело больной король объявил своим наследником принца Абдаллу. Вскоре Хусейна не стало. И наследник престола стал королем Абдаллой II.

С 1994 по 2005 год у Абдаллы и Рании родились два сына и две дочери. Но даже наличие четырех детей не лишило их мать амбиций. И это при том, что Рания сама занимается воспитанием: «У меня нет армии нянь. Есть одна няня, которая помогает мне, и есть учитель, который занимается с детьми. Когда я с детьми, не хочу тратить это время на домашние задания... Дети чувствуют, что могут прийти ко мне, если у них есть какие-то вопросы. Я очень хочу, чтобы эта связь между нами не разрушилась. Дети – мой главный приоритет, а мой дом – святилище».

Рания стала королевой. И тут выяснилось: она не боится ничего. Например, Рания – женщина высокого роста – обожает носить каблуки. Это только подчеркивает то, что она выше мужа. Став супругой главы государства, красавица, не приемлющая хиджаб, занялась благотворительной деятельностью.

Мать семейства предпочитает готовить ужин сама. Ее супруг ест мясные стейки, только приготовленные женой.

Королева маленькой ближневосточной страны считает своим долгом не только помогать женщинам строить самостоятельную жизнь. Рания занимается разрушением представлений о женщинах мира ислама, которые, по мнению королевы, ошибочны: «Вопреки мнению некоторых, женщины в Иордании так же хорошо образованны, как и мужчины. Многие женщины работают, занимаются политикой.

Мы самые большие поклонники друг друга, а также самые большие критики». Лучшие слова, которые она сказала о себе, звучат так: «Я просыпаюсь и чувствую себя обычным человеком».

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы