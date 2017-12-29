НОВЫЙ ГОД В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

– В целом Новая Зеландия – страна гостеприимная, с улыбающимся, веселым и доброжелательным народом. Тебя не знают, но идущий навстречу человек может спросить: «Как ты живешь, моя дорогая?». Это как у нас в деревнях, когда здороваются с идущим навстречу незнакомым человеком.

Так мы с Тамарой Когония начали беседу о Новой Зеландии и о том, как встречают там Новый год. Почему Новая Зеландия? А потому что экс-министр просвещения Абхазии советских времен Тамара Ивановна прожила в этой стране 15 лет (об этом наша газета уже писала) и сейчас время от времени выезжает туда. Она знает традиции и обычаи народа, на этом острове проживающем. Более того, она там создала абхазскую диаспору (живут-таки наши повсюду!) более чем из 50 человек. А жила она сама в центре самого большого города, Окленда, с населением в 1 млн. 200 тысяч человек.

Все иммигранты, то есть все пришлые в Новой Зеландии (а их немало), вливаются в мир местных и начинают жить по их правилам. Новый год для новозеландцев не является основным праздником, там с размахом отмечают Рождество – Крисмас, как они его называют. Поэтому и мы встречали новогодние праздники так же, как и они, рассказывает далее Тамара Ивановна.

– Вначале я готовила и тесто для пирогов и хачапуров, и многое другое, но ко мне из новозеландцев никто не ходил. И я не ходила ни к кому с новогодними поздравлениями, так как никого дома не бывало, хотя это очень гостеприимные люди. И елки во дворах или на улицах у них нигде не видела, впрочем, они в Новой Зеландии и не растут, и где её, живую, найдешь?! И замечу, что у них в ту пору не зима, а лето, и в соответствии с географическим расположением, Новый год в Новой Зеландии люди встречают одними из первых на планете. С Абхазией временная разница в 9 часов. Все выезжают на острова, на берега, на все открытые места – ведь тепло везде. Есть, впрочем, и горы, где постоянные снега, народ и туда выезжает на праздники. У них множество больших полян, предназначенных для массовых гуляний и праздников, на них установлены барбекю. На полянах готовят бесплатно, ешь сколько хочешь. Накануне тебе присылают приглашение на Рождество, независимо от твоей национальности, раз ты там живешь. И это называется встречей с народом.

Основные хозяйки-повара, которые готовят на этих полянах, приносят с собой что-нибудь, и приглашенные приносят что-то из еды. Приносят и спиртное, но у них не принято принародно много пить. Они поют, веселятся, произносят тосты – почти на всех языках мира, это ведь, в основном, страна иммигрантов.

А в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, все – и дети, и взрослые – участвуют в шествии с масками, песнями, танцами, это как произвольный концерт. И все направляются к государственному музею, который находится на возвышенности и просматривается со всех сторон. Это мероприятие проводится на государственном уровне, сюда, к музею, может приехать премьер-министр и поздравить людей с Новым годом. Участвуют в нем и другие руководители.

– Я отмечала у себя дома, конечно же, Новый год так, как это мы делаем в Абхазии, – делится далее со мной воспоминаниями Тамара Ивановна. – 31 января мы отмечали в семейном кругу. Готовила все: жареные куры, абыста, сыр, ачапа, подлива… я варила асызбал из желтой, красной алычи. Она растет там везде, целые леса, но ухоженные, а не заросли. Местные люди удивлялись тому, как я вкусно готовила асызбал. Аджику делала – англичане приходили и просили её у меня. Она тоже им очень нравилась. Вообще в Новой Зеландии растет всё то, что и в Абхазии, поэтому мне там легко было готовить национальные блюда.

Вот и наготовлю я все желанное, а 1 января ко мне приходили из абхазской диаспоры люди, в основном молодежь, студенты, и мы подолгу общались за накрытым столом.

Тамара Ивановна Когония не порвала связей с Новой Зеландией. Сейчас там живут две её дочери. Уехала недавно туда Астанда Ахба – жена её внука Надира Битиева, который тоже жил в той стране несколько лет. Там ходит в школу и сын Надира. К Новому году улетит к своей семье и сам Надир. Так что связям Абхазии с Новой Зеландией предстоит и далее крепнуть. Потому что эта страна, по словам Тамары Ивановны, очень благоприятна для проживания по многим параметрам, в том числе социальным.

Беседовала с бывшей новозеландкой Заира ЦВИЖБА

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА