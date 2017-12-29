ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Чтобы в Новый год быть веселым и здоровым

В предновогодней суете проходят последние дни декабря. Кому-то надо выполнить заказы клиентов, кому-то в срок завершить намеченный план работы, в последний номер уходящего года написать информацию и т.д. и т.п. Огромный пласт работ и служебных, и домашних.

В кабинете главного врача Сухумской клинической больницы Вячеслава Абухба уточняется состав групп медиков (врачи, медсестры, лаборанты, санитарки), которые будут дежурить в новогоднюю ночь и в первый день Нового года. Из врачей – это терапевт, невропатолог, кардиолог, хирург, анестезиолог-реаниматолог. Хотя, как подчеркивает главный врач, коллектив всегда в «боевой готовности», но эти дежурства требуют от каждого специалиста особой ответственности – веселый и вкусный праздник нередко приводит к серьезным проблемам со здоровьем у многих наших горожан. Что поделать, в пылу горячих и искренних тостов порой забываются познания об умеренности и осторожности, о здравости застольного поведения.

Но, «повторение – мать учения». Давайте и мы попробуем повторить и напомнить то, что поможет сохранить здоровье и будем надеяться, что нас услышат и прислушаются к советам. И здоровые останутся здоровыми, а немного хандрящие – не навлекут на себя осложнения.

За консультациями обратились к замечательным и опытным заведующим отделениями Сухумской горбольницы: терапевтическим – Нелли Джинджия, кардиологическим – Людмиле Отырба, неврологическим – Ирине Ашуба. Суммировали их советы и получили рекомендации, соблюдение которых никак не ущемит праздничного настроя, не оставит голодными за красиво накрытым столом, позволит при хорошем самочувствии бодрствовать всю новогоднюю ночь и 1-е января 2018 года. И это потому, что вы прислушались к советам медиков, сознательно и бережно отнеслись к своему здоровью.

Итак, читайте, думайте и …следуйте советам.

Надо уйти от некоторых выработанных стереотипов. Например, целый день, занимаясь праздничным столом, мы не успеваем поесть, а после боя курантов пьянеем от первого бокала шампанского и тяжелеем, испытываем дискомфорт от жирной еды, чему «помогает» пустой желудок. Поэтому надо поесть за 3-4 часа до новогоднего стола. Полезен аперитив часа за 2 часа до предполагаемого застолья, это могут быть 50 граммов крепкого спиртного напитка – организм начинает вырабатывать алкогольдегидрогеназу – фермент, который отвечает за переработку спирта, и чем больше фермента успеет выработаться, тем меньше алкоголя попадет в кровь, и, значит, пугающего опьянения не наступит. Но если пить только шампанское или вино, то аперитив не нужен. Вообще, желательно выбрать для себя один вид спиртного напитка. Абхазская чача, водка, виски, ром, коньяк... Но их надо правильно закусывать, лучше всего подойдут нейтрализующие блюда – лимон с сахаром, квашеная капуста, соленый огурец.

Начинать еду за столом надо с продуктов, содержащих белки животного происхождения. Лучше всего это рыба. Белки рыбы быстро связывают и нейтрализуют алкоголь, уменьшают его негативное воздействие на печень.

Новогодняя ночь длинна, поэтому алкоголь нужно пить не спеша, делая паузы не менее 15 минут. Сладкие газировки и соки повышают всасываемость алкоголя, поэтому запивать ими не стоит, это усилит опьянение. А обыкновенная вода с добавлением свежего лимонного сока нейтрализует действие спирта и приводит опьяневшего человека в чувство.

И не надо пробовать все, что есть на праздничном столе, особенно блюда с орехами, жирные, свинину. Предпочтение надо отдать овощным салатам, рыбе или нежирному мясу. И надо приготовить заранее ферментные препараты: фестал, панкреатин, креон, мезим... Как только возникнет дискомфорт в желудке, надо принять их, сделать перерыв в еде.

Старайтесь не курить! Алкоголь с никотином – взрывоопасная смесь для сосудов и сердца, можно слечь с гипертоническим кризом, болями в сердце, мигренью. И вообще, если почувствуете недомогание, не терпите, вызывайте «скорую помощь», обращайтесь в больницу, не откладывайте заботу о своем здоровье на «после праздника». Особенно это относится к тем, кто уже «знаком» с сердечнососудистыми заболеваниями.

В праздничные дни не следует сидеть все время за столом, надо принимать участие в развлечениях, постараться как можно больше двигаться, чаще выходить на свежий воздух.

У нас, в Абхазии, где крепки связи с прошлым, надо всегда следовать тому, чего придерживались наши старшие, чему они учили нас, это – умеренность во всем. Этот принцип должен оставаться основополагающим во всех проявлениях жизни. Следуйте ему, и все будет хорошо.

С Новым годом! И будьте здоровы!

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА