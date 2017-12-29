ЧЕСТВОВАНИЕ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АБХАЗИИ

В преддверии Нового года в большом актовом зале Кабинета Министров РА чествовали работников сельского хозяйства Абхазии. В мероприятии приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, вице-премьер Беслан Эшба, депутаты Парламента, работники сельского хозяйства всех районов республики.

Был оглашён Указ Президента Абхазии Рауля Хаджимба о присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Абхазия» за многолетнюю и плодотворную работу в области сельского хозяйства, высокий профессионализм заместителю министра сельского хозяйства Абхазии Владимиру Даурову, начальнику управления сельского хозяйства Гудаутского района Рушбею Кварацхелия, директору МТС Очамчырского района Вячеславу Шоуа.

Итоги года подвёл министр сельского хозяйства РА Даур Тарба.

– За 2017 год бюджет министерства составил 100 млн рублей, из них районам было выделено 25 млн рублей. На сегодняшний день из них использовано 21 млн 273 тысячи рублей. Были приобретены необходимые запчасти для спецтехники, которые распределили по районам. На эти цели потрачено 10 млн 270 тысяч рублей.

Министр напомнил об успехах абхазских сельхозпроизводителей на 18-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017»:

– Экспозиция Республики Абхазия в четвёртый раз удостоена Гран-при. Продукция абхазских компаний была отмечена в 31 номинации. Больше всего внимания на выставке уделили абхазскому меду. Для поддержки производителей меда министерством было выделено 10 млн рублей, из которых часть средств пошла на строительство завода по переработке меда и часть – на помощь предпринимателям.

В своём выступлении Президент Рауль Хаджимба отметил, что сельское хозяйство во всем мире является дотационным. – Да, мы не уделяем должного внимания отрасли. Но в силу возможностей государства пытаемся поддерживать её и создавать условия для того, чтобы село развивалось, – сказал Рауль Хаджимба.

Глава государства подчеркнул важность поддержки граждан, трудящихся в области сельского хозяйства. Однако он обратил внимание на то, что отрасли необходим соответствующий контроль за использованием средств.

– К сожалению, ряд лиц, получив деньги, палец о палец не ударили, они думают, что им подарили деньги, но это не так, деньги должны делать деньги, – сказал Президент.

Отмечая работу Государственной компании «Абхазпродэкспорт», он сообщил, что это предприятие экспортировало более 500 тонн цитрусовых. Производителям на 99,9% выплачены все платежи. Но «Абхазпродэкспорт» должен заниматься не только цитрусами, подчеркнул Президент, но и продвигать все наши товары, так как абхазская продукция отличается самым высоким качеством, но ее очень мало.

– Недавно я смотрел телевизионную программу, где сравнивали качество наших цитрусовых плодов с красочными импортными плодами, поступающими на российский рынок. Наши мандарины, может быть, не очень красивые, но по качеству превосходят все мандарины, поступающие на российский рынок, – отметил Рауль Хаджимба.

Глава государства сказал, что необходимо бережно относиться к цитрусовым плантациям, иначе невозможно будет их сохранить.

– К сожалению, за последние годы послевоенного периода многое было потеряно из-за нерачительного отношения к тому, что имели. Мы потеряли чайные плантации, нам нужно все это восстанавливать. Мы не говорим о больших объёмах, давайте начнем с того, что есть. Закупленная несколько лет назад техника устарела. Благодаря поддержке Российской Федерации закуплена сельскохозяйственная техника на 200 млн рублей. С новой техникой мы приступим к весенне-полевым работам – сказал Президент.

Экспорт сельскохозяйственной продукции – важная задача для республики, отметил Рауль Хаджимба. Он сказал, что для государства важно, чтобы сельское хозяйство было флагманом развития экономики. Оно тесно увязано с туристической деятельностью, с формированием бюджета страны.

На встрече были вручены почетные грамоты и денежные вознаграждения работникам сельского хозяйства за их многолетний и плодотворный труд.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ