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29.12.2017
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: политика
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Новым годом и Рождеством. В поздравлении говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!
Желаю крепкого здоровья, удачи, мира и благополучия вам и вашим близким.
Пусть Новый год принесет исполнение всех надежд и ожиданий!»
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: политика
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев