ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Новым годом и Рождеством. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!

Желаю крепкого здоровья, удачи, мира и благополучия вам и вашим близким.

Пусть Новый год принесет исполнение всех надежд и ожиданий!»

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: политикаАвтор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев