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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 29.12.2017

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Новым годом и Рождеством. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!

Желаю крепкого здоровья, удачи, мира и благополучия вам и вашим близким.

Пусть Новый год принесет исполнение всех надежд и ожиданий!»


Номер:  140
Выпуск:  3601
Рубрика:  политика
Автор:  Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев

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