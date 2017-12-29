ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Новым годом и Рождеством.

В поздравлении говорится:

«В уходящем году Россия и Абхазия продолжили работу по укреплению двусторонних отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства. Совершенствовались механизмы многопланового социально-экономического сотрудничества, расширялась договорно-правовая база межгосударственного взаимодействия.

Убежден, что эти позитивные процессы, отвечающие интересам наших стран, получат дальнейшее развитие в 2018 году».

Номер: 140Выпуск: 3601Рубрика: политикаАвтор: Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев