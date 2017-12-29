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29.12.2017
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: политика
Автор: Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Новым годом и Рождеством.
В поздравлении говорится:
«В уходящем году Россия и Абхазия продолжили работу по укреплению двусторонних отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства. Совершенствовались механизмы многопланового социально-экономического сотрудничества, расширялась договорно-правовая база межгосударственного взаимодействия.
Убежден, что эти позитивные процессы, отвечающие интересам наших стран, получат дальнейшее развитие в 2018 году».
Номер: 140
Выпуск: 3601
Рубрика: политика
Автор: Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев