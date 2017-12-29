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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 29.12.2017

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Новым годом и Рождеством.

В поздравлении говорится:

«В уходящем году Россия и Абхазия продолжили работу по укреплению двусторонних отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства. Совершенствовались механизмы многопланового социально-экономического сотрудничества, расширялась договорно-правовая база межгосударственного взаимодействия.

Убежден, что эти позитивные процессы, отвечающие интересам наших стран, получат дальнейшее развитие в 2018 году».


Номер:  140
Выпуск:  3601
Рубрика:  политика
Автор:  Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев

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